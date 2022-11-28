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Новая отсрочка для мобилизованных из Ялты: в помощь предпринимателям
Новая отсрочка для мобилизованных из Ялты: в помощь предпринимателям - РИА Новости Крым, 28.11.2022
Новая отсрочка для мобилизованных из Ялты: в помощь предпринимателям
Власти Ялты освободили мобилизованных предпринимателей от уплаты аренды за муниципальное имущество и штрафов за нарушение сроков ее оплаты. Такое решение... РИА Новости Крым, 28.11.2022
2022-11-28T16:52
2022-11-28T16:52
2022-11-28T16:55
ялта
частичная мобилизация
янина павленко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Власти Ялты освободили мобилизованных предпринимателей от уплаты аренды за муниципальное имущество и штрафов за нарушение сроков ее оплаты. Такое решение приняли на сессии Ялтинского городского совета, сообщает мэр Янина Павленко."Ялтинцы, участвующие в СВО, получат отсрочку от уплаты аренды за пользование муниципальным имуществом и землей на период службы. Ранее такие решения были приняты в отношении федеральных земельных участков и имущества и республиканских с рекомендацией администрациям поддержать инициативу. Поддерживаем", — написала мэр в своем Telegram-канале.Согласно принятому решению, арендатор или его представитель должны направить арендодателю уведомление и копию документов, которые подтвердят прохождение военной службы.Уточняется, что пока предприниматель служит в зоне СВО, к нему также не могут применяться штрафы и проценты за несоблюдение сроков внесения арендой платы, даже если это предусмотрено договором аренды."Задолженность по арендной плате подлежит уплате на основании дополнительного соглашения к договору аренды со дня окончания периода прохождения военной службы, не чаще одного раза в месяц, равными платежами, размер которых не превышает размера половины ежемесячной арендной платы по договору аренды", — уточнили в администрации Ялты.Также, служащие в СВО предприниматели получили возможность расторгнуть договор аренды без применения штрафных санкций в заявительном порядке, указано на сайте горадминистрации.С полным текстом решения можно ознакомится на сайте Администрации города Ялта.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ялта, частичная мобилизация, янина павленко
Новая отсрочка для мобилизованных из Ялты: в помощь предпринимателям
Новая отсрочка для мобилизованных: в Ялте решили помочь предпринимателям
16:52 28.11.2022 (обновлено: 16:55 28.11.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя – РИА Новости Крым. Власти Ялты освободили мобилизованных предпринимателей от уплаты аренды за муниципальное имущество и штрафов за нарушение сроков ее оплаты. Такое решение приняли на сессии Ялтинского городского совета, сообщает мэр Янина Павленко.
"Ялтинцы, участвующие в СВО, получат отсрочку от уплаты аренды за пользование муниципальным имуществом и землей на период службы. Ранее такие решения были приняты в отношении федеральных земельных участков и имущества и республиканских с рекомендацией администрациям поддержать инициативу. Поддерживаем", — написала мэр в своем Telegram-канале.
Согласно принятому решению, арендатор или его представитель должны направить арендодателю уведомление и копию документов, которые подтвердят прохождение военной службы.
"Условием предоставления отсрочки по уплате арендной платы является отсутствие использования арендуемого по договору имущества в период прохождения военной службы", — указано на сайте городской администрации.
Уточняется, что пока предприниматель служит в зоне СВО, к нему также не могут применяться штрафы и проценты за несоблюдение сроков внесения арендой платы, даже если это предусмотрено договором аренды.
"Задолженность по арендной плате подлежит уплате на основании дополнительного соглашения к договору аренды со дня окончания периода прохождения военной службы, не чаще одного раза в месяц, равными платежами, размер которых не превышает размера половины ежемесячной арендной платы по договору аренды", — уточнили в администрации Ялты.
Также, служащие в СВО предприниматели получили возможность расторгнуть договор аренды без применения штрафных санкций в заявительном порядке, указано на сайте горадминистрации.
С полным текстом решения можно ознакомится на сайте Администрации города Ялта.