Рейтинг@Mail.ru
Казахстан выступил за расширение погранпереходов с Россией - РИА Новости Крым, 28.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221128/kazakhstan-vystupil-za-rasshirenie-pogranperekhodov-s-rossiey-1125580054.html
Казахстан выступил за расширение погранпереходов с Россией
Казахстан выступил за расширение погранпереходов с Россией - РИА Новости Крым, 28.11.2022
Казахстан выступил за расширение погранпереходов с Россией
На фоне современных вызовов необходимо ускорить модернизацию логистических цепочек, а также расширить пропускную способность пограничных переходов между... РИА Новости Крым, 28.11.2022
2022-11-28T14:42
2022-11-28T14:59
владимир путин (политик)
касым-жомарт токаев
политика
экономика
казахстан
российская федерация (россия, рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/1c/1125579917_0:128:2940:1782_1920x0_80_0_0_9a18c62ac8df344c0e2890eb6d42b55a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. На фоне современных вызовов необходимо ускорить модернизацию логистических цепочек, а также расширить пропускную способность пограничных переходов между Казахстаном и Россией, улучшив приграничную инфраструктуру. Об этом на открытии XVIII Форума межрегионального сотрудничества двух стран заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.Такое предложение Токаев вынес, говоря о необходимости дальнейшего расширения "многогранного взаимовыгодного сотрудничества" с Россией на фоне уже реализуемых проектов, в частности строительства торговых хабов на границе."Особое внимание нужно уделить улучшению приграничной инфраструктуры, расширению пропускной способности пограничных переходов между Казахстаном и Россией. Полагаю, что данную работу следует проводить с учетом формируемых транснациональных коридоров, в том числе в рамках инициативы "Один пояс – один путь", маршрута "Север – Юг" и, конечно же, сопрягать эти маршруты с деятельностью Евразийского экономического союза", – сказала Токаев.Он подчеркнул, что Казахстан заинтересован в развитии стабильных торговых и инвестиционных отношений, для чего в качестве приоритетных сегодня – "строительство автомобильных дорог, создание логистических хабов и экономических зон на приграничных территориях". По словам Токаева, в приграничных регионах Казахстана сейчас активно строится система торговых хабов для всего евразийского пространства.Такие же хабы создаются на границе с Узбекистаном, Кыргызстаном, Китаем, уточнил он. Все они будут логистически увязаны с казахскими портами Актау и Курык и будут участвовать "в распределении экспортно-импортных потоков с прикаспийскими странами, а также с Турцией и Европой", пояснил Токаев.В самое ближайшее время экспортоориентированные производства появятся и в Северо-Казахстанской области, где три года назад была создана свободная экономическая зона (СЭЗ) Кызылжар, добавил казахский президент. Кроме того, активно ведется работа по созданию современного контейнерового хаба на базе СЭЗ "Морской порт Актау", на основе которого также планируется комплексно развивать кластеры международной торговли и производства. Токаев отметил, что деятельность этой СЭЗ способна "придать хороший импульс кооперации приграничных территорий двух стран"."В целом межрегиональное и приграничное сотрудничество должно стать базовой платформой, для конструктивного взаимодействия наших стран по всем направлениям &lt;...&gt; Уверен, что эта работа нужна и выгодна не только Казахстану, но и всему региону и конечно же Российской Федерации", – заключил он.Ранее в ходе XVIII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана президент РФ Владимир Путин заявил о кризисе международной торговли и о переориентации Российской Федерации на новые рынки.
казахстан
российская федерация (россия, рф)
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/1c/1125579917_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_49e3680eb7bcbd3fe98df343d31f0b53.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), касым-жомарт токаев, политика, экономика, казахстан, российская федерация (россия, рф)
Казахстан выступил за расширение погранпереходов с Россией

Президент Казахстана Токаев: надо расширить пропускную способность погранпереходов с РФ

14:42 28.11.2022 (обновлено: 14:59 28.11.2022)
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Казахстана К.-Ж. Токаевым
Президент РФ В. Путин провел переговоры с президентом Казахстана К.-Ж. Токаевым - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
© РИА Новости . Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. На фоне современных вызовов необходимо ускорить модернизацию логистических цепочек, а также расширить пропускную способность пограничных переходов между Казахстаном и Россией, улучшив приграничную инфраструктуру. Об этом на открытии XVIII Форума межрегионального сотрудничества двух стран заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.
Такое предложение Токаев вынес, говоря о необходимости дальнейшего расширения "многогранного взаимовыгодного сотрудничества" с Россией на фоне уже реализуемых проектов, в частности строительства торговых хабов на границе.
"Особое внимание нужно уделить улучшению приграничной инфраструктуры, расширению пропускной способности пограничных переходов между Казахстаном и Россией. Полагаю, что данную работу следует проводить с учетом формируемых транснациональных коридоров, в том числе в рамках инициативы "Один пояс – один путь", маршрута "Север – Юг" и, конечно же, сопрягать эти маршруты с деятельностью Евразийского экономического союза", – сказала Токаев.
Он подчеркнул, что Казахстан заинтересован в развитии стабильных торговых и инвестиционных отношений, для чего в качестве приоритетных сегодня – "строительство автомобильных дорог, создание логистических хабов и экономических зон на приграничных территориях". По словам Токаева, в приграничных регионах Казахстана сейчас активно строится система торговых хабов для всего евразийского пространства.
"Это центры трансграничной торговли Евразии на территории Западно-Казахстанской области и на границе с Российской Федерацией", – отметил Токаев.
Такие же хабы создаются на границе с Узбекистаном, Кыргызстаном, Китаем, уточнил он. Все они будут логистически увязаны с казахскими портами Актау и Курык и будут участвовать "в распределении экспортно-импортных потоков с прикаспийскими странами, а также с Турцией и Европой", пояснил Токаев.
В самое ближайшее время экспортоориентированные производства появятся и в Северо-Казахстанской области, где три года назад была создана свободная экономическая зона (СЭЗ) Кызылжар, добавил казахский президент. Кроме того, активно ведется работа по созданию современного контейнерового хаба на базе СЭЗ "Морской порт Актау", на основе которого также планируется комплексно развивать кластеры международной торговли и производства. Токаев отметил, что деятельность этой СЭЗ способна "придать хороший импульс кооперации приграничных территорий двух стран".
"В целом межрегиональное и приграничное сотрудничество должно стать базовой платформой, для конструктивного взаимодействия наших стран по всем направлениям <...> Уверен, что эта работа нужна и выгодна не только Казахстану, но и всему региону и конечно же Российской Федерации", – заключил он.
Ранее в ходе XVIII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана президент РФ Владимир Путин заявил о кризисе международной торговли и о переориентации Российской Федерации на новые рынки.
 
Владимир Путин (политик)Касым-Жомарт ТокаевПолитикаЭкономикаКазахстанРоссийская Федерация (Россия, РФ)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
16:08Кот Мостик открыл в Севастополе вторую фотовыставку о своих путешествиях
16:02В Евпатории на пешеходном переходе сбили подростка
15:51В Севастополе при входе на морской транспорт появятся турникеты
15:42Переселенцам из Херсона выдали больше 800 жилищных сертификатов в Крыму
15:34Сорвана очередная попытка переправы ВСУ на левый берег Днепра
15:25Студент из Крыма погиб в Приморье на судне во время практики
15:18В Крыму застрелили волка, державшего в страхе несколько поселков
14:50ВС России подавили попытку контрнаступления ВСУ в Артемовске
14:42Казахстан выступил за расширение погранпереходов с Россией
14:33ВКС России уничтожили бронетехнику ВСУ на погрузке под Днепром
14:29Европейские товары идут в Россию через Турцию и Азию – эксперт
14:17Песков оценил перспективы переговоров Москвы и Киева в Ватикане
14:06Путин заявил о кризисе мировой торговли: Россия выйдет на новые рынки
13:59Серия терактов в Мелитополе предотвращена ФСБ
13:53Кадыров показал, как чеченские силовики ищут диверсантов на Херсонщине
13:39Затяжное штормовое: в Крыму ожидается сильный ветер
13:31Когда на Историческом бульваре откроют первые здания музея
13:17В Кремле прокомментировали слухи об уходе России с Запорожской АЭС
13:03"Фейки" о российской армии – суд в Симферополе рассмотрел 17 дел
12:54Крымчанину дали пять лет за сбыт марихуаны
Лента новостейМолния