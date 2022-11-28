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Казахстан выступил за расширение погранпереходов с Россией

Казахстан выступил за расширение погранпереходов с Россией - РИА Новости Крым, 28.11.2022

Казахстан выступил за расширение погранпереходов с Россией

На фоне современных вызовов необходимо ускорить модернизацию логистических цепочек, а также расширить пропускную способность пограничных переходов между... РИА Новости Крым, 28.11.2022

2022-11-28T14:42

2022-11-28T14:42

2022-11-28T14:59

владимир путин (политик)

касым-жомарт токаев

политика

экономика

казахстан

российская федерация (россия, рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости Крым. На фоне современных вызовов необходимо ускорить модернизацию логистических цепочек, а также расширить пропускную способность пограничных переходов между Казахстаном и Россией, улучшив приграничную инфраструктуру. Об этом на открытии XVIII Форума межрегионального сотрудничества двух стран заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.Такое предложение Токаев вынес, говоря о необходимости дальнейшего расширения "многогранного взаимовыгодного сотрудничества" с Россией на фоне уже реализуемых проектов, в частности строительства торговых хабов на границе."Особое внимание нужно уделить улучшению приграничной инфраструктуры, расширению пропускной способности пограничных переходов между Казахстаном и Россией. Полагаю, что данную работу следует проводить с учетом формируемых транснациональных коридоров, в том числе в рамках инициативы "Один пояс – один путь", маршрута "Север – Юг" и, конечно же, сопрягать эти маршруты с деятельностью Евразийского экономического союза", – сказала Токаев.Он подчеркнул, что Казахстан заинтересован в развитии стабильных торговых и инвестиционных отношений, для чего в качестве приоритетных сегодня – "строительство автомобильных дорог, создание логистических хабов и экономических зон на приграничных территориях". По словам Токаева, в приграничных регионах Казахстана сейчас активно строится система торговых хабов для всего евразийского пространства.Такие же хабы создаются на границе с Узбекистаном, Кыргызстаном, Китаем, уточнил он. Все они будут логистически увязаны с казахскими портами Актау и Курык и будут участвовать "в распределении экспортно-импортных потоков с прикаспийскими странами, а также с Турцией и Европой", пояснил Токаев.В самое ближайшее время экспортоориентированные производства появятся и в Северо-Казахстанской области, где три года назад была создана свободная экономическая зона (СЭЗ) Кызылжар, добавил казахский президент. Кроме того, активно ведется работа по созданию современного контейнерового хаба на базе СЭЗ "Морской порт Актау", на основе которого также планируется комплексно развивать кластеры международной торговли и производства. Токаев отметил, что деятельность этой СЭЗ способна "придать хороший импульс кооперации приграничных территорий двух стран"."В целом межрегиональное и приграничное сотрудничество должно стать базовой платформой, для конструктивного взаимодействия наших стран по всем направлениям <...> Уверен, что эта работа нужна и выгодна не только Казахстану, но и всему региону и конечно же Российской Федерации", – заключил он.Ранее в ходе XVIII Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана президент РФ Владимир Путин заявил о кризисе международной торговли и о переориентации Российской Федерации на новые рынки.

казахстан

российская федерация (россия, рф)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), касым-жомарт токаев, политика, экономика, казахстан, российская федерация (россия, рф)