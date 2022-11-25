https://crimea.ria.ru/20221125/mashina-vzorvalas-u-administratsii-mariupolya--pogib-muzhchina-1125543962.html
Машина взорвалась у администрации Мариуполя – погиб мужчина
Машина взорвалась у администрации Мариуполя – погиб мужчина - РИА Новости Крым, 25.11.2022
Машина взорвалась у администрации Мариуполя – погиб мужчина
Взрыв автомобиля произошел накануне вечером возле здания администрации Мариуполя, один человек погиб. Об этом сообщает Штаб теробороны в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 25.11.2022
2022-11-25T14:00
2022-11-25T14:00
2022-11-25T14:03
донецкая народная республика (днр)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Взрыв автомобиля произошел накануне вечером возле здания администрации Мариуполя, один человек погиб. Об этом сообщает Штаб теробороны в своем Telegram-канале.Правоохранители проводят оперативно-розыскные и следственные мероприятия, обстоятельства происшествия устанавливаются.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика (днр), происшествия
Машина взорвалась у администрации Мариуполя – погиб мужчина
При взрыве автомобиля у здания администрации Мариуполя погиб мужчина
14:00 25.11.2022 (обновлено: 14:03 25.11.2022)