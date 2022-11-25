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Машина взорвалась у администрации Мариуполя – погиб мужчина - РИА Новости Крым, 25.11.2022
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Машина взорвалась у администрации Мариуполя – погиб мужчина
Машина взорвалась у администрации Мариуполя – погиб мужчина - РИА Новости Крым, 25.11.2022
Машина взорвалась у администрации Мариуполя – погиб мужчина
Взрыв автомобиля произошел накануне вечером возле здания администрации Мариуполя, один человек погиб. Об этом сообщает Штаб теробороны в своем Telegram-канале. РИА Новости Крым, 25.11.2022
2022-11-25T14:00
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донецкая народная республика (днр)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Взрыв автомобиля произошел накануне вечером возле здания администрации Мариуполя, один человек погиб. Об этом сообщает Штаб теробороны в своем Telegram-канале.Правоохранители проводят оперативно-розыскные и следственные мероприятия, обстоятельства происшествия устанавливаются.
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4.7
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донецкая народная республика (днр), происшествия
Машина взорвалась у администрации Мариуполя – погиб мужчина

При взрыве автомобиля у здания администрации Мариуполя погиб мужчина

14:00 25.11.2022 (обновлено: 14:03 25.11.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевМинирование Симферопольской райадминистрации
Минирование Симферопольской райадминистрации - РИА Новости, 1920, 25.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 ноя – РИА Новости Крым. Взрыв автомобиля произошел накануне вечером возле здания администрации Мариуполя, один человек погиб. Об этом сообщает Штаб теробороны в своем Telegram-канале.

"В районе здания администрации Мариуполя по улице Громовой произошел взрыв автомобиля. При проведении осмотра места происшествия обнаружены останки мужчины. Личность погибшего установлена, им оказался 36-летний местный житель", - говорится в сообщении.

Правоохранители проводят оперативно-розыскные и следственные мероприятия, обстоятельства происшествия устанавливаются.
Донецкая Народная Республика (ДНР)Происшествия
 
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