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В Севастополе снесут более ста самостроев
В Севастополе снесут более ста самостроев - РИА Новости Крым, 24.11.2022
В Севастополе снесут более ста самостроев
Власти Севастополя в следующем году планируют начать массовый снос незаконных построек. Об этом в своих социальных сетях сообщил директор департамента... РИА Новости Крым, 24.11.2022
2022-11-24T20:08
2022-11-24T20:08
2022-11-24T20:08
севастополь
городская среда
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Власти Севастополя в следующем году планируют начать массовый снос незаконных построек. Об этом в своих социальных сетях сообщил директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов.По его словам, всего к демонтажу планируется более 160 строений, по 52-ум из них уже приняты положительные судебные решения. По остальным взыскательная работа продлится по мере выделения финансирования."У нас 53 дома, которые по судам будут проходить на снос. Всего из порядка 167 материалов по объектам на снос, которые сегодня находятся в процессе, 52 уже рассмотрены через суды, по 52-ум приняты решения правительства", – отметил чиновник.Средства на снос самостроев будут выделены в 2023 году, уточнил Горлов.Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в Севастополе снесут многоэтажку, построенную на землях ИЖС. Речь идет о доме по улице Мельника, 80. Также в Балаклаве готовятся снести здания завода "Металлист" в рамках строительства марины.
https://crimea.ria.ru/20221117/v-sevastopole-snesut-mnogoetazhku-1125407234.html
https://crimea.ria.ru/20220816/v-simferopole-nachali-snosit-nedostroennuyu-mnogoetazhku-v-tsentre-goroda-1124179529.html
севастополь
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
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севастополь, городская среда
В Севастополе снесут более ста самостроев
В Севастополе в следующем году снесут более ста незаконных построек - власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Власти Севастополя в следующем году планируют начать массовый снос незаконных построек. Об этом в своих социальных сетях сообщил директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов.
По его словам, всего к демонтажу планируется более 160 строений, по 52-ум из них уже приняты положительные судебные решения. По остальным взыскательная работа продлится по мере выделения финансирования.
"У нас 53 дома, которые по судам будут проходить на снос. Всего из порядка 167 материалов по объектам на снос, которые сегодня находятся в процессе, 52 уже рассмотрены через суды, по 52-ум приняты решения правительства", – отметил чиновник.
Средства на снос самостроев будут выделены в 2023 году, уточнил Горлов.
Как ранее сообщал сайт РИА Новости Крым, в Севастополе снесут многоэтажку
, построенную на землях ИЖС. Речь идет о доме по улице Мельника, 80.
Также в Балаклаве готовятся снести
здания завода "Металлист" в рамках строительства марины.