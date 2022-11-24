https://crimea.ria.ru/20221124/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-24-noyabrya-1125533777.html

Главные события и заявления дня: 24 ноября

Главные события и заявления дня: 24 ноября - РИА Новости Крым, 24.11.2022

Главные события и заявления дня: 24 ноября

Путин призвал скоординировать работу по снабжению ВС РФ. Группе участников крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир*" вынесли приговор. На газопроводе "Южный поток"... РИА Новости Крым, 24.11.2022

2022-11-24T22:07

2022-11-24T22:07

2022-11-24T22:07

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 ноя – РИА Новости Крым. Путин призвал скоординировать работу по снабжению ВС РФ. Группе участников крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир*" вынесли приговор. На газопроводе "Южный поток" предотвращен теракт. 50 российских военнопленных вернулись домой. Госдума приняла закон о запрете пропаганды ЛГБТ. Крымчанам объяснили причину повышения тарифов на ЖКХ. На Кубани возбудили уголовное дело после стрельбы с погибшими в Крымске.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Путин потребовал повысить качество поставок в Вооруженные силыПрезидент России Владимир Путин указал на необходимость улучшить качество координации и темпы работы по выполнению гособоронзаказа для снабжения СВО. Он также призвал профильные ведомства и министерства проработать необходимость установки целевых заданий со сроками поставок такой продукции.68 лет колонии на пятерых - приговор крымской ячейке Хизб ут-Тахрир*"Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор пятерым участникам крымской ячейки "Хизб ут-Тахрир*".Двоим предстоит провести по 13 лет в колонии строгого режима, еще трое получили по 14 лет колонии. Первые 4 года они проведут в тюрьме. Приговор в законную силу пока не вступил.Спецслужбам Украины не удался теракт на "Южном потоке"ФСБ предотвратила попытку украинских спецслужб организовать теракт на газопроводе "Южный поток", по которому идут поставки в Турцию и Европу.Причастные к подготовке и ресурсному обеспечению теракта задержаны. У них изъяты четыре магнитные мины, 4 кг пластида, взрыватели, крупная сумма денег и средства связи с перепиской и переговорами с куратором из спецслужб Украины.50 российских военных вернулись из пленаВ результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены пятьдесят российских военнослужащих."В плену им грозила смертельная опасность", - говорится в сообщении МО РФ.Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.Штраф до 10 млн за пропаганду ЛГБТГосдума приняла закон, согласно которому материалы с пропагандой ЛГБТ, педофилии и смены пола стали основанием для блокировки сайта Роскомнадзором. Также нарушителям грозит штраф до 10 млн рублей."Ответственность грозит за любую пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. Также введен запрет на пропаганду педофилии и смены пола", – написал спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.Госдума РФ приняла трехлетний бюджетГосдума приняла закон о федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов. Документ имеет социальную направленность и гарантирует исполнение всех социальных обязательств перед гражданами.В 2023 году предусмотрены доходы бюджета страны в размере 26,13 трлн рублей, расходы на уровне 29,056 трлн рублей, дефицит бюджета спрогнозирован на уровне 2% ВВП.В плановых 2024 и 2025 годах доходы бюджета возрастут до 27,24 трлн рублей и 27,98 трлн рублей соответственно. Расходы составят 29,43 трлн рублей и 29,24 трлн рублей. Дефицит бюджета запланирован на уровне 1,4% ВВП в 2024 и 0,7% ВВП в 2025 году.В Крыму вырастут тарифы на услуги ЖКХПредседатель Общественной палаты Крыма Александр Форманчук назвал решение о повышении тарифов на коммунальные услуги в Крыму "неизбежным". Оно необходимо в сложившейся экономической ситуации и в любом случае было бы принято во втором полугодии 2023 года. В итоге крымчан ждет повышения тарифов на 11,4 процента с 1 декабря.Стрельба в КрымскеВ Краснодарском крае возбуждено уголовное дело об убийстве трех человек и покушении на убийство четвертого.Трагедия произошла в Крымске на улице Комарова, в помещении одного из медицинских центров города. Местный житель 1956 года рождения сначала смертельно ранил двух работников организации. После вышел на улицу и открыл стрельбу по прохожим. В результате еще один человек погиб, один был ранен. Стрелок покончил с собой.* террористическая организация, запрещенная в Российской Федерации

https://crimea.ria.ru/20221124/naemniki-iz-54-stran-mira-voyuyut-na-storone-vsu---sledkom-1125530050.html

https://crimea.ria.ru/20221124/lukashenko-predskazal-polnoe-unichtozhenie-ukrainy-1125524527.html

https://crimea.ria.ru/20221124/kakie-shtrafy-predusmotreny-za-propagandu-lgbt-v-rossii-1125523978.html

https://crimea.ria.ru/20221124/v-sovfede-nazvali-novye-kategorii-rossiyan-imeyuschikh-pravo-na-dve-pensii-1125529173.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, крым, общество, владимир путин (политик), экономика, государственная дума рф, специальная военная операция рф на украине