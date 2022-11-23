https://crimea.ria.ru/20221123/v-sevastopole-prostilis-s-pogibshim-v-svo-geroem-dobrovoltsem-1125516241.html
В Севастополе простились с погибшим в СВО героем-добровольцем
В Севастополе простились с погибшим в СВО героем-добровольцем - РИА Новости Крым, 23.11.2022
В Севастополе простились с погибшим в СВО героем-добровольцем
В Севастополе простились с погибшим в Запорожской области героем СВО Валерием Воробьевым. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 23.11.2022
2022-11-23T17:24
2022-11-23T17:24
2022-11-23T17:24
севастополь
специальная военная операция рф на украине
утраты
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СЕВАСТОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе простились с погибшим в Запорожской области героем СВО Валерием Воробьевым. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Он отметил, что Валерий Воробьев родом из Костромы, но последние 10 лет он прожил в Севастополе.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, специальная военная операция рф на украине, утраты
В Севастополе простились с погибшим в СВО героем-добровольцем
В Севастополе простились с погибшим в Запорожской области добровольцем, героем СВО