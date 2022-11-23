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В Севастополе простились с погибшим в СВО героем-добровольцем - РИА Новости Крым, 23.11.2022
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В Севастополе простились с погибшим в СВО героем-добровольцем
В Севастополе простились с погибшим в СВО героем-добровольцем - РИА Новости Крым, 23.11.2022
В Севастополе простились с погибшим в СВО героем-добровольцем
В Севастополе простились с погибшим в Запорожской области героем СВО Валерием Воробьевым. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 23.11.2022
2022-11-23T17:24
2022-11-23T17:24
севастополь
специальная военная операция рф на украине
утраты
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СЕВАСТОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе простились с погибшим в Запорожской области героем СВО Валерием Воробьевым. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.Он отметил, что Валерий Воробьев родом из Костромы, но последние 10 лет он прожил в Севастополе.
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РИА Новости Крым
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4.7
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60
севастополь, специальная военная операция рф на украине, утраты
В Севастополе простились с погибшим в СВО героем-добровольцем

В Севастополе простились с погибшим в Запорожской области добровольцем, героем СВО

17:24 23.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЛампада в православном храме
Лампада в православном храме - РИА Новости, 1920, 23.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СЕВАСТОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. В Севастополе простились с погибшим в Запорожской области героем СВО Валерием Воробьевым. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Сегодня Севастополь простился с гвардии младшим сержантом запаса - Валерием Николаевичем Воробьевым. В сентябре он решил стать добровольцем, чтобы участвовать в специальной военной операции на Украине. Валерий Николаевич погиб, защищая землю Запорожской области от укронацистов", – сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.
Он отметил, что Валерий Воробьев родом из Костромы, но последние 10 лет он прожил в Севастополе.
СевастопольСпециальная военная операция РФ на УкраинеУтраты
 
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