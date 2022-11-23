https://crimea.ria.ru/20221123/pod-khersonom-chechenskiy-polk-unichtozhil-sotni-boevikov-vsu-i-naemnikov-1125512015.html

Под Херсоном чеченский полк уничтожил сотни боевиков ВСУ и наемников

Под Херсоном чеченский полк уничтожил сотни боевиков ВСУ и наемников - РИА Новости Крым, 23.11.2022

Под Херсоном чеченский полк уничтожил сотни боевиков ВСУ и наемников

Военнослужащие полка "Север – Ахмат" МО РФ, успешно отразив несколько атак противника, уничтожили две сотни боевиков, среди которых – большое количество... РИА Новости Крым, 23.11.2022

2022-11-23T14:23

2022-11-23T14:23

2022-11-23T14:28

рамзан кадыров

специальная военная операция рф на украине

украина

нато

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Военнослужащие полка "Север – Ахмат" МО РФ, успешно отразив несколько атак противника, уничтожили две сотни боевиков, среди которых – большое количество американских и польских наемников. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.Он добавил, что не верит легенде о "интернациональном легионе" на Украине, которая, по его мнению, "придумана лишь для того, чтобы скрыть присутствие войск НАТО"."Тем не менее, нападавшие уничтожены, и этот факт ясно говорит нам о том, что даже якобы самая сильная армия мира способна лишь прикрываться рядовыми солдатами ВСУ. Однако данная стратегия в этот раз себя не оправдала", – заметил Кадыров.По его словам, бойцы полка "Север" им. Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова "ликвидировали угрозу максимально быстро и без потерь". При этом свой арсенал существенно пополнили трофейным западным вооружением.Несколько единиц тяжелой боевой техники и легкового автотранспорта для перевозки личного состава ВСУ были уничтожены, добавил он.Неделей ранее Рамзан Кадыров сообщал, что участие в СВО с момента начала военных действий на Украине приняли свыше 20 тысяч бойцов из Чеченской республики, и почти половина из них в данный момент на передовой.

украина

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рамзан кадыров, специальная военная операция рф на украине, украина, нато