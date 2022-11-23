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Под Херсоном чеченский полк уничтожил сотни боевиков ВСУ и наемников - РИА Новости Крым, 23.11.2022
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Под Херсоном чеченский полк уничтожил сотни боевиков ВСУ и наемников
Под Херсоном чеченский полк уничтожил сотни боевиков ВСУ и наемников - РИА Новости Крым, 23.11.2022
Под Херсоном чеченский полк уничтожил сотни боевиков ВСУ и наемников
Военнослужащие полка "Север – Ахмат" МО РФ, успешно отразив несколько атак противника, уничтожили две сотни боевиков, среди которых – большое количество... РИА Новости Крым, 23.11.2022
2022-11-23T14:23
2022-11-23T14:28
рамзан кадыров
специальная военная операция рф на украине
украина
нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Военнослужащие полка "Север – Ахмат" МО РФ, успешно отразив несколько атак противника, уничтожили две сотни боевиков, среди которых – большое количество американских и польских наемников. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.Он добавил, что не верит легенде о "интернациональном легионе" на Украине, которая, по его мнению, "придумана лишь для того, чтобы скрыть присутствие войск НАТО"."Тем не менее, нападавшие уничтожены, и этот факт ясно говорит нам о том, что даже якобы самая сильная армия мира способна лишь прикрываться рядовыми солдатами ВСУ. Однако данная стратегия в этот раз себя не оправдала", – заметил Кадыров.По его словам, бойцы полка "Север" им. Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова "ликвидировали угрозу максимально быстро и без потерь". При этом свой арсенал существенно пополнили трофейным западным вооружением.Несколько единиц тяжелой боевой техники и легкового автотранспорта для перевозки личного состава ВСУ были уничтожены, добавил он.Неделей ранее Рамзан Кадыров сообщал, что участие в СВО с момента начала военных действий на Украине приняли свыше 20 тысяч бойцов из Чеченской республики, и почти половина из них в данный момент на передовой.
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РИА Новости Крым
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рамзан кадыров, специальная военная операция рф на украине, украина, нато
Под Херсоном чеченский полк уничтожил сотни боевиков ВСУ и наемников

На Херсонском направлении чеченские бойцы уничтожили сотни боевиков и западных наемников

14:23 23.11.2022 (обновлено: 14:28 23.11.2022)
 
© Telegram главы Чечни Рамзана КадыроваГлава Чечни Рамзан Кадыров
Глава Чечни Рамзан Кадыров
© Telegram главы Чечни Рамзана Кадырова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Военнослужащие полка "Север – Ахмат" МО РФ, успешно отразив несколько атак противника, уничтожили две сотни боевиков, среди которых – большое количество американских и польских наемников. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Уничтожено до 200 националистов <...> Стоит отметить, что среди уничтоженных боевиков в этот раз большое количество американских и польских наемников", – сообщил Кадыров в своем Telegram-канале.
Он добавил, что не верит легенде о "интернациональном легионе" на Украине, которая, по его мнению, "придумана лишь для того, чтобы скрыть присутствие войск НАТО".
"Тем не менее, нападавшие уничтожены, и этот факт ясно говорит нам о том, что даже якобы самая сильная армия мира способна лишь прикрываться рядовыми солдатами ВСУ. Однако данная стратегия в этот раз себя не оправдала", – заметил Кадыров.
По его словам, бойцы полка "Север" им. Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова "ликвидировали угрозу максимально быстро и без потерь". При этом свой арсенал существенно пополнили трофейным западным вооружением.
Несколько единиц тяжелой боевой техники и легкового автотранспорта для перевозки личного состава ВСУ были уничтожены, добавил он.
Неделей ранее Рамзан Кадыров сообщал, что участие в СВО с момента начала военных действий на Украине приняли свыше 20 тысяч бойцов из Чеченской республики, и почти половина из них в данный момент на передовой.
Рамзан КадыровСпециальная военная операция РФ на УкраинеУкраинаНАТО
 
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