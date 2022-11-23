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Главные события и заявления дня: 23 ноября

Главные события и заявления дня: 23 ноября - РИА Новости Крым, 23.11.2022

Главные события и заявления дня: 23 ноября

Удары по объектам энергетики на Украине. Резолюция Европарламента по России. Военные угрозы для Крыма. Уничтожение боевиков ВСУ и наемников под Херсоном... РИА Новости Крым, 23.11.2022

2022-11-23T21:59

2022-11-23T21:59

2022-11-23T21:59

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 ноя – РИА Новости Крым. Удары по объектам энергетики на Украине. Резолюция Европарламента по России. Военные угрозы для Крыма. Уничтожение боевиков ВСУ и наемников под Херсоном. Вероятность дефицита воды в Крыму. Громкие хлопки в Евпатории и Севастополе. О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Удары по объектам энергетики на УкраинеСерия взрывов прогремела в Киеве и других городах Украины в среду днем, поражены объекты критической инфраструктуры. Сообщалось об ударах по Харькову, Днепропетровску, Одессе, Запорожью, Кривому Рогу и другим городам. В ряде регионов пропали свет, вода, отопление, возникли перебои с мобильной связью и интернетом.По данным Минэнерго Украины, временно обесточены все атомные электростанции, а также большинство тепловых и гидроэлектростанций, кроме того, повреждены объекты электропередачи.Обесточено подавляющее большинство потребителей электроэнергии по всей стране.Из-за регулярных отключений света, отопления, связи и воды в городах Украины начали создавать так называемые пункты несокрушимости. Населению рекомендуется пережидать в них особо длительные отключения электроэнергии.Резолюция Европарламента по РоссииЕвропейский парламент принял резолюцию о признании России "государством-спонсором терроризма". За принятие документа проголосовали 494 депутата, против высказались 58, воздержались 44 парламентария.Резолюция носит рекомендательный характер и не несет каких-либо прямых юридических последствий для Евросоюза, поэтому России она не грозит, заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.Он также напомнил, что в представительном органе Евросоюза находятся в основном те политические деятели, которые уже не приносят пользы внутри своего государства, поэтому бояться их не стоит.Военные угрозы для КрымаВоенных угроз для Крыма на данный момент нет, органы власти и оборонные ведомства работают над обеспечением полной безопасности полуострова. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов.Он подчеркнул, что органы власти Республики Крым продолжат оперативно сообщать населению обо всех происходящих событиях на полуострове и призвал граждан доверять только проверенным источникам информации.Член Общественной палаты республики, политолог Вадим Петров в свою очередь призвал быть готовыми к возможному повторению украинских атак на объекты в Крыму и Севастополе, поскольку киевский режим определил для себя полуостров в качестве одной из ближайших целей.В этой ситуации Черноморский флот и иные военные формирования ВС РФ на территории полуострова должны постоянно находиться в состоянии боевой готовности, отметил он.Уничтожение боевиков ВСУ и наемников под ХерсономВоеннослужащие полка "Север – Ахмат", успешно отразив несколько атак противника в Херсонской области, уничтожили две сотни боевиков среди которых – большое количество американских и польских наемников. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.По его словам, бойцы полка "Север" им. Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова "ликвидировали угрозу максимально быстро и без потерь". При этом свой арсенал существенно пополнили трофейным западным вооружением.Вероятность дефицита воды в КрымуГлава Крыма Сергей Аксенов заявил об отсутствии рисков с водоснабжением полуострова. По его словам, водохранилища Крыма заполнены. Он добавил, что за восемь лет на полуострове прошел комплекс мероприятий по водообеспечению, а открытие Северо-Крымского канала "стало новым окном возможностей".Громкие хлопки в Евпатории и СевастополеВ среду жители Севастополя и Евпатории услышали громкие хлопки. Власти поспешили успокоить крымчан и гостей полуострова, сообщив, что проводятся военные учения.Аналогичное объяснение привел врио главы администрации Евпатории Александр Лоскутов.

https://crimea.ria.ru/20221123/mvd-prisvoilo-kody-avtomobilnykh-nomerov-v-novykh-regionakh-rossii-1125518346.html

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