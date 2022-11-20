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Привет с северной Африки: в воскресенье в Крыму до +20
Привет с северной Африки: в воскресенье в Крыму до +20 - РИА Новости Крым, 20.11.2022
Привет с северной Африки: в воскресенье в Крыму до +20
В воскресенье в Крыму воздух прогреется до +20 градусов. Потепление на полуостров принесет теплый воздух с севера Африки, сообщают в республиканском... РИА Новости Крым, 20.11.2022
2022-11-20T00:01
2022-11-20T00:01
2022-11-20T00:01
крым
погода в крыму
крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму воздух прогреется до +20 градусов. Потепление на полуостров принесет теплый воздух с севера Африки, сообщают в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь, днем без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +18...+20.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный ночью 6-11 м/с, утром, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +10...12, днем +18...20.В Ялте и Алуште сухо. Ночью +8...10, днем +17...19.В Евпатории, Судаке Феодосии также осадков не ожидается. Ночью столбики термометров покажут +7...9, днем +17...19 градусов.
https://crimea.ria.ru/20221118/zima-otmenyaetsya-v-krymu-rezko-potepleet--prognoz-na-vykhodnye-1125430839.html
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крым, погода в крыму, крымская погода
Привет с северной Африки: в воскресенье в Крыму до +20
Чего ждать от погоды в Крыму в воскресенье, 20 ноября
СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму воздух прогреется до +20 градусов. Потепление на полуостров принесет теплый воздух с севера Африки, сообщают в республиканском гидрометцентре.
"Погода в Крыму будет обуславливаться адвекцией теплого воздуха с севера Африки. Преимущественно без осадков, лишь местами вероятны небольшие дожди. Ветер юго-западный 8-13 м/с, местами 15-20 м/с. Температура воздуха составит: ночью +8…13, днем +15…20, в горах +9…14", - уточнили синоптики.
В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь, днем без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +18...+20.
В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный ночью 6-11 м/с, утром, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +10...12, днем +18...20.
В Ялте и Алуште сухо. Ночью +8...10, днем +17...19.
В Евпатории, Судаке Феодосии также осадков не ожидается. Ночью столбики термометров покажут +7...9, днем +17...19 градусов.