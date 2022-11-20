https://crimea.ria.ru/20221120/privet-s-severnoy-afriki-v-voskresene-v-krymu-do-20-1125449903.html

Привет с северной Африки: в воскресенье в Крыму до +20

Привет с северной Африки: в воскресенье в Крыму до +20 - РИА Новости Крым, 20.11.2022

Привет с северной Африки: в воскресенье в Крыму до +20

В воскресенье в Крыму воздух прогреется до +20 градусов. Потепление на полуостров принесет теплый воздух с севера Африки, сообщают в республиканском... РИА Новости Крым, 20.11.2022

2022-11-20T00:01

2022-11-20T00:01

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погода в крыму

крымская погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 20 ноя - РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму воздух прогреется до +20 градусов. Потепление на полуостров принесет теплый воздух с севера Африки, сообщают в республиканском гидрометцентре.В Симферополе облачно с прояснениями. Ночью местами небольшой дождь, днем без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +18...+20.В Севастополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-восточный ночью 6-11 м/с, утром, днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +10...12, днем +18...20.В Ялте и Алуште сухо. Ночью +8...10, днем +17...19.В Евпатории, Судаке Феодосии также осадков не ожидается. Ночью столбики термометров покажут +7...9, днем +17...19 градусов.

https://crimea.ria.ru/20221118/zima-otmenyaetsya-v-krymu-rezko-potepleet--prognoz-na-vykhodnye-1125430839.html

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2022

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