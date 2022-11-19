https://crimea.ria.ru/20221119/v-kerchenskom-prolive-shtormovoe-iz-za-vetra-kak-rabotaet-pereprava-1125443058.html

В Керченском проливе штормовое из-за ветра: как работает переправа

В Керченском проливе штормовое из-за ветра: как работает переправа - РИА Новости Крым, 19.11.2022

В Керченском проливе штормовое из-за ветра: как работает переправа

В Керченском проливе в субботу действует штормовое предупреждение, однако паромная переправа работает штатно. Об этом сообщили в Минтрансе России. РИА Новости Крым, 19.11.2022

2022-11-19T11:41

2022-11-19T11:41

2022-11-19T11:31

керченская паромная переправа

общество

транспорт

крым

керчь

погода в крыму

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В Керченском проливе в субботу действует штормовое предупреждение, однако паромная переправа работает штатно. Об этом сообщили в Минтрансе России.В субботу в Керченском проливе действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра."Росгидромет предупредил об усилении в субботу южного, юго-западного ветра до 15-20 м/с, местами кратковременный дождь, гроза, видимость хорошая, в дожде 2-4 км, волна 1,5 – 2,5 м, температура воздуха днем +15…17, температура воды в море +11…12 градусов", - уточнили в ведомстве.

https://crimea.ria.ru/20221118/kerchenskaya-pereprava-snova-rabotaet---minrans-1125428275.html

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