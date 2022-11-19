Рейтинг@Mail.ru
В Керченском проливе штормовое из-за ветра: как работает переправа - РИА Новости Крым, 19.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221119/v-kerchenskom-prolive-shtormovoe-iz-za-vetra-kak-rabotaet-pereprava-1125443058.html
В Керченском проливе штормовое из-за ветра: как работает переправа
В Керченском проливе штормовое из-за ветра: как работает переправа - РИА Новости Крым, 19.11.2022
В Керченском проливе штормовое из-за ветра: как работает переправа
В Керченском проливе в субботу действует штормовое предупреждение, однако паромная переправа работает штатно. Об этом сообщили в Минтрансе России. РИА Новости Крым, 19.11.2022
2022-11-19T11:41
2022-11-19T11:31
керченская паромная переправа
общество
транспорт
крым
керчь
погода в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111276/74/1112767403_0:127:2416:1486_1920x0_80_0_0_21a2dd26149a579655944765e5955aa9.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В Керченском проливе в субботу действует штормовое предупреждение, однако паромная переправа работает штатно. Об этом сообщили в Минтрансе России.В субботу в Керченском проливе действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра."Росгидромет предупредил об усилении в субботу южного, юго-западного ветра до 15-20 м/с, местами кратковременный дождь, гроза, видимость хорошая, в дожде 2-4 км, волна 1,5 – 2,5 м, температура воздуха днем +15…17, температура воды в море +11…12 градусов", - уточнили в ведомстве.
https://crimea.ria.ru/20221118/kerchenskaya-pereprava-snova-rabotaet---minrans-1125428275.html
крым
керчь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111276/74/1112767403_134:0:2282:1611_1920x0_80_0_0_1823312b3c260a54cd4db849bf245d85.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
керченская паромная переправа, общество, транспорт, крым, керчь, погода в крыму
В Керченском проливе штормовое из-за ветра: как работает переправа

Какая обстановка не Керченской паромной переправе в субботу, 19 ноября

11:41 19.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Владислав СергиенкоКерченская паромная переправа
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 19.11.2022
© РИА Новости Крым . Владислав Сергиенко
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В Керченском проливе в субботу действует штормовое предупреждение, однако паромная переправа работает штатно. Об этом сообщили в Минтрансе России.
"С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 19 ноября через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 33 757 пассажиров, 21 586 единиц автотранспорта и 2157 железнодорожных вагонов. Семью паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 707 рейсов", - уточняется в сообщении.
В субботу в Керченском проливе действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра.
Керченская паромная переправа - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
Вчера, 11:10
Керченская переправа снова работает - Минранс
"Росгидромет предупредил об усилении в субботу южного, юго-западного ветра до 15-20 м/с, местами кратковременный дождь, гроза, видимость хорошая, в дожде 2-4 км, волна 1,5 – 2,5 м, температура воздуха днем +15…17, температура воды в море +11…12 градусов", - уточнили в ведомстве.
 
Керченская паромная переправаОбществоТранспортКрымКерчьПогода в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:23Зеленский заявил, что Россия не хочет мира
13:57Пушилин рассказал об обстановке на линии фронта в ДНР
13:16Историю "Концлагеря "Красный" переведут на китайский язык
12:59В Крыму из-за аварийного моста закрыли важную дорогу
12:30Захарова: ЕС заразился "аномальным вирусом" и решил изолироваться от РФ
12:02Тротил, шнур и детонатор нашли у сотрудника МЧС Украины в Скадовске
11:41В Керченском проливе штормовое из-за ветра: как работает переправа
11:27COVID-19 в Крыму и Севастополе: данные за сутки
11:10Жителям Херсона станет проще получить жилищные сертификаты в Крыму
10:49В ООН отреагировали на сообщения об убийстве российских военнопленных
10:35Число погибших на Сахалине возросло до девяти человек
10:07В Севастополе ограничат движения транспорта в центре города
09:32Взрыв газа в жилом дом на Сахалине: что известно на данный момент
08:59Глухота "помолодела" – ученые назвали причины
08:41Запасы водохранилищ Крыма: ситуация за неделю и прогнозы
08:24Движение транспорта по Крымскому мосту приостановлено
08:01В Крыму растут объемы молочной переработки
00:01В Крыму по-прежнему дождливо: прогноз погоды на субботу
00:00Какой сегодня праздник: 19 ноября
22:01Главные события и заявления дня: 18 ноября
Лента новостейМолния