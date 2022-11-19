https://crimea.ria.ru/20221119/v-kerchenskom-prolive-shtormovoe-iz-za-vetra-kak-rabotaet-pereprava-1125443058.html
В Керченском проливе штормовое из-за ветра: как работает переправа
В Керченском проливе штормовое из-за ветра: как работает переправа - РИА Новости Крым, 19.11.2022
В Керченском проливе штормовое из-за ветра: как работает переправа
В Керченском проливе в субботу действует штормовое предупреждение, однако паромная переправа работает штатно. Об этом сообщили в Минтрансе России. РИА Новости Крым, 19.11.2022
2022-11-19T11:41
2022-11-19T11:41
2022-11-19T11:31
керченская паромная переправа
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керчь
погода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В Керченском проливе в субботу действует штормовое предупреждение, однако паромная переправа работает штатно. Об этом сообщили в Минтрансе России.В субботу в Керченском проливе действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра."Росгидромет предупредил об усилении в субботу южного, юго-западного ветра до 15-20 м/с, местами кратковременный дождь, гроза, видимость хорошая, в дожде 2-4 км, волна 1,5 – 2,5 м, температура воздуха днем +15…17, температура воды в море +11…12 градусов", - уточнили в ведомстве.
https://crimea.ria.ru/20221118/kerchenskaya-pereprava-snova-rabotaet---minrans-1125428275.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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керченская паромная переправа, общество, транспорт, крым, керчь, погода в крыму
В Керченском проливе штормовое из-за ветра: как работает переправа
Какая обстановка не Керченской паромной переправе в субботу, 19 ноября
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноя – РИА Новости Крым. В Керченском проливе в субботу действует штормовое предупреждение, однако паромная переправа работает штатно. Об этом сообщили в Минтрансе России.
"С начала работы Керченской паромной переправы с ночи на 9 октября по 19 ноября через пролив в обе стороны перевезено в общей сложности 33 757 пассажиров, 21 586 единиц автотранспорта и 2157 железнодорожных вагонов. Семью паромами, работающими на линии, совокупно выполнено 707 рейсов", - уточняется в сообщении.
В субботу в Керченском проливе действует штормовое предупреждение из-за сильного ветра.
"Росгидромет предупредил об усилении в субботу южного, юго-западного ветра до 15-20 м/с, местами кратковременный дождь, гроза, видимость хорошая, в дожде 2-4 км, волна 1,5 – 2,5 м, температура воздуха днем +15…17, температура воды в море +11…12 градусов", - уточнили в ведомстве.