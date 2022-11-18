https://crimea.ria.ru/20221118/covid-19-v-krymu-i-sevastopole--svodki-na-18-noyabrya-1125427852.html
COVID-19 в Крыму и Севастополе – сводки на 18 ноября
COVID-19 в Крыму и Севастополе – сводки на 18 ноября - РИА Новости Крым, 18.11.2022
COVID-19 в Крыму и Севастополе – сводки на 18 ноября
На территории Республики Крым зарегистрировано 26 новых случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 209 405 положительных на COVID-19. Об этом рассказали в... РИА Новости Крым, 18.11.2022
2022-11-18T10:57
2022-11-18T10:57
2022-11-18T11:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 26 новых случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 209 405 положительных на COVID-19. Об этом рассказали в региональном минздраве.В Севастополе зарегистрировано 32 новых случая заболевания COVID-19. В ковидные стационары госпитализированы пять человек, выписаны трое. На данный момент в больницах находятся 64 пациента, из них 54 - с подтвержденным COVID-19.По данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии в Севастополе заболели ковидом 96 335 человек, выздоровели 93 592.
https://crimea.ria.ru/20221026/v-rossii-vyyavili-novye-varianty-koronavirusa-1125092724.html
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коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, крым, севастополь
COVID-19 в Крыму и Севастополе – сводки на 18 ноября
В Крыму и Севастополе за сутки выявили 58 случаев COVID-19
10:57 18.11.2022 (обновлено: 11:08 18.11.2022)