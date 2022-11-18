Рейтинг@Mail.ru
COVID-19 в Крыму и Севастополе – сводки на 18 ноября - РИА Новости Крым, 18.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221118/covid-19-v-krymu-i-sevastopole--svodki-na-18-noyabrya-1125427852.html
COVID-19 в Крыму и Севастополе – сводки на 18 ноября
COVID-19 в Крыму и Севастополе – сводки на 18 ноября - РИА Новости Крым, 18.11.2022
COVID-19 в Крыму и Севастополе – сводки на 18 ноября
На территории Республики Крым зарегистрировано 26 новых случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 209 405 положительных на COVID-19. Об этом рассказали в... РИА Новости Крым, 18.11.2022
2022-11-18T10:57
2022-11-18T11:08
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
здравоохранение в крыму и севастополе
здравоохранение в россии
крым
севастополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/1d/1122202174_0:208:2903:1840_1920x0_80_0_0_81add6977c292cf897bdb34e1119efda.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 26 новых случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 209 405 положительных на COVID-19. Об этом рассказали в региональном минздраве.В Севастополе зарегистрировано 32 новых случая заболевания COVID-19. В ковидные стационары госпитализированы пять человек, выписаны трое. На данный момент в больницах находятся 64 пациента, из них 54 - с подтвержденным COVID-19.По данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии в Севастополе заболели ковидом 96 335 человек, выздоровели 93 592.
https://crimea.ria.ru/20221026/v-rossii-vyyavili-novye-varianty-koronavirusa-1125092724.html
крым
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/01/1d/1122202174_86:0:2815:2047_1920x0_80_0_0_f9408b30aaca3d683a7fbfcd513fbc6f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф, здравоохранение в крыму и севастополе, здравоохранение в россии, крым, севастополь
COVID-19 в Крыму и Севастополе – сводки на 18 ноября

В Крыму и Севастополе за сутки выявили 58 случаев COVID-19

10:57 18.11.2022 (обновлено: 11:08 18.11.2022)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедик использует пульсоксиметр
Медик использует пульсоксиметр - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 26 новых случаев коронавирусной инфекции, всего выявлено 209 405 положительных на COVID-19. Об этом рассказали в региональном минздраве.
"За истекшие сутки госпитализировано 9 пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 358 человек. Количество выздоровевших за сутки составляет 13 человек, за весь период – 202 025", - говорится в сообщении.
В Севастополе зарегистрировано 32 новых случая заболевания COVID-19. В ковидные стационары госпитализированы пять человек, выписаны трое. На данный момент в больницах находятся 64 пациента, из них 54 - с подтвержденным COVID-19.
По данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии в Севастополе заболели ковидом 96 335 человек, выздоровели 93 592.
Коронавирус
26 октября, 12:49
В России выявили новые варианты коронавируса
 
Коронавирус в КрымуРаспространение коронавируса в РФЗдравоохранение в Крыму и СевастополеЗдравоохранение в РоссииКрымСевастополь
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:08В Крыму грядет буря – объявлено штормовое предупреждение
12:55Оптимизируем бюджет вместе: как и на чем можно экономить деньги
12:46Остатки взрывчатки найдены на "Северных потоках" – прокуратура Швеции
12:34Крымчанина будут судить за ДТП с пострадавшим
12:30Выстрелы к гранатометам и патроны: в Каланчаке нашли два схрона
12:14Предпринимательница из Севастополя погорела на взятке коммунальщикам
12:09Ялтинец отсидит четыре года за избиение сожительницы
12:03Второй этап объездной Симферополя завершат в 2025 году
11:30В Крыму строят фортификационные укрепления - Аксенов
11:15В Симферополе разыскивают 16-летнюю девушку: ориентировка
11:10Керченская переправа снова работает - Минранс
10:57COVID-19 в Крыму и Севастополе – сводки на 18 ноября
10:53Конфликт в санатории в Евпатории обернулся больницей и уголовным делом
10:49Физкультурный комплекс в Саках достроит новый подрядчик
10:28США рано или поздно приостановят безоглядную поддержку Киева – Медведев
09:58Статус иноагента для физлиц: ФСБ расширила перечень запретов
09:17Росавиация опять продлила запрет на полеты в Крым
09:13Крым в пятницу без воды из-за ремонтов — адреса
09:10В Евросоюзе заявили о "критической точке" в энергетике Украины
08:52В центре Феодосии будут снимать детективное кино
Лента новостейМолния