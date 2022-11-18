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Какой сегодня праздник: 18 ноября - РИА Новости Крым, 18.11.2022
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Какой сегодня праздник: 18 ноября
Какой сегодня праздник: 18 ноября - РИА Новости Крым, 18.11.2022
Какой сегодня праздник: 18 ноября
В России отмечают День рождения Деда Мороза, в мире учатся правильно принимать противомикробные препараты. Ровно 323 года назад Петр I издал указ о... РИА Новости Крым, 18.11.2022
2022-11-18T00:00
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праздники и памятные даты
общество
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. В России отмечают День рождения Деда Мороза, в мире учатся правильно принимать противомикробные препараты. Ровно 323 года назад Петр I издал указ о рекрутинговом наборе военнослужащих, а 180 лет назад был издан указ о строительстве первого разводного моста через Неву. В этот день родились создатель прародителя фотографии Луи Дагер, летчик-полярник Михаил Водопьянов и культовый режиссер Эльдар Рязанов.Что празднуют в мире18 ноября в Великом Устюге проходит празднование Дня рождения Деда Мороза. Считается, что именно в этот день на вотчину символа Нового года приходит настоящая зима. На главной площади города проходят торжественные мероприятия. Обязательная часть мероприятия – включение гирлянд на главной Новогодней елке страны.18 ноября стартует Всемирная неделя правильного использования противомикробных препаратов. Мероприятие учреждено Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 2015 году для привлечения внимания к последствиям необоснованного применения антибиотиков. В России в рамках мероприятия проводятся круглые столы, семинары и лекции с участием представителей ВОЗ, Минздрава РФ и Роспотребнадзора.На 18 ноября выпадают и шутливые праздники. Один из них – День придумывания секретов. Что может быть увлекательнее, чем выдумать свой собственный секрет и хранить его в тайне? Ни разу не пробовали – присоединяйтесь!А если не хотите хранить секреты, можно обратить внимание на другой не официальный праздник – День кнопочного телефона. Эту дату можно провести с пользой – рассказать подрастающему поколению, что когда-то телефоны имели кнопки и даже диски. А если вы расскажете, что с таких аппаратов нельзя было отправить сообщение или сделать сэлфи, наверняка вызовете неподдельное удивление слушателя.Знаменательные события18 ноября 1699 года Петр I издал Указ о добровольной записи на службу в солдаты "изо всяких вольных людей". Эту дату можно назвать началом создания регулярной российской армии, находящейся на содержании государства. С этой даты она формировалась из добровольцев, которые получали ежегодное жалование, а также хлебные и кормовые пайки. По итогам первого набора, организованного в Москве, Пскове, Смоленске, Белогороде и Поволжье, были образованы три пехотные дивизии, также велся отбор кавалеристов.Указ о строительстве первого разводного моста через Неву в Санкт-Петербурге был издан 18 ноября 1842 года. Автором проекта выступил инженер Станислав Кербедз, применивший арочные конструкции из чугуна. Известный архитектор Александр Брюллов, также участвовавший в строительстве, украсил мост миниатюрной часовней Николая Чудотворца, газовыми фонарями и красивой чугунной оградой с трезубцами Нептуна и фигурками морских коньков. Строительство моста завершилось в 1850 году, его длина составила 331 м, ширина проезжей части – 18 м, а тротуаров – 3 м.Первая официальная линия голубиной почты связала Тур и Париж 18 ноября 1870 года. В Туре послания для осажденного Парижа фотографировались с большим уменьшением, пленку прикрепляли к почтовому голубю. За один перелет птица могла доставить до двух десятков таких посланий. В Париже письма открепляли и расшифровывали. Осаждавшие французскую столицу немцы боролись с пернатыми почтальонами при помощи соколов. Чтобы спасти голубей от уничтожения, французы приноровились прикреплять на их хвостовые перья маленькие свистки. Соколы боялись "свистящих" птиц и не нападали.Заезд первого в мире мотоцикла состоялся в Германии 18 ноября 1885 года в пригороде Штутгарта. Из Бад-Каннштатта в Унтертюркхайм проехала оригинального вида конструкция, рама и колеса которой были выполнены из дерева, вместо резиновых покрышек располагались прибитые к ободу металлические листы. Агрегат был снабжен двигателям внутреннего сгорания мощностью 0,5 л.с. и мог развивать скорость до 12 км/ч. Автором прародителя всех мотоциклов стал Адольф Даймлер, сын создателя автомобилей Готлиба Даймлера.Кто родился18 ноября 1787 года родился французский художник, один из создателей фотографии Луи Дагер. В 16 лет юноша уезжает в Париж, где устраивается работать в театральную мастерскую "Гранд Опера" Деготти создателем декораций. Здесь он раскрывает художественный талант и быстро превосходит своего учителя, создавая прекрасные панорамы Рима, Лондона и других европейских городов. Но вскоре Луи оставляет работу в театре и изучает производство фотографии. Он экспериментируем с химическими веществами, а в 1837 году получает способ фиксации изображения. Так появился предшественник фотографии – дагерротип. Изобретение, позволявшее за полчаса запечатлеть пейзаж, натуру или человека принесло Дагеру известность и богатство.18 ноября 1899 года родился летчик, участник спасения экипажа ледокола "Челюскин" Михаил Водопьянов. За участие в спасательной операции экипажа терпевшего крушение ледокола в марте-апреле 1934 года Водопьянов был удостоен звания Героя Советского Союза. Через два года он возглавил арктические полеты, стал первым в мире летчиком, совершившим посадку на Северном полюсе и доставившим туда членов полярной экспедиции. В годы Великой Отечественной войны участвовал в налетах на Берлин. После войны продолжил службу, в 1948-1950 гг. был участником военных высокоширотных экспедиций "Север-1", "Север-2", и арктических исследований.18 ноября 1927 года родился советский и российский кинорежиссер, сценарист, телеведущий, Народный артист СССР Эльдар Рязанов. Творения Рязанова давно стали классикой отечественного кинематографа и вошли в "Золотой фонд". Такие разные, но всеми любимые, разобранные зрителями на цитаты, ленты "Гусарская баллада", "Невероятные приключения итальянцев в России", "Берегись автомобиля", "Старики-разбойники", "Ирония судьбы, или с легким паром!", "Служебный роман", "Вокзал для двоих", "Гараж", "О бедном гусаре замолвите слово", "Жестокий романс", "Забытая мелодия для флейты", "Небеса обетованные", "Старые клячи" — стали настоящей летописью эпохи.
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2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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Новости
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
1
5
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
праздники и памятные даты, общество, новости
Какой сегодня праздник: 18 ноября

Что празднуют в России и в мире в пятницу, 18 ноября

00:00 18.11.2022
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанкДед Мороз из Великого Устюга
Дед Мороз из Великого Устюга - РИА Новости, 1920, 18.11.2022
© РИА Новости . Александр Гальперин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 ноя – РИА Новости Крым. В России отмечают День рождения Деда Мороза, в мире учатся правильно принимать противомикробные препараты. Ровно 323 года назад Петр I издал указ о рекрутинговом наборе военнослужащих, а 180 лет назад был издан указ о строительстве первого разводного моста через Неву. В этот день родились создатель прародителя фотографии Луи Дагер, летчик-полярник Михаил Водопьянов и культовый режиссер Эльдар Рязанов.
Что празднуют в мире
18 ноября в Великом Устюге проходит празднование Дня рождения Деда Мороза. Считается, что именно в этот день на вотчину символа Нового года приходит настоящая зима. На главной площади города проходят торжественные мероприятия. Обязательная часть мероприятия – включение гирлянд на главной Новогодней елке страны.
18 ноября стартует Всемирная неделя правильного использования противомикробных препаратов. Мероприятие учреждено Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) в 2015 году для привлечения внимания к последствиям необоснованного применения антибиотиков. В России в рамках мероприятия проводятся круглые столы, семинары и лекции с участием представителей ВОЗ, Минздрава РФ и Роспотребнадзора.
На 18 ноября выпадают и шутливые праздники. Один из них – День придумывания секретов. Что может быть увлекательнее, чем выдумать свой собственный секрет и хранить его в тайне? Ни разу не пробовали – присоединяйтесь!
А если не хотите хранить секреты, можно обратить внимание на другой не официальный праздник – День кнопочного телефона. Эту дату можно провести с пользой – рассказать подрастающему поколению, что когда-то телефоны имели кнопки и даже диски. А если вы расскажете, что с таких аппаратов нельзя было отправить сообщение или сделать сэлфи, наверняка вызовете неподдельное удивление слушателя.
Знаменательные события
18 ноября 1699 года Петр I издал Указ о добровольной записи на службу в солдаты "изо всяких вольных людей". Эту дату можно назвать началом создания регулярной российской армии, находящейся на содержании государства. С этой даты она формировалась из добровольцев, которые получали ежегодное жалование, а также хлебные и кормовые пайки. По итогам первого набора, организованного в Москве, Пскове, Смоленске, Белогороде и Поволжье, были образованы три пехотные дивизии, также велся отбор кавалеристов.
Указ о строительстве первого разводного моста через Неву в Санкт-Петербурге был издан 18 ноября 1842 года. Автором проекта выступил инженер Станислав Кербедз, применивший арочные конструкции из чугуна. Известный архитектор Александр Брюллов, также участвовавший в строительстве, украсил мост миниатюрной часовней Николая Чудотворца, газовыми фонарями и красивой чугунной оградой с трезубцами Нептуна и фигурками морских коньков. Строительство моста завершилось в 1850 году, его длина составила 331 м, ширина проезжей части – 18 м, а тротуаров – 3 м.
Первая официальная линия голубиной почты связала Тур и Париж 18 ноября 1870 года. В Туре послания для осажденного Парижа фотографировались с большим уменьшением, пленку прикрепляли к почтовому голубю. За один перелет птица могла доставить до двух десятков таких посланий. В Париже письма открепляли и расшифровывали. Осаждавшие французскую столицу немцы боролись с пернатыми почтальонами при помощи соколов. Чтобы спасти голубей от уничтожения, французы приноровились прикреплять на их хвостовые перья маленькие свистки. Соколы боялись "свистящих" птиц и не нападали.
Заезд первого в мире мотоцикла состоялся в Германии 18 ноября 1885 года в пригороде Штутгарта. Из Бад-Каннштатта в Унтертюркхайм проехала оригинального вида конструкция, рама и колеса которой были выполнены из дерева, вместо резиновых покрышек располагались прибитые к ободу металлические листы. Агрегат был снабжен двигателям внутреннего сгорания мощностью 0,5 л.с. и мог развивать скорость до 12 км/ч. Автором прародителя всех мотоциклов стал Адольф Даймлер, сын создателя автомобилей Готлиба Даймлера.
Кто родился
18 ноября 1787 года родился французский художник, один из создателей фотографии Луи Дагер. В 16 лет юноша уезжает в Париж, где устраивается работать в театральную мастерскую "Гранд Опера" Деготти создателем декораций. Здесь он раскрывает художественный талант и быстро превосходит своего учителя, создавая прекрасные панорамы Рима, Лондона и других европейских городов. Но вскоре Луи оставляет работу в театре и изучает производство фотографии. Он экспериментируем с химическими веществами, а в 1837 году получает способ фиксации изображения. Так появился предшественник фотографии – дагерротип. Изобретение, позволявшее за полчаса запечатлеть пейзаж, натуру или человека принесло Дагеру известность и богатство.
18 ноября 1899 года родился летчик, участник спасения экипажа ледокола "Челюскин" Михаил Водопьянов. За участие в спасательной операции экипажа терпевшего крушение ледокола в марте-апреле 1934 года Водопьянов был удостоен звания Героя Советского Союза. Через два года он возглавил арктические полеты, стал первым в мире летчиком, совершившим посадку на Северном полюсе и доставившим туда членов полярной экспедиции. В годы Великой Отечественной войны участвовал в налетах на Берлин. После войны продолжил службу, в 1948-1950 гг. был участником военных высокоширотных экспедиций "Север-1", "Север-2", и арктических исследований.
18 ноября 1927 года родился советский и российский кинорежиссер, сценарист, телеведущий, Народный артист СССР Эльдар Рязанов. Творения Рязанова давно стали классикой отечественного кинематографа и вошли в "Золотой фонд". Такие разные, но всеми любимые, разобранные зрителями на цитаты, ленты "Гусарская баллада", "Невероятные приключения итальянцев в России", "Берегись автомобиля", "Старики-разбойники", "Ирония судьбы, или с легким паром!", "Служебный роман", "Вокзал для двоих", "Гараж", "О бедном гусаре замолвите слово", "Жестокий романс", "Забытая мелодия для флейты", "Небеса обетованные", "Старые клячи" — стали настоящей летописью эпохи.
 
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Заголовок открываемого материала
00:01В Крыму дожди: прогноз погоды на пятницу
00:00Какой сегодня праздник: 18 ноября
23:39Ветер приостановил работу Керченской паромной переправы
22:03Главные события и заявления дня: 17 ноября
21:56В Севастополе спасатели подняли из моря 4 тысяч боеприпасов - видео
21:23В Крыму скорая влетела в грузовик
21:21Россияне стали пить больше водки и коньяка
21:13"Политический заказ": в МИД РФ оценили вердикт Гаагского суда
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19:49Зачем Украине стрелять по Польше — мнение политолога
19:22Куда деваются посылки: разъяснения "Почты Крыма"
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18:50"Ни копейки больше": в США ответили на слова Зеленского о ракете в Польше
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