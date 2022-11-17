https://crimea.ria.ru/20221117/vlasti-lnr-otvetili-na-vopros-ob-evakuatsii-naseleniya-1125416899.html
Власти ЛНР ответили на вопрос об эвакуации населения
Власти ЛНР ответили на вопрос об эвакуации населения - РИА Новости Крым, 17.11.2022
Власти ЛНР ответили на вопрос об эвакуации населения
Руководство Луганской Народной Республики проинформировано о концентрации вооруженных украинских формирований в направлении республики, но в эвакуации... РИА Новости Крым, 17.11.2022
2022-11-17T16:21
2022-11-17T16:21
2022-11-17T16:21
луганская народная республика (лнр)
леонид пасечник
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Руководство Луганской Народной Республики проинформировано о концентрации вооруженных украинских формирований в направлении республики, но в эвакуации необходимости нет, так как военнослужащие смогут дать отпор противнику. Об этом в четверг заявил врио главы ЛНР Леонид Пасечник в интервью РИА Новости.Он подчеркнул, что руководство республики в курсе скопления вооруженных формирований Украины в направлении ЛНР, но заверил, что военнослужащие смогут дать достойный отпор противнику."Мы знаем о том, что идет концентрация личного состава, техники (ВСУ — ред.) в направлении ЛНР. Но мы готовы отразить эти атаки. Я уверен, что наши военнослужащие справятся со стоящей перед ними задачей. Ни метра нашей земли врагу мы не отдадим. Ситуация напряженная, но под контролем", — заявил врио главы региона.В свою очередь депутат Народного Совета ЛНР Александр Криеренко рассказал РИА Новости Крым, что, несмотря на обстрелы, люди в республике полны энтузиазма и заняты делами: работают, строят семьи и помогают восстанавливать ЛНР.Он также отметил, что люди сейчас работают что называется "на подъеме духа", стараясь не обращать внимание на провокации Украины и продолжающиеся удары по гражданским объектам."Мы наконец-то стали Россией. Мы ждали этого долго. Сейчас наша задача — оправдать возложенные нашей большой родиной надежды. Люди работают на подъеме духа. В многие дома впервые пришел мир. Семьи воссоединились, впервые за много лет. Разорвать эти узы уже не получится", — выразил уверенность депутат.
https://crimea.ria.ru/20221117/vsu-usilili-obstrel-naselennykh-punktov-lnr-1125408841.html
луганская народная республика (лнр)
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2022
Сергей Жабин
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Сергей Жабин
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Сергей Жабин
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/0d/1123225788_518:0:2566:2048_100x100_80_0_0_80987529b8deff37d186abc21de0bb6c.jpg
луганская народная республика (лнр), леонид пасечник, политика
Власти ЛНР ответили на вопрос об эвакуации населения
Нужна ли в ЛНР эвакуация населения — ответ властей
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым, Сергей Жабин. Руководство Луганской Народной Республики проинформировано о концентрации вооруженных украинских формирований в направлении республики, но в эвакуации необходимости нет, так как военнослужащие смогут дать отпор противнику. Об этом в четверг заявил врио главы ЛНР Леонид Пасечник в интервью РИА Новости.
"На сегодняшний день речь об эвакуации идти не может. Ситуация сложная, но до этого, я уверен, дело не дойдет", — успокоил Пасечник.
Он подчеркнул, что руководство республики в курсе скопления вооруженных формирований Украины в направлении ЛНР, но заверил, что военнослужащие смогут дать достойный отпор противнику.
"Мы знаем о том, что идет концентрация личного состава, техники (ВСУ — ред.) в направлении ЛНР. Но мы готовы отразить эти атаки. Я уверен, что наши военнослужащие справятся со стоящей перед ними задачей. Ни метра нашей земли врагу мы не отдадим. Ситуация напряженная, но под контролем", — заявил врио главы региона.
В свою очередь депутат Народного Совета ЛНР Александр Криеренко рассказал РИА Новости Крым, что, несмотря на обстрелы, люди в республике полны энтузиазма и заняты делами: работают, строят семьи и помогают восстанавливать ЛНР.
"Сегодня ЛНР наполнена заботами мирной жизни. У людей есть желание развиваться и развивать свою страну. Иногда конечно в быт прорывается эхо боевых действий, но нас оно не пугает. Мы за восемь лет привыкли", — поделился информацией о ситуации в республике Криеренко.
Он также отметил, что люди сейчас работают что называется "на подъеме духа", стараясь не обращать внимание на провокации Украины и продолжающиеся удары по гражданским объектам.
"Мы наконец-то стали Россией. Мы ждали этого долго. Сейчас наша задача — оправдать возложенные нашей большой родиной надежды. Люди работают на подъеме духа. В многие дома впервые пришел мир. Семьи воссоединились, впервые за много лет. Разорвать эти узы уже не получится", — выразил уверенность депутат.