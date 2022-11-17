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Обстрел Михайловки в Запорожской области: есть погибшие и пострадавшие - РИА Новости Крым, 17.11.2022
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Обстрел Михайловки в Запорожской области: есть погибшие и пострадавшие
Обстрел Михайловки в Запорожской области: есть погибшие и пострадавшие - РИА Новости Крым, 17.11.2022
Обстрел Михайловки в Запорожской области: есть погибшие и пострадавшие
В результате обстрела украинскими военными села Михайловка в Запорожской области девять человек получили ранения, двое погибли. Об этом сообщил член главного... РИА Новости Крым, 17.11.2022
2022-11-17T10:21
2022-11-17T10:21
запорожская область
происшествия
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. В результате обстрела украинскими военными села Михайловка в Запорожской области девять человек получили ранения, двое погибли. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале.Утром в четверг, 11 ноября, Владимир Рогов сообщил о массированном ударе по трем населенным пунктам Запорожской области вблизи линии соприкосновения – Васильевке, Новобогдановке и Михайловке. По каждому направлению за фиксировано от четырех до шести прилетов.Позднее он рассказал о последствиях удара по Михайловке. По словам Рогова, девять человек получили ранения, двое погибли.
https://crimea.ria.ru/20221117/stalo-izvestno-o-sostoyanii-podorvavshikhsya-na-mine-v-bryanskoy-oblasti-1125407732.html
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запорожская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)
Обстрел Михайловки в Запорожской области: есть погибшие и пострадавшие

При обстреле села Михайловка в Запорожье погибли два человека, девять пострадали

10:21 17.11.2022
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкОбстрел села в Белгородской области
Обстрел села в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 17.11.2022
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. В результате обстрела украинскими военными села Михайловка в Запорожской области девять человек получили ранения, двое погибли. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале.
Утром в четверг, 11 ноября, Владимир Рогов сообщил о массированном ударе по трем населенным пунктам Запорожской области вблизи линии соприкосновения – Васильевке, Новобогдановке и Михайловке. По каждому направлению за фиксировано от четырех до шести прилетов.
Позднее он рассказал о последствиях удара по Михайловке. По словам Рогова, девять человек получили ранения, двое погибли.
"Из них один в тяжелом состоянии, двое в реанимации, четыре человека в данный момент в хирургии", – написал он в своем Telegram-канале.
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