https://crimea.ria.ru/20221117/obstrel-mikhaylovki-v-zaporozhskoy-oblasti-est-pogibshie-i-postradavshie-1125408116.html

Обстрел Михайловки в Запорожской области: есть погибшие и пострадавшие

Обстрел Михайловки в Запорожской области: есть погибшие и пострадавшие - РИА Новости Крым, 17.11.2022

Обстрел Михайловки в Запорожской области: есть погибшие и пострадавшие

В результате обстрела украинскими военными села Михайловка в Запорожской области девять человек получили ранения, двое погибли. Об этом сообщил член главного... РИА Новости Крым, 17.11.2022

2022-11-17T10:21

2022-11-17T10:21

2022-11-17T10:21

запорожская область

происшествия

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя – РИА Новости Крым. В результате обстрела украинскими военными села Михайловка в Запорожской области девять человек получили ранения, двое погибли. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов в своем Telegram-канале.Утром в четверг, 11 ноября, Владимир Рогов сообщил о массированном ударе по трем населенным пунктам Запорожской области вблизи линии соприкосновения – Васильевке, Новобогдановке и Михайловке. По каждому направлению за фиксировано от четырех до шести прилетов.Позднее он рассказал о последствиях удара по Михайловке. По словам Рогова, девять человек получили ранения, двое погибли.

https://crimea.ria.ru/20221117/stalo-izvestno-o-sostoyanii-podorvavshikhsya-na-mine-v-bryanskoy-oblasti-1125407732.html

запорожская область

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2022

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запорожская область, происшествия, всу (вооруженные силы украины)