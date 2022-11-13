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В Совфеде назвали условие сокращения военной помощи США Украине - РИА Новости Крым, 12.11.2022
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В Совфеде назвали условие сокращения военной помощи США Украине
В Совфеде назвали условие сокращения военной помощи США Украине - РИА Новости Крым, 12.11.2022
В Совфеде назвали условие сокращения военной помощи США Украине
После получения большинства в Палате представителей США республиканцы поставят вопрос о сокращении военной и финансовой помощи Украине, однако главную роль в... РИА Новости Крым, 12.11.2022
2022-11-13T03:33
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сша
мнения
российская федерация (россия, рф)
украина
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. После получения большинства в Палате представителей США республиканцы поставят вопрос о сокращении военной и финансовой помощи Украине, однако главную роль в этом вопросе сыграют успехи российских войск в зоне проведения спецоперации, считает зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.Так или иначе, считает политик, США продолжат оказывать помощь Киеву, пока "конфликт не выходит за пределы Украины" и напрямую не угрожает союзникам американцев в Европе.Во вторник в США прошли промежуточные выборы в Конгресс. Результаты голосования официально не объявлены, но согласно прогнозам СМИ, большинство в палате представителей могут получить республиканцы.Ранее директор ИМЭМО РАН, политолог Федор Войтоловский высказал мнение, что общие подходы Республиканской и Демократической партий США в плане отношений с Россией и Украиной в целом практически не отличаются, поэтому результаты состоявшихся промежуточных выборов в Конгресс не повлияют на политику Вашингтона по этому направлению.По его мнению, риторика республиканцев по вопросу помощи Украины отличается от риторики демократов, однако это объясняется предвыборной борьбой.
https://crimea.ria.ru/20221108/kak-izmenyat-situatsiyu-na-ukraine-postavki-novogo-vooruzheniya---mnenie-1125273887.html
сша
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сша, мнения, российская федерация (россия, рф), украина, специальная военная операция рф на украине
В Совфеде назвали условие сокращения военной помощи США Украине

Сенатор Джабаров: объемы военной помощи США Украине будут зависеть от успехов России в СВО

03:33 13.11.2022
 
© Пресс-служба Офиса президента УкраиныУкраинские военные
Украинские военные
© Пресс-служба Офиса президента Украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. После получения большинства в Палате представителей США республиканцы поставят вопрос о сокращении военной и финансовой помощи Украине, однако главную роль в этом вопросе сыграют успехи российских войск в зоне проведения спецоперации, считает зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
"Если нижняя палата переходит под контроль республиканцев, думаю, будут поставлены вопросы по снижению объемов финансовых вливаний в Украину. Но главный момент: многое будет зависеть от успехов нашей специальной военной операции. Когда она перейдет в наступательную фазу, а я в этом не сомневаюсь, думаю, что и отношения будут более сдержанные. Американцы просто так выкидывать деньги на ветер не будут", - сказал сенатор на пресс-конференции на площадке международного пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Так или иначе, считает политик, США продолжат оказывать помощь Киеву, пока "конфликт не выходит за пределы Украины" и напрямую не угрожает союзникам американцев в Европе.
Во вторник в США прошли промежуточные выборы в Конгресс. Результаты голосования официально не объявлены, но согласно прогнозам СМИ, большинство в палате представителей могут получить республиканцы.
Украинский военный. Фото AFP
8 ноября, 11:47Радио "Спутник в Крыму"
Как изменят ситуацию на Украине поставки нового вооружения - мнение
Ранее директор ИМЭМО РАН, политолог Федор Войтоловский высказал мнение, что общие подходы Республиканской и Демократической партий США в плане отношений с Россией и Украиной в целом практически не отличаются, поэтому результаты состоявшихся промежуточных выборов в Конгресс не повлияют на политику Вашингтона по этому направлению.
По его мнению, риторика республиканцев по вопросу помощи Украины отличается от риторики демократов, однако это объясняется предвыборной борьбой.
 
СШАМненияРоссийская Федерация (Россия, РФ)УкраинаСпециальная военная операция РФ на Украине
 
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Заголовок открываемого материала
03:33В Совфеде назвали условие сокращения военной помощи США Украине
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