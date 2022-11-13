https://crimea.ria.ru/20221113/v-sovfede-nazvali-uslovie-sokrascheniya-voennoy-pomoschi-ssha-ukraine--1125328414.html

В Совфеде назвали условие сокращения военной помощи США Украине

В Совфеде назвали условие сокращения военной помощи США Украине - РИА Новости Крым, 12.11.2022

В Совфеде назвали условие сокращения военной помощи США Украине

После получения большинства в Палате представителей США республиканцы поставят вопрос о сокращении военной и финансовой помощи Украине, однако главную роль в... РИА Новости Крым, 12.11.2022

2022-11-13T03:33

2022-11-13T03:33

2022-11-12T10:26

сша

мнения

российская федерация (россия, рф)

украина

специальная военная операция рф на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. После получения большинства в Палате представителей США республиканцы поставят вопрос о сокращении военной и финансовой помощи Украине, однако главную роль в этом вопросе сыграют успехи российских войск в зоне проведения спецоперации, считает зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.Так или иначе, считает политик, США продолжат оказывать помощь Киеву, пока "конфликт не выходит за пределы Украины" и напрямую не угрожает союзникам американцев в Европе.Во вторник в США прошли промежуточные выборы в Конгресс. Результаты голосования официально не объявлены, но согласно прогнозам СМИ, большинство в палате представителей могут получить республиканцы.Ранее директор ИМЭМО РАН, политолог Федор Войтоловский высказал мнение, что общие подходы Республиканской и Демократической партий США в плане отношений с Россией и Украиной в целом практически не отличаются, поэтому результаты состоявшихся промежуточных выборов в Конгресс не повлияют на политику Вашингтона по этому направлению.По его мнению, риторика республиканцев по вопросу помощи Украины отличается от риторики демократов, однако это объясняется предвыборной борьбой.

https://crimea.ria.ru/20221108/kak-izmenyat-situatsiyu-na-ukraine-postavki-novogo-vooruzheniya---mnenie-1125273887.html

сша

российская федерация (россия, рф)

украина

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, мнения, российская федерация (россия, рф), украина, специальная военная операция рф на украине