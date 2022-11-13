https://crimea.ria.ru/20221113/v-sovfede-nazvali-uslovie-sokrascheniya-voennoy-pomoschi-ssha-ukraine--1125328414.html
В Совфеде назвали условие сокращения военной помощи США Украине
В Совфеде назвали условие сокращения военной помощи США Украине - РИА Новости Крым, 12.11.2022
В Совфеде назвали условие сокращения военной помощи США Украине
После получения большинства в Палате представителей США республиканцы поставят вопрос о сокращении военной и финансовой помощи Украине, однако главную роль в... РИА Новости Крым, 12.11.2022
2022-11-13T03:33
2022-11-13T03:33
2022-11-12T10:26
сша
мнения
российская федерация (россия, рф)
украина
специальная военная операция рф на украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. После получения большинства в Палате представителей США республиканцы поставят вопрос о сокращении военной и финансовой помощи Украине, однако главную роль в этом вопросе сыграют успехи российских войск в зоне проведения спецоперации, считает зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.Так или иначе, считает политик, США продолжат оказывать помощь Киеву, пока "конфликт не выходит за пределы Украины" и напрямую не угрожает союзникам американцев в Европе.Во вторник в США прошли промежуточные выборы в Конгресс. Результаты голосования официально не объявлены, но согласно прогнозам СМИ, большинство в палате представителей могут получить республиканцы.Ранее директор ИМЭМО РАН, политолог Федор Войтоловский высказал мнение, что общие подходы Республиканской и Демократической партий США в плане отношений с Россией и Украиной в целом практически не отличаются, поэтому результаты состоявшихся промежуточных выборов в Конгресс не повлияют на политику Вашингтона по этому направлению.По его мнению, риторика республиканцев по вопросу помощи Украины отличается от риторики демократов, однако это объясняется предвыборной борьбой.
https://crimea.ria.ru/20221108/kak-izmenyat-situatsiyu-na-ukraine-postavki-novogo-vooruzheniya---mnenie-1125273887.html
сша
российская федерация (россия, рф)
украина
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сша, мнения, российская федерация (россия, рф), украина, специальная военная операция рф на украине
В Совфеде назвали условие сокращения военной помощи США Украине
Сенатор Джабаров: объемы военной помощи США Украине будут зависеть от успехов России в СВО
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. После получения большинства в Палате представителей США республиканцы поставят вопрос о сокращении военной и финансовой помощи Украине, однако главную роль в этом вопросе сыграют успехи российских войск в зоне проведения спецоперации, считает зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
"Если нижняя палата переходит под контроль республиканцев, думаю, будут поставлены вопросы по снижению объемов финансовых вливаний в Украину. Но главный момент: многое будет зависеть от успехов нашей специальной военной операции. Когда она перейдет в наступательную фазу, а я в этом не сомневаюсь, думаю, что и отношения будут более сдержанные. Американцы просто так выкидывать деньги на ветер не будут", - сказал сенатор на пресс-конференции на площадке международного пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Так или иначе, считает политик, США продолжат оказывать помощь Киеву, пока "конфликт не выходит за пределы Украины" и напрямую не угрожает союзникам американцев в Европе.
Во вторник в США прошли промежуточные выборы в Конгресс. Результаты голосования официально не объявлены, но согласно прогнозам СМИ, большинство в палате представителей могут получить республиканцы.
Ранее директор ИМЭМО РАН, политолог Федор Войтоловский высказал мнение
, что общие подходы Республиканской и Демократической партий США в плане отношений с Россией и Украиной в целом практически не отличаются, поэтому результаты состоявшихся промежуточных выборов в Конгресс не повлияют на политику Вашингтона по этому направлению.
По его мнению, риторика республиканцев по вопросу помощи Украины отличается от риторики демократов, однако это объясняется предвыборной борьбой.