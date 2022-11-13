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Сколько заражений и смертей от COVID-19 выявлено в Крыму и Севастополе
Сколько заражений и смертей от COVID-19 выявлено в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 13.11.2022
Сколько заражений и смертей от COVID-19 выявлено в Крыму и Севастополе
В Крыму за минувшие сутки коронавирусом заболели 25 человек, всего с начала пандемии выявлено 209 277 случаев заражения. Об этом сообщает республиканский... РИА Новости Крым, 13.11.2022
2022-11-13T10:44
2022-11-13T10:44
2022-11-13T10:44
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севастополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму за минувшие сутки коронавирусом заболели 25 человек, всего с начала пандемии выявлено 209 277 случаев заражения. Об этом сообщает республиканский минздрав.Госпитализированы в ковидные госпитали четыре человека, выздоровели 26 пациентов. Выздоровевших за весь период - 201 924 человека. В Севастополе зарегистрировано 36 новых случаев заболевания. Умер один человек в возрасте 85 лет. По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 96 233 человека, выздоровели 93 525.
https://crimea.ria.ru/20221108/v-sevastopole-nachali-privivat-nazalnoy-vaktsinoy-ot-covid-19-1125282323.html
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крым, севастополь
Сколько заражений и смертей от COVID-19 выявлено в Крыму и Севастополе
В Крыму и Севастополе за сутки ковидом заболели 56 человек, умер один пациент
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму за минувшие сутки коронавирусом заболели 25 человек, всего с начала пандемии выявлено 209 277 случаев заражения. Об этом сообщает республиканский минздрав.
Госпитализированы в ковидные госпитали четыре человека, выздоровели 26 пациентов. Выздоровевших за весь период - 201 924 человека.
В Севастополе зарегистрировано 36 новых случаев заболевания. Умер один человек в возрасте 85 лет.
"За последние сутки в ковидные стационары Севастополя были госпитализированы три человека. Выписаны два пациента. На данный момент в больницах находится 61 пациент, из них 55 - с подтвержденным COVID-19", - уточнили в правительстве города.
По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 96 233 человека, выздоровели 93 525.