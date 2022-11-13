https://crimea.ria.ru/20221113/skolko-zarazheniy-i-smertey-ot-covid-19-vyyavleno-v-krymu-i-sevastopole-1125348110.html

Сколько заражений и смертей от COVID-19 выявлено в Крыму и Севастополе

Сколько заражений и смертей от COVID-19 выявлено в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 13.11.2022

Сколько заражений и смертей от COVID-19 выявлено в Крыму и Севастополе

В Крыму за минувшие сутки коронавирусом заболели 25 человек, всего с начала пандемии выявлено 209 277 случаев заражения. Об этом сообщает республиканский... РИА Новости Крым, 13.11.2022

2022-11-13T10:44

2022-11-13T10:44

2022-11-13T10:44

крым

севастополь

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя - РИА Новости Крым. В Крыму за минувшие сутки коронавирусом заболели 25 человек, всего с начала пандемии выявлено 209 277 случаев заражения. Об этом сообщает республиканский минздрав.Госпитализированы в ковидные госпитали четыре человека, выздоровели 26 пациентов. Выздоровевших за весь период - 201 924 человека. В Севастополе зарегистрировано 36 новых случаев заболевания. Умер один человек в возрасте 85 лет. По данным Роспотребнадзора, за время пандемии в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 96 233 человека, выздоровели 93 525.

https://crimea.ria.ru/20221108/v-sevastopole-nachali-privivat-nazalnoy-vaktsinoy-ot-covid-19-1125282323.html

крым

севастополь

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, севастополь