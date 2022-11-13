https://crimea.ria.ru/20221113/raboty-na-krymskom-mostu-idut-po-grafiku-vopreki-shtormam--khusnullin-1125350642.html
Работы на Крымском мосту идут по графику вопреки штормам – Хуснуллин
Работы на Крымском мосту идут по графику вопреки штормам – Хуснуллин - РИА Новости Крым, 13.11.2022
Работы на Крымском мосту идут по графику вопреки штормам – Хуснуллин
Восстановление поврежденного участка автодорожной части Крымского моста идет четко по графику, несмотря на частые шторма в Керченском проливе, сообщил... РИА Новости Крым, 13.11.2022
2022-11-13T14:36
2022-11-13T14:36
2022-11-13T14:38
крымский мост
марат хуснуллин
чп на крымском мосту
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/15/1125011993_0:56:1620:967_1920x0_80_0_0_7393c75e4c1c116d9c652226c16e0538.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Восстановление поврежденного участка автодорожной части Крымского моста идет четко по графику, несмотря на частые шторма в Керченском проливе, сообщил зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин.В субботу, 12 ноября, был успешно установлен второй по счету пролет на поврежденной части Крымского моста. Всего нужно восстановить четыре пролетных строения. Работы планируется завершить в декабре.8 октября на Крымском мосту был подорван грузовой автомобиль — в результате загорелись семь железнодорожных цистерн, частично обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. ФСБ назвала организатором теракта главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководителя Кирилла Буданова. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов, они помещены под стражу.
https://crimea.ria.ru/20221112/dvizhenie-po-krymskomu-mostu-vozobnovleno-na-poltora-chasa-ranshe-sroka-1125343477.html
https://crimea.ria.ru/20221107/na-krymskiy-most-napravlen-pervyy-300-tonnyy-prolet-dlya-montazha-1125269858.html
крымский мост
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/15/1125011993_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_2077cddad428d55a947abd66e961af11.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, марат хуснуллин, чп на крымском мосту
Работы на Крымском мосту идут по графику вопреки штормам – Хуснуллин
Хуснуллин: восстановление Крымского моста идет по графику, несмотря на частые шторма
14:36 13.11.2022 (обновлено: 14:38 13.11.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Восстановление поврежденного участка автодорожной части Крымского моста идет четко по графику, несмотря на частые шторма в Керченском проливе, сообщил зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин.
"В декабре мы должны завершить работы по восстановлению разрушенной части и перейти на левую часть, по которой сегодня идет движение. Строители работают слаженно, несмотря на сложности, несмотря на то, что каждый третий день бывает шторм и не дает работать с моря, все равно мы идем по графику. Надеюсь, что вовремя все завершим", - сообщил Хуснуллин в своем Telegram-канале.
В субботу, 12 ноября, был успешно установлен второй по счету пролет на поврежденной части Крымского моста. Всего нужно восстановить четыре пролетных строения. Работы планируется завершить в декабре.
8 октября на Крымском мосту был подорван грузовой автомобиль — в результате загорелись семь железнодорожных цистерн, частично обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. ФСБ назвала организатором теракта главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководителя Кирилла Буданова. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов, они помещены под стражу.