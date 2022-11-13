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Работы на Крымском мосту идут по графику вопреки штормам – Хуснуллин - РИА Новости Крым, 13.11.2022
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Работы на Крымском мосту идут по графику вопреки штормам – Хуснуллин
Работы на Крымском мосту идут по графику вопреки штормам – Хуснуллин - РИА Новости Крым, 13.11.2022
Работы на Крымском мосту идут по графику вопреки штормам – Хуснуллин
Восстановление поврежденного участка автодорожной части Крымского моста идет четко по графику, несмотря на частые шторма в Керченском проливе, сообщил... РИА Новости Крым, 13.11.2022
2022-11-13T14:36
2022-11-13T14:38
крымский мост
марат хуснуллин
чп на крымском мосту
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Восстановление поврежденного участка автодорожной части Крымского моста идет четко по графику, несмотря на частые шторма в Керченском проливе, сообщил зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин.В субботу, 12 ноября, был успешно установлен второй по счету пролет на поврежденной части Крымского моста. Всего нужно восстановить четыре пролетных строения. Работы планируется завершить в декабре.8 октября на Крымском мосту был подорван грузовой автомобиль — в результате загорелись семь железнодорожных цистерн, частично обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. ФСБ назвала организатором теракта главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководителя Кирилла Буданова. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов, они помещены под стражу.
https://crimea.ria.ru/20221112/dvizhenie-po-krymskomu-mostu-vozobnovleno-na-poltora-chasa-ranshe-sroka-1125343477.html
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крымский мост, марат хуснуллин, чп на крымском мосту
Работы на Крымском мосту идут по графику вопреки штормам – Хуснуллин

Хуснуллин: восстановление Крымского моста идет по графику, несмотря на частые шторма

14:36 13.11.2022 (обновлено: 14:38 13.11.2022)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевВосстановление повреждённых пролётов Крымского моста после теракта 8 октября 2022 года
Восстановление повреждённых пролётов Крымского моста после теракта 8 октября 2022 года - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Восстановление поврежденного участка автодорожной части Крымского моста идет четко по графику, несмотря на частые шторма в Керченском проливе, сообщил зампредседателя правительства России Марат Хуснуллин.
"В декабре мы должны завершить работы по восстановлению разрушенной части и перейти на левую часть, по которой сегодня идет движение. Строители работают слаженно, несмотря на сложности, несмотря на то, что каждый третий день бывает шторм и не дает работать с моря, все равно мы идем по графику. Надеюсь, что вовремя все завершим", - сообщил Хуснуллин в своем Telegram-канале.
Восстановление повреждённых пролётов Крымского моста после теракта 8 октября 2022 года - РИА Новости, 1920, 12.11.2022
Вчера, 14:36
Движение по Крымскому мосту возобновлено на полтора часа раньше срока
В субботу, 12 ноября, был успешно установлен второй по счету пролет на поврежденной части Крымского моста. Всего нужно восстановить четыре пролетных строения. Работы планируется завершить в декабре.
8 октября на Крымском мосту был подорван грузовой автомобиль — в результате загорелись семь железнодорожных цистерн, частично обрушились два пролета автомобильной части моста. Погибли четыре человека. ФСБ назвала организатором теракта главное управление разведки Минобороны Украины и лично его руководителя Кирилла Буданова. Взрывное устройство было закамуфлировано в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 22,8 тонны. Всего по делу задержаны восемь фигурантов, они помещены под стражу.
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