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Прогноз погоды в Крыму на воскресенье - РИА Новости Крым, 13.11.2022
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Прогноз погоды в Крыму на воскресенье
Прогноз погоды в Крыму на воскресенье - РИА Новости Крым, 13.11.2022
Прогноз погоды в Крыму на воскресенье
В воскресенье в Крыму сохранится антициклональный характер погоды. Осадков не ожидается, лишь в отдельных районах в ночные и утренние часы возможен туман. Об... РИА Новости Крым, 13.11.2022
2022-11-13T00:01
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крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму сохранится антициклональный характер погоды. Осадков не ожидается, лишь в отдельных районах в ночные и утренние часы возможен туман. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3, днем +12…+14.В Севастополе облачно, без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Ночью столбики термометров поднимутся до отметки +4…+6, днем +13…+15.В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +7…+9 градусов, днем – +13…+15.В Евпатории, Судаке и Феодосии сухо и облачно. Ночью температура воздуха до +6 градусов, днем прогреется до +13…+15.Вместе с тем, до понедельника, 14 ноября, в западных, центральных, восточных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
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крымская погода, крым, общество
Прогноз погоды в Крыму на воскресенье

Прогноз погоды для Крыма на воскресенье, 13 ноября

00:01 13.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОсень в ботаническом саду Крымского федерального университета
Осень в ботаническом саду Крымского федерального университета - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму сохранится антициклональный характер погоды. Осадков не ожидается, лишь в отдельных районах в ночные и утренние часы возможен туман. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
"Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха существенно меняться не будет и составит: ночью +1…+6, на побережье до +9; днем +9…+14", – говорится в сообщении синоптиков.
В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3, днем +12…+14.
В Севастополе облачно, без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Ночью столбики термометров поднимутся до отметки +4…+6, днем +13…+15.
В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +7…+9 градусов, днем – +13…+15.
В Евпатории, Судаке и Феодосии сухо и облачно. Ночью температура воздуха до +6 градусов, днем прогреется до +13…+15.
Вместе с тем, до понедельника, 14 ноября, в западных, центральных, восточных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Прогноз погоды в Крыму на воскресенье
00:00Какой сегодня праздник: 13 ноября
22:17Решения не было: на Херсонщине опровергли сообщение о переносе столицы
19:59Главные события и заявления дня: 12 ноября
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