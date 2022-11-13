https://crimea.ria.ru/20221113/prognoz-pogody-v-krymu-na-voskresene-1125343638.html

Прогноз погоды в Крыму на воскресенье

Прогноз погоды в Крыму на воскресенье - РИА Новости Крым, 13.11.2022

Прогноз погоды в Крыму на воскресенье

В воскресенье в Крыму сохранится антициклональный характер погоды. Осадков не ожидается, лишь в отдельных районах в ночные и утренние часы возможен туман. Об... РИА Новости Крым, 13.11.2022

2022-11-13T00:01

2022-11-13T00:01

2022-11-13T00:01

крымская погода

крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму сохранится антициклональный характер погоды. Осадков не ожидается, лишь в отдельных районах в ночные и утренние часы возможен туман. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3, днем +12…+14.В Севастополе облачно, без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Ночью столбики термометров поднимутся до отметки +4…+6, днем +13…+15.В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +7…+9 градусов, днем – +13…+15.В Евпатории, Судаке и Феодосии сухо и облачно. Ночью температура воздуха до +6 градусов, днем прогреется до +13…+15.Вместе с тем, до понедельника, 14 ноября, в западных, центральных, восточных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

крым

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крымская погода, крым, общество