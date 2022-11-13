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Прогноз погоды в Крыму на воскресенье
Прогноз погоды в Крыму на воскресенье - РИА Новости Крым, 13.11.2022
Прогноз погоды в Крыму на воскресенье
В воскресенье в Крыму сохранится антициклональный характер погоды. Осадков не ожидается, лишь в отдельных районах в ночные и утренние часы возможен туман. Об... РИА Новости Крым, 13.11.2022
2022-11-13T00:01
2022-11-13T00:01
2022-11-13T00:01
крымская погода
крым
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму сохранится антициклональный характер погоды. Осадков не ожидается, лишь в отдельных районах в ночные и утренние часы возможен туман. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3, днем +12…+14.В Севастополе облачно, без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Ночью столбики термометров поднимутся до отметки +4…+6, днем +13…+15.В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +7…+9 градусов, днем – +13…+15.В Евпатории, Судаке и Феодосии сухо и облачно. Ночью температура воздуха до +6 градусов, днем прогреется до +13…+15.Вместе с тем, до понедельника, 14 ноября, в западных, центральных, восточных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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крымская погода, крым, общество
Прогноз погоды в Крыму на воскресенье
Прогноз погоды для Крыма на воскресенье, 13 ноября
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. В воскресенье в Крыму сохранится антициклональный характер погоды. Осадков не ожидается, лишь в отдельных районах в ночные и утренние часы возможен туман. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
"Ветер северо-западный 8-13 м/с. Температура воздуха существенно меняться не будет и составит: ночью +1…+6, на побережье до +9; днем +9…+14", – говорится в сообщении синоптиков.
В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+3, днем +12…+14.
В Севастополе облачно, без осадков. Ветер ночью северо-восточный, днем северо-западный 5-10 м/с. Ночью столбики термометров поднимутся до отметки +4…+6, днем +13…+15.
В Ялте и Алуште переменная облачность, без осадков. Температура воздуха ночью +7…+9 градусов, днем – +13…+15.
В Евпатории, Судаке и Феодосии сухо и облачно. Ночью температура воздуха до +6 градусов, днем прогреется до +13…+15.
Вместе с тем, до понедельника, 14 ноября, в западных, центральных, восточных районах Крыма и в Севастополе сохранится чрезвычайная пожарная опасность.