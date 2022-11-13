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На Украине при участии США построят модульный ядерный реактор - РИА Новости Крым, 13.11.2022
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На Украине при участии США построят модульный ядерный реактор
На Украине при участии США построят модульный ядерный реактор - РИА Новости Крым, 13.11.2022
На Украине при участии США построят модульный ядерный реактор
Киевский режим объявил о старте совместного с США проекта по строительству малого модульного ядерного реактора на украинской территории, сообщила посол Украины... РИА Новости Крым, 13.11.2022
2022-11-13T12:08
2022-11-13T12:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Киевский режим объявил о старте совместного с США проекта по строительству малого модульного ядерного реактора на украинской территории, сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.Макарова уточнила, что в проекте участвуют международный консорциум Аргоннской национальной лаборатории, украинская компания "Энергоатом", Совет национальной безопасности и обороны Украины и Государственный научно-технический центр ядерной и радиационной безопасности (Киев).В качестве партнеров также выступают частные компании Clark Seed, Doosan Enerbility, FuelCell Energy, IHI Corporation, JGC Corporation, Samsung C&amp;T Corporation и Starfire Energy.Малые модульные реакторы отличаются меньшими размерами и мощностью, нежели устанавливаемые на АЭС. Они могут быть смонтированы в местах, где нет возможности возвести крупные атомные станции.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
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украина, в мире, сша
На Украине при участии США построят модульный ядерный реактор

Украина планирует совместно с США построить модульный ядерный реактор на своей территории

12:08 13.11.2022
 
© РИА Новости . Иван Руднев / Перейти в фотобанкЗона отчуждения вокруг ЧАЭС
Зона отчуждения вокруг ЧАЭС - РИА Новости, 1920, 13.11.2022
© РИА Новости . Иван Руднев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Киевский режим объявил о старте совместного с США проекта по строительству малого модульного ядерного реактора на украинской территории, сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.
"Сегодня в рамках 27-й климатической конференции ООН специальный посланник президента США по климату Джон Керри и министр энергетики Украины Герман Галущенко объявили о начале пилотного проекта по строительству на Украине малого модульного реактора", - написала дипломат на своей странице в Facebook*.
Макарова уточнила, что в проекте участвуют международный консорциум Аргоннской национальной лаборатории, украинская компания "Энергоатом", Совет национальной безопасности и обороны Украины и Государственный научно-технический центр ядерной и радиационной безопасности (Киев).
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В качестве партнеров также выступают частные компании Clark Seed, Doosan Enerbility, FuelCell Energy, IHI Corporation, JGC Corporation, Samsung C&T Corporation и Starfire Energy.
Малые модульные реакторы отличаются меньшими размерами и мощностью, нежели устанавливаемые на АЭС. Они могут быть смонтированы в местах, где нет возможности возвести крупные атомные станции.
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