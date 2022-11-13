https://crimea.ria.ru/20221113/na-ukraine-pri-uchastii-ssha-postroyat-modulnyy-yadernyy-reaktor-1125348996.html
На Украине при участии США построят модульный ядерный реактор
На Украине при участии США построят модульный ядерный реактор - РИА Новости Крым, 13.11.2022
На Украине при участии США построят модульный ядерный реактор
Киевский режим объявил о старте совместного с США проекта по строительству малого модульного ядерного реактора на украинской территории, сообщила посол Украины... РИА Новости Крым, 13.11.2022
2022-11-13T12:08
2022-11-13T12:08
2022-11-13T12:08
украина
в мире
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110036/59/1100365977_0:132:3001:1820_1920x0_80_0_0_745c08e633cf250d0df9c93005e1d48a.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Киевский режим объявил о старте совместного с США проекта по строительству малого модульного ядерного реактора на украинской территории, сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.Макарова уточнила, что в проекте участвуют международный консорциум Аргоннской национальной лаборатории, украинская компания "Энергоатом", Совет национальной безопасности и обороны Украины и Государственный научно-технический центр ядерной и радиационной безопасности (Киев).В качестве партнеров также выступают частные компании Clark Seed, Doosan Enerbility, FuelCell Energy, IHI Corporation, JGC Corporation, Samsung C&T Corporation и Starfire Energy.Малые модульные реакторы отличаются меньшими размерами и мощностью, нежели устанавливаемые на АЭС. Они могут быть смонтированы в местах, где нет возможности возвести крупные атомные станции.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://crimea.ria.ru/20221102/shoygu-vyskazalsya-o-yadernom-shantazhe-ukrainy-1125207691.html
https://crimea.ria.ru/20221027/zelenskiy-khochet-nachat-yadernoe-protivostoyanie-v-mire--zakharova-1125111633.html
украина
сша
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110036/59/1100365977_199:0:2800:1951_1920x0_80_0_0_e900b3ea93d9f36b1f94b94e8cd2615a.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, в мире, сша
На Украине при участии США построят модульный ядерный реактор
Украина планирует совместно с США построить модульный ядерный реактор на своей территории
СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Киевский режим объявил о старте совместного с США проекта по строительству малого модульного ядерного реактора на украинской территории, сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.
"Сегодня в рамках 27-й климатической конференции ООН специальный посланник президента США по климату Джон Керри и министр энергетики Украины Герман Галущенко объявили о начале пилотного проекта по строительству на Украине малого модульного реактора", - написала дипломат на своей странице в Facebook*.
Макарова уточнила, что в проекте участвуют международный консорциум Аргоннской национальной лаборатории, украинская компания "Энергоатом", Совет национальной безопасности и обороны Украины и Государственный научно-технический центр ядерной и радиационной безопасности (Киев).
В качестве партнеров также выступают частные компании Clark Seed, Doosan Enerbility, FuelCell Energy, IHI Corporation, JGC Corporation, Samsung C&T Corporation и Starfire Energy.
Малые модульные реакторы отличаются меньшими размерами и мощностью, нежели устанавливаемые на АЭС. Они могут быть смонтированы в местах, где нет возможности возвести крупные атомные станции.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская