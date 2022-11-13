https://crimea.ria.ru/20221113/na-ukraine-pri-uchastii-ssha-postroyat-modulnyy-yadernyy-reaktor-1125348996.html

На Украине при участии США построят модульный ядерный реактор

На Украине при участии США построят модульный ядерный реактор - РИА Новости Крым, 13.11.2022

На Украине при участии США построят модульный ядерный реактор

Киевский режим объявил о старте совместного с США проекта по строительству малого модульного ядерного реактора на украинской территории, сообщила посол Украины... РИА Новости Крым, 13.11.2022

2022-11-13T12:08

2022-11-13T12:08

2022-11-13T12:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Киевский режим объявил о старте совместного с США проекта по строительству малого модульного ядерного реактора на украинской территории, сообщила посол Украины в США Оксана Маркарова.Макарова уточнила, что в проекте участвуют международный консорциум Аргоннской национальной лаборатории, украинская компания "Энергоатом", Совет национальной безопасности и обороны Украины и Государственный научно-технический центр ядерной и радиационной безопасности (Киев).В качестве партнеров также выступают частные компании Clark Seed, Doosan Enerbility, FuelCell Energy, IHI Corporation, JGC Corporation, Samsung C&T Corporation и Starfire Energy.Малые модульные реакторы отличаются меньшими размерами и мощностью, нежели устанавливаемые на АЭС. Они могут быть смонтированы в местах, где нет возможности возвести крупные атомные станции.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, в мире, сша