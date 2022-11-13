https://crimea.ria.ru/20221113/glavnye-sobytiya-i-zayavleniya-dnya-13-noyabrya-1125353776.html

Главные события и заявления дня: 13 ноября

Главные события и заявления дня: 13 ноября - РИА Новости Крым, 13.11.2022

Главные события и заявления дня: 13 ноября

Очередные удары по Новой Каховке. Взрыв в центре Стамбула. Демобилизация студентов Донбасса. Освобождение поселка в ДНР. Модернизация "Солнцепеков". Сенат под... РИА Новости Крым, 13.11.2022

2022-11-13T20:08

2022-11-13T20:08

2022-11-13T20:08

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СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости Крым. Очередные удары по Новой Каховке. Взрыв в центре Стамбула. Демобилизация студентов Донбасса. Освобождение поселка в ДНР. Модернизация "Солнцепеков". Сенат под контролем демократов.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Очередные удары по Новой КаховкеВ ночь на воскресенье украинские военные нанесли серию ударов по Каховской ГЭС и Новой Каховке. Разрушены жилые дома, гостиница, муниципальные здания и инженерные сети.По словам главы администрации города Владимира Леонтьева, судя по активности артиллерии и количеству ракетных ударов, киевский режим "не оставил идею разрушить ГЭС", поэтому не исключена возможность консервации гидроэлектростанции.Взрыв в центре СтамбулаМощный взрыв прогремел в воскресенье на улице Истикляль в центре Стамбула. На место происшествия были направлены команды полиции, здравоохранения, пожарной охраны и ЧС. Есть жертвы и раненые. По предварительным данным, сначала сообщалось о четырех погибших и 38 раненых. Позже президент Тайип Эрдоган заявил, что число погибших при взрыве погибли шесть человек, ранено 53.Причина взрыва выясняется. Правоохранители рассматривают версию теракта.Демобилизация студентов ДонбассаПрезидент РФ Владимир Путин дал поручение провести демобилизацию студентов Донецкой и Луганской народных республик, которые были ранее призваны на военную службу. До вступления ДНР и ЛНР в состав России студенты этих республик были призваны на военную службу. Студенты после демобилизации продолжат обучение в вузах.Освобождение поселка в ДНРРоссийские войска в ходе спецоперации полностью освободили поселок Майорск около Горловки в Донецкой Народной Республике. Кроме того, на Южно-Донецком направлении ВСУ контратаками в районах населенных пунктов Павловка и Никольское ДНР безуспешно пытались остановить продвижение российских войск и восстановить утраченные позиции. Ударами артиллерии и решительными действиями российских штурмовых групп все контратаки отражены, противник рассеян.Модернизация "Солнцепеков"Российские инженеры работают над модернизацией тяжелой огнеметной системы (ТОС-1А) "Солнцепек". По словам главного инженера АО "Омсктрансмаш" Дениса Петрова, планируется увеличить дальность и кучность стрельбы, а также площадь поражения. Изначально "Солнцепек" проектировался как машина поддержки, но опыт применения показал, что лучше использовать ее на переднем крае.Сенат под контролем демократовДемократическая партия сохранит контроль над Сенатом США, несмотря на продолжающийся подсчет голосов.Уже сейчас очевидно, что Демпартия получает 50 мест в верхней палате, при этом решающий голос будет у вице-президента Камалы Харрис – представителя демократов.Президент США Джо Байден заявил, что доволен результатами выборов и "с нетерпением ждет следующей пары лет" своего президентства.

https://crimea.ria.ru/20221113/kakhovskuyu-ges-mogut-zakonservirovat---vlasti-1125350388.html

https://crimea.ria.ru/20221113/pri-vzryve-v-stambule-pogibli-chetyre-cheloveka-1125353520.html

https://crimea.ria.ru/20221113/putin-poruchil-demobilizovat-studentov-dnr-i-lnr-1125351850.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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