https://crimea.ria.ru/20221112/ustali-ot-davleniya-ekspert-rasskazal-chto-nemtsy-dumayut-o-rossii-1125325002.html

"Устали от давления": эксперт рассказал, что немцы думают о России

"Устали от давления": эксперт рассказал, что немцы думают о России - РИА Новости Крым, 12.11.2022

"Устали от давления": эксперт рассказал, что немцы думают о России

В немецких и европейских СМИ нет объективной картины по поводу России и ее взаимоотношений с Германией, позицию Москвы в них представляют исключительно как... РИА Новости Крым, 12.11.2022

2022-11-12T03:18

2022-11-12T03:18

2022-11-12T03:18

германия

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. В немецких и европейских СМИ нет объективной картины по поводу России и ее взаимоотношений с Германией, позицию Москвы в них представляют исключительно как "пропаганду", однако в немецком обществе наблюдаются усталость от этого медиа-давления и потребность в открытом диалоге с РФ. Такое мнение высказал замдиректора Института Европы РАН, вице-президент Международного общества "Россия – Германия" Владислав Белов.По словам Белова, судя по тому, что пишут немцы в соцсетях и в комментариях под статьями в СМИ, не хватает площадок для диалога между обществами Германии и России."Есть потребность к возвращению к деидеологизированному, открытому диалогу, где мы можем обсуждать все проблемы. Очень много вопросов, к которым мы можем возвратиться и на низовом уровне: хозяйственные, политические, социально-экономические, культурно-исторические. Есть знаки от наших немецких партнеров о том, что мы в этих сложнейших условиях, на третьих площадках, в онлайн-форматах, вполне можем, обязаны и должны обсуждать эти вопросы", – отметил политолог.При этом, по мнению эксперта, "никто кроме активных представителей гражданского общества не может начать эту сложнейшую дорогу к возврату к диалогу".

https://crimea.ria.ru/20221105/v-germanii-prizvali-otmenit-sanktsii-protiv-rossii--1125242538.html

германия

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германия, в мире