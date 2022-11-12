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"Устали от давления": эксперт рассказал, что немцы думают о России - РИА Новости Крым, 12.11.2022
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"Устали от давления": эксперт рассказал, что немцы думают о России
"Устали от давления": эксперт рассказал, что немцы думают о России - РИА Новости Крым, 12.11.2022
"Устали от давления": эксперт рассказал, что немцы думают о России
В немецких и европейских СМИ нет объективной картины по поводу России и ее взаимоотношений с Германией, позицию Москвы в них представляют исключительно как... РИА Новости Крым, 12.11.2022
2022-11-12T03:18
2022-11-12T03:18
германия
в мире
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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. В немецких и европейских СМИ нет объективной картины по поводу России и ее взаимоотношений с Германией, позицию Москвы в них представляют исключительно как "пропаганду", однако в немецком обществе наблюдаются усталость от этого медиа-давления и потребность в открытом диалоге с РФ. Такое мнение высказал замдиректора Института Европы РАН, вице-президент Международного общества "Россия – Германия" Владислав Белов.По словам Белова, судя по тому, что пишут немцы в соцсетях и в комментариях под статьями в СМИ, не хватает площадок для диалога между обществами Германии и России."Есть потребность к возвращению к деидеологизированному, открытому диалогу, где мы можем обсуждать все проблемы. Очень много вопросов, к которым мы можем возвратиться и на низовом уровне: хозяйственные, политические, социально-экономические, культурно-исторические. Есть знаки от наших немецких партнеров о том, что мы в этих сложнейших условиях, на третьих площадках, в онлайн-форматах, вполне можем, обязаны и должны обсуждать эти вопросы", – отметил политолог.При этом, по мнению эксперта, "никто кроме активных представителей гражданского общества не может начать эту сложнейшую дорогу к возврату к диалогу".
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германия, в мире
"Устали от давления": эксперт рассказал, что немцы думают о России

Политолог Белов: многие немцы объективно устают от давления СМИ по поводу отношений с РФ

03:18 12.11.2022
 
© AFP 2017 / Christof StacheПосетители в здании рейхстага в Берлине, Германия
Посетители в здании рейхстага в Берлине, Германия
© AFP 2017 / Christof Stache
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 ноя – РИА Новости Крым. В немецких и европейских СМИ нет объективной картины по поводу России и ее взаимоотношений с Германией, позицию Москвы в них представляют исключительно как "пропаганду", однако в немецком обществе наблюдаются усталость от этого медиа-давления и потребность в открытом диалоге с РФ. Такое мнение высказал замдиректора Института Европы РАН, вице-президент Международного общества "Россия – Германия" Владислав Белов.
"К сожалению, в немецкой обществе нет той объективной картины, которая существует в России. Все, что я вижу сейчас в немецкой прессе, что бы ни шло с нашей стороны, считается пропагандой. Граждане Германии находятся объективно под влиянием немецких и европейских СМИ. Многие объективно устают от этого давления", - сказал эксперт на круглом столе в международном пресс-центре МИА "Россия сегодня".
По словам Белова, судя по тому, что пишут немцы в соцсетях и в комментариях под статьями в СМИ, не хватает площадок для диалога между обществами Германии и России.
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"Есть потребность к возвращению к деидеологизированному, открытому диалогу, где мы можем обсуждать все проблемы. Очень много вопросов, к которым мы можем возвратиться и на низовом уровне: хозяйственные, политические, социально-экономические, культурно-исторические. Есть знаки от наших немецких партнеров о том, что мы в этих сложнейших условиях, на третьих площадках, в онлайн-форматах, вполне можем, обязаны и должны обсуждать эти вопросы", – отметил политолог.
При этом, по мнению эксперта, "никто кроме активных представителей гражданского общества не может начать эту сложнейшую дорогу к возврату к диалогу".
 
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