Рейтинг@Mail.ru
В Севастополе глава сельхозкооператива обманул государство на 15 млн - РИА Новости Крым, 11.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221111/v-sevastopole-glava-selkhozkooperativa-obmanul-gosudarstvo-na-15-mln-1125318654.html
В Севастополе глава сельхозкооператива обманул государство на 15 млн
В Севастополе глава сельхозкооператива обманул государство на 15 млн - РИА Новости Крым, 11.11.2022
В Севастополе глава сельхозкооператива обманул государство на 15 млн
Глава сельхозкооператива в Севастополе обвиняется в хищении 15 миллионов рублей мошенническим способом. Как сообщает пресс-служба севастопольского МВД, мужчина... РИА Новости Крым, 11.11.2022
2022-11-11T10:44
2022-11-11T10:47
севастополь
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/0b/1125318542_0:73:1280:793_1920x0_80_0_0_607bf5c72fa80109c9924868e5451be5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Глава сельхозкооператива в Севастополе обвиняется в хищении 15 миллионов рублей мошенническим способом. Как сообщает пресс-служба севастопольского МВД, мужчина получил грант по поддельным документам, а потом потратил деньги на свои нужны.Экс-чиновники из Евпатории пойдут в колонию за взятку более 10 млн рублей &gt;&gt;"39-летний житель Москвы, являясь председателем правления сельскохозяйственного кооператива в Севастополе, решил реализовать мошенническую схему. Зная порядок предоставления целевых субсидий за счет средств федерального и городского бюджета, он предоставил в профильный департамент Севастополя необходимые документы, в том числе заведомо поддельные, для получения гранта в размере 15 миллионов рублей для приобретения оборудования – модульного молочного цеха. По результатам конкурсного отбора кооператив, руководителем которого является обвиняемый, получил государственную субсидию", - сообщили в полиции обстоятельства дела.Далее мужчина подделал документы о покупке модульного цеха в подтверждение соблюдения условий субсидирования, а полученные 15 млн потратил по своему усмотрению.В ходе обысков в квартирах фигуранта Москве, Севастополе и Кабардино-Балкарской Республике правоохранители нашли и изъяли поддельные документы и печати, средства связи и другие доказательства преступления. Мужчине предъявлено обвинение в мошенничестве. Расследование продолжается.
https://crimea.ria.ru/20221103/v-sevastopole-osudyat-eks-politseyskikh-za-moshennichestvo-s-zhilem-1125227840.html
севастополь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/0b/1125318542_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_4127abd45422931d5e692c67d37f3758.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, происшествия
В Севастополе глава сельхозкооператива обманул государство на 15 млн

Глава сельхозкооператива в Севастополе получил 15 млн гранта по поддельным документам

10:44 11.11.2022 (обновлено: 10:47 11.11.2022)
 
© УМВД России по г. СевастополюИзъятые печати у фигуранта уголовного дела по мошенничеству на 15 млн рублей
Изъятые печати у фигуранта уголовного дела по мошенничеству на 15 млн рублей
© УМВД России по г. Севастополю
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Глава сельхозкооператива в Севастополе обвиняется в хищении 15 миллионов рублей мошенническим способом. Как сообщает пресс-служба севастопольского МВД, мужчина получил грант по поддельным документам, а потом потратил деньги на свои нужны.
Экс-чиновники из Евпатории пойдут в колонию за взятку более 10 млн рублей >>
"39-летний житель Москвы, являясь председателем правления сельскохозяйственного кооператива в Севастополе, решил реализовать мошенническую схему. Зная порядок предоставления целевых субсидий за счет средств федерального и городского бюджета, он предоставил в профильный департамент Севастополя необходимые документы, в том числе заведомо поддельные, для получения гранта в размере 15 миллионов рублей для приобретения оборудования – модульного молочного цеха. По результатам конкурсного отбора кооператив, руководителем которого является обвиняемый, получил государственную субсидию", - сообщили в полиции обстоятельства дела.
Документы - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
3 ноября, 18:27
В Севастополе осудят экс-полицейских за мошенничество с жильем
Далее мужчина подделал документы о покупке модульного цеха в подтверждение соблюдения условий субсидирования, а полученные 15 млн потратил по своему усмотрению.
В ходе обысков в квартирах фигуранта Москве, Севастополе и Кабардино-Балкарской Республике правоохранители нашли и изъяли поддельные документы и печати, средства связи и другие доказательства преступления. Мужчине предъявлено обвинение в мошенничестве. Расследование продолжается.
 
СевастопольПроисшествия
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:06Российские военнослужащие завершили переброску на левый берег Днепра
12:57Изменение статуса Херсонской области невозможно - Кремль
12:42Аксенов назвал Стремоусова настоящим воином
12:37Запредельная наглость: сенатор Косачев о новом заявлении Госдепа
12:36Кириенко о Стремоусове: прошел до конца путь служения людям и стране
12:32В Крыму и на Кубани мошенники украли со счетов умерших 60 млн рублей
12:00Новый удар по энергообъектам Украины: введены экстренные отключения
11:18В Симферополе проходит прощание с погибшим Кириллом Стремоусовым
11:00"Высокая мода" по-крымски: как возродить легкую промышленность?
10:47В Севастополе выгорела квартира в жилом доме
10:44В Севастополе глава сельхозкооператива обманул государство на 15 млн
10:36В Киеве "вычеркнули" русский язык из программы детсадов и школ
10:27ФСБ задержала крымчанина за покушение на сбыт 3 кг наркотиков
10:22В Мелитополе совершено покушение на замминистра Запорожской области
10:15В Крыму и Севастополе выросло число новых случаев COVID-19
09:54"Гоголю сюжет бы понравился": на выборах в США победили умершие политики
09:44На Керченской переправе действует штормовое предупреждение из-за тумана
09:31В Винницкой области поврежден объект критической инфраструктуры
09:28Развожаев оценил перспективы развития Севморзавода
09:14Росавиация продлила запрет на полеты в Крым
Лента новостейМолния