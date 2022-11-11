https://crimea.ria.ru/20221111/v-sevastopole-glava-selkhozkooperativa-obmanul-gosudarstvo-na-15-mln-1125318654.html
В Севастополе глава сельхозкооператива обманул государство на 15 млн
В Севастополе глава сельхозкооператива обманул государство на 15 млн - РИА Новости Крым, 11.11.2022
В Севастополе глава сельхозкооператива обманул государство на 15 млн
Глава сельхозкооператива в Севастополе обвиняется в хищении 15 миллионов рублей мошенническим способом. Как сообщает пресс-служба севастопольского МВД, мужчина... РИА Новости Крым, 11.11.2022
2022-11-11T10:44
2022-11-11T10:44
2022-11-11T10:47
севастополь
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/0b/1125318542_0:73:1280:793_1920x0_80_0_0_607bf5c72fa80109c9924868e5451be5.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Глава сельхозкооператива в Севастополе обвиняется в хищении 15 миллионов рублей мошенническим способом. Как сообщает пресс-служба севастопольского МВД, мужчина получил грант по поддельным документам, а потом потратил деньги на свои нужны.Экс-чиновники из Евпатории пойдут в колонию за взятку более 10 млн рублей >>"39-летний житель Москвы, являясь председателем правления сельскохозяйственного кооператива в Севастополе, решил реализовать мошенническую схему. Зная порядок предоставления целевых субсидий за счет средств федерального и городского бюджета, он предоставил в профильный департамент Севастополя необходимые документы, в том числе заведомо поддельные, для получения гранта в размере 15 миллионов рублей для приобретения оборудования – модульного молочного цеха. По результатам конкурсного отбора кооператив, руководителем которого является обвиняемый, получил государственную субсидию", - сообщили в полиции обстоятельства дела.Далее мужчина подделал документы о покупке модульного цеха в подтверждение соблюдения условий субсидирования, а полученные 15 млн потратил по своему усмотрению.В ходе обысков в квартирах фигуранта Москве, Севастополе и Кабардино-Балкарской Республике правоохранители нашли и изъяли поддельные документы и печати, средства связи и другие доказательства преступления. Мужчине предъявлено обвинение в мошенничестве. Расследование продолжается.
https://crimea.ria.ru/20221103/v-sevastopole-osudyat-eks-politseyskikh-za-moshennichestvo-s-zhilem-1125227840.html
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/0b/1125318542_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_4127abd45422931d5e692c67d37f3758.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
севастополь, происшествия
В Севастополе глава сельхозкооператива обманул государство на 15 млн
Глава сельхозкооператива в Севастополе получил 15 млн гранта по поддельным документам
10:44 11.11.2022 (обновлено: 10:47 11.11.2022)
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Глава сельхозкооператива в Севастополе обвиняется в хищении 15 миллионов рублей мошенническим способом. Как сообщает пресс-служба севастопольского МВД, мужчина получил грант по поддельным документам, а потом потратил деньги на свои нужны.
"39-летний житель Москвы, являясь председателем правления сельскохозяйственного кооператива в Севастополе, решил реализовать мошенническую схему. Зная порядок предоставления целевых субсидий за счет средств федерального и городского бюджета, он предоставил в профильный департамент Севастополя необходимые документы, в том числе заведомо поддельные, для получения гранта в размере 15 миллионов рублей для приобретения оборудования – модульного молочного цеха. По результатам конкурсного отбора кооператив, руководителем которого является обвиняемый, получил государственную субсидию", - сообщили в полиции обстоятельства дела.
Далее мужчина подделал документы о покупке модульного цеха в подтверждение соблюдения условий субсидирования, а полученные 15 млн потратил по своему усмотрению.
В ходе обысков в квартирах фигуранта Москве, Севастополе и Кабардино-Балкарской Республике правоохранители нашли и изъяли поддельные документы и печати, средства связи и другие доказательства преступления. Мужчине предъявлено обвинение в мошенничестве. Расследование продолжается.