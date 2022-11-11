https://crimea.ria.ru/20221111/v-sevastopole-glava-selkhozkooperativa-obmanul-gosudarstvo-na-15-mln-1125318654.html

В Севастополе глава сельхозкооператива обманул государство на 15 млн

В Севастополе глава сельхозкооператива обманул государство на 15 млн - РИА Новости Крым, 11.11.2022

В Севастополе глава сельхозкооператива обманул государство на 15 млн

Глава сельхозкооператива в Севастополе обвиняется в хищении 15 миллионов рублей мошенническим способом. Как сообщает пресс-служба севастопольского МВД, мужчина... РИА Новости Крым, 11.11.2022

2022-11-11T10:44

2022-11-11T10:44

2022-11-11T10:47

севастополь

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя - РИА Новости Крым. Глава сельхозкооператива в Севастополе обвиняется в хищении 15 миллионов рублей мошенническим способом. Как сообщает пресс-служба севастопольского МВД, мужчина получил грант по поддельным документам, а потом потратил деньги на свои нужны.Экс-чиновники из Евпатории пойдут в колонию за взятку более 10 млн рублей >>"39-летний житель Москвы, являясь председателем правления сельскохозяйственного кооператива в Севастополе, решил реализовать мошенническую схему. Зная порядок предоставления целевых субсидий за счет средств федерального и городского бюджета, он предоставил в профильный департамент Севастополя необходимые документы, в том числе заведомо поддельные, для получения гранта в размере 15 миллионов рублей для приобретения оборудования – модульного молочного цеха. По результатам конкурсного отбора кооператив, руководителем которого является обвиняемый, получил государственную субсидию", - сообщили в полиции обстоятельства дела.Далее мужчина подделал документы о покупке модульного цеха в подтверждение соблюдения условий субсидирования, а полученные 15 млн потратил по своему усмотрению.В ходе обысков в квартирах фигуранта Москве, Севастополе и Кабардино-Балкарской Республике правоохранители нашли и изъяли поддельные документы и печати, средства связи и другие доказательства преступления. Мужчине предъявлено обвинение в мошенничестве. Расследование продолжается.

https://crimea.ria.ru/20221103/v-sevastopole-osudyat-eks-politseyskikh-za-moshennichestvo-s-zhilem-1125227840.html

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, происшествия