https://crimea.ria.ru/20221110/v-sochi-otkryli-filtratsionnyy-punkt-i-usilili-kontrol-v-aeroportu-1125310024.html

В Сочи открыли фильтрационный пункт и усилили контроль в аэропорту

В Сочи открыли фильтрационный пункт и усилили контроль в аэропорту - РИА Новости Крым, 10.11.2022

В Сочи открыли фильтрационный пункт и усилили контроль в аэропорту

Администрация города Сочи приняла решение усилить меры безопасности в аэропорту, на железной дороге и организовать фильтрационную работу по проверке пребывающих РИА Новости Крым, 10.11.2022

2022-11-10T12:59

2022-11-10T12:59

2022-11-10T12:59

кубань

сочи

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя – РИА Новости Крым. Администрация города Сочи приняла решение усилить меры безопасности в аэропорту, на железной дороге и организовать фильтрационную работу по проверке пребывающих на пункте пропуска Магри. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.В аэропорту Сочи с 1 ноября запрещен въезд грузового коммерческого транспорта на линию парковки, примыкающую к зданию аэровокзала, и организован контроль перемещения автомобилей на привокзальной площади.Дополнительные меры безопасности введены и на объектах железной дороги города.Кроме того, на пункте пропуска Магри организована фильтрационная работа по проверке лиц, прибывающих из других регионов РФ и других государств."Хотел бы еще раз заострить внимание на персональной ответственности каждого руководителя за уровень антитеррористической защиты объектов, качество работы сотрудников, ответственных за безопасность. Важно контролировать их уровень подготовки, знание должностных инструкций, проводить отработку практических действий в случае возникновения угроз того или иного характера. Эта работа актуальна и в преддверии зимнего курортного сезона", – цитирует администрация первого заместителя начальника УФСБ РФ по Краснодарскому краю Виктора Шаменкова.В конце октября президент России Владимир Путин объявил о решении ввести военное положение в новых субъектах РФ. В приграничных регионах России указом введен "средний уровень реагирования". Это касается Республики Крым, Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей и Севастополя.В связи с этим главы регионов наделены дополнительными полномочиями для обеспечения безопасности.

https://crimea.ria.ru/20221102/sredniy-uroven-reagirovaniya-v-sevastopole-chto-izmenilos-dlya-turistov-1125202448.html

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кубань, сочи, общество