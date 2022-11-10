Рейтинг@Mail.ru
Серия магнитных бурь пронесется над Землей - РИА Новости Крым, 10.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20221110/seriya-magnitnykh-bur-pronesetsya-nad-zemley-1125292759.html
Серия магнитных бурь пронесется над Землей
Серия магнитных бурь пронесется над Землей - РИА Новости Крым, 10.11.2022
Серия магнитных бурь пронесется над Землей
Во второй половине ноября Землю накроет серия магнитных бурь и геомагнитных возмущений, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. РИА Новости Крым, 10.11.2022
2022-11-10T07:57
2022-11-10T07:57
общество
космос
здоровье
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/15/1121808590_0:0:1708:960_1920x0_80_0_0_7f5c839d9c7b40731a9f5ef3b5b0223c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Во второй половине ноября Землю накроет серия магнитных бурь и геомагнитных возмущений, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.Третью ноябрьскую бурю прогнозируют на 30 ноября. За день до и после нее магнитосфера тоже будет возбуждена.Ранее завкафедры нормальной физиологии медакадемии КФУ имени Вернадского Елена Евстафьева объяснила влияние магнитных бурь на человека.
https://crimea.ria.ru/20220905/professor-meditsiny-nauchil-raspoznavat-nastoyaschuyu-meteochuvstvitelnost-1124370283.html
космос
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/15/1121808590_199:0:1479:960_1920x0_80_0_0_0b94ee26a4589a678eeb917a7f7cd839.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, космос, здоровье
Серия магнитных бурь пронесется над Землей

Во второй половине ноября Землю накроют магнитные бури

07:57 10.11.2022
 
© qimono-1962238/pixabayСолнце
Солнце
© qimono-1962238/pixabay
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Во второй половине ноября Землю накроет серия магнитных бурь и геомагнитных возмущений, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.
По данным ученых, первый геомагнитный шторм разразится 18 ноября и достигнет уровня G1. Его отголоски будут ощущаться и на следующий день в виде магнитосферных возбуждений. Далее повышение фона случится 24 ноября, а 25 числа ожидается еще одна буря аналогичной силы.
Третью ноябрьскую бурю прогнозируют на 30 ноября. За день до и после нее магнитосфера тоже будет возбуждена.
Ранее завкафедры нормальной физиологии медакадемии КФУ имени Вернадского Елена Евстафьева объяснила влияние магнитных бурь на человека.
Головная боль - РИА Новости, 1920, 05.09.2022
5 сентября, 07:03
Профессор медицины научил распознавать настоящую метеочувствительность
 
ОбществокосмосЗдоровье
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:12Пропавшие дельфины в Севастополе: об их судьбе и предыстории скандала
07:57Серия магнитных бурь пронесется над Землей
07:3640 лет без Брежнева: эпоха, Крым и лично Леонид Ильич
07:04Какие признаки после пробуждения указывают на проблемы со здоровьем
03:36Как изменится политика США по России и Украине после выборов – мнение
00:01Крым окутают ночные туманы: прогноз погоды на четверг
00:00Какой сегодня праздник: 10 ноября
22:42Путин посмертно наградил Стремоусова орденом Мужества - указ
22:03Главные события и заявления дня: 9 ноября
21:54Сколько россиян хотят продлить новогодние каникулы
21:33Налоги, поездки, отдых: какие льготы положены пенсионерам
21:05Без воды на сутки останутся более 50 улиц Симферополя
20:51Движение по Крымскому мосту снова ограничат
20:49Миллион или тюрьма: в Крыму поймали нелегальных охотников за зайцами
20:28В Севастополе пьяная девушка из шкафа попала не в Нарнию, а в полицию
20:04Стали известны подробности ДТП, в котором погиб Стремоусов. ОБНОВЛЕНО
19:57Кадыров оценил решение о переброске войск РФ на левый берег Днепра
19:39Конец света: суперкомпьютер спрогнозировал гибель человечества
19:17Сладкие напитки с 1 июля начнут облагать акцизом
18:53Правобережье Херсона покинули более 115 тысяч человек – Суровикин
Лента новостейМолния