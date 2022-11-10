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Серия магнитных бурь пронесется над Землей
Серия магнитных бурь пронесется над Землей - РИА Новости Крым, 10.11.2022
Серия магнитных бурь пронесется над Землей
Во второй половине ноября Землю накроет серия магнитных бурь и геомагнитных возмущений, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. РИА Новости Крым, 10.11.2022
2022-11-10T07:57
2022-11-10T07:57
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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Во второй половине ноября Землю накроет серия магнитных бурь и геомагнитных возмущений, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.Третью ноябрьскую бурю прогнозируют на 30 ноября. За день до и после нее магнитосфера тоже будет возбуждена.Ранее завкафедры нормальной физиологии медакадемии КФУ имени Вернадского Елена Евстафьева объяснила влияние магнитных бурь на человека.
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общество, космос, здоровье
Серия магнитных бурь пронесется над Землей
Во второй половине ноября Землю накроют магнитные бури