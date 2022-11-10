https://crimea.ria.ru/20221110/seriya-magnitnykh-bur-pronesetsya-nad-zemley-1125292759.html

Серия магнитных бурь пронесется над Землей

Серия магнитных бурь пронесется над Землей - РИА Новости Крым, 10.11.2022

Серия магнитных бурь пронесется над Землей

Во второй половине ноября Землю накроет серия магнитных бурь и геомагнитных возмущений, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ. РИА Новости Крым, 10.11.2022

2022-11-10T07:57

2022-11-10T07:57

2022-11-10T07:57

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 ноя - РИА Новости Крым. Во второй половине ноября Землю накроет серия магнитных бурь и геомагнитных возмущений, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.Третью ноябрьскую бурю прогнозируют на 30 ноября. За день до и после нее магнитосфера тоже будет возбуждена.Ранее завкафедры нормальной физиологии медакадемии КФУ имени Вернадского Елена Евстафьева объяснила влияние магнитных бурь на человека.

https://crimea.ria.ru/20220905/professor-meditsiny-nauchil-raspoznavat-nastoyaschuyu-meteochuvstvitelnost-1124370283.html

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