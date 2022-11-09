https://crimea.ria.ru/20221109/v-pyati-munitsipalitetakh-kryma-v-sredu-otklyuchat-vodu--adresa-i-sroki-1125287035.html

В пяти муниципалитетах Крыма в среду отключат воду – адреса и сроки

В пяти муниципалитетах Крыма в среду отключат воду – адреса и сроки - РИА Новости Крым, 09.11.2022

В пяти муниципалитетах Крыма в среду отключат воду – адреса и сроки

Пять муниципалитетов Крыма во вторник останутся без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает компания "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 09.11.2022

2022-11-09T09:29

2022-11-09T09:29

2022-11-09T09:29

крым

вода в крыму

жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя

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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Пять муниципалитетов Крыма во вторник останутся без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает компания "Вода Крыма".По данным предприятия, в Симферополе в первой половине дня без воды улица Луговая и прилегающие улицы и переулки. В симферопольском селе Чистенькое до 13 часов отключение по улицам Советской, Чапаева, Калинина, в селе Тепловка до 15.00 без воды жители улиц Строителей и Космической.В Белогорском районе до 17 часов отключение в селе Земляничное по улицам Ленина, Подгорной, Фонтанной, 40 лет Победы, частично Первого Мая.В Джанкойском районе до 18 часов без воды село Восход.В Евпатории с полудня до 20 часов будет ограничено водоснабжение по улице Демышева,121, 123, 125, 125а, 127, 127а.В Керчи до 19.30 без воды улицы Орджоникидзе, 28, 30 и Мира, 2, 4, 6, 8.

https://crimea.ria.ru/20221108/v-sevastopole-poyavitsya-novyy-vodoprovodnyy-uzel-i-opresnitelnaya-stantsiya-1125284073.html

https://crimea.ria.ru/20221108/skolko-vody-poluchil-krym-posle-otkrytiya-severo-krymskogo-kanala-1125278686.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, вода в крыму, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя