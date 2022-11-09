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В пяти муниципалитетах Крыма в среду отключат воду – адреса и сроки - РИА Новости Крым, 09.11.2022
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В пяти муниципалитетах Крыма в среду отключат воду – адреса и сроки
В пяти муниципалитетах Крыма в среду отключат воду – адреса и сроки - РИА Новости Крым, 09.11.2022
В пяти муниципалитетах Крыма в среду отключат воду – адреса и сроки
Пять муниципалитетов Крыма во вторник останутся без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает компания "Вода Крыма". РИА Новости Крым, 09.11.2022
2022-11-09T09:29
2022-11-09T09:29
крым
вода в крыму
жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
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СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Пять муниципалитетов Крыма во вторник останутся без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает компания "Вода Крыма".По данным предприятия, в Симферополе в первой половине дня без воды улица Луговая и прилегающие улицы и переулки. В симферопольском селе Чистенькое до 13 часов отключение по улицам Советской, Чапаева, Калинина, в селе Тепловка до 15.00 без воды жители улиц Строителей и Космической.В Белогорском районе до 17 часов отключение в селе Земляничное по улицам Ленина, Подгорной, Фонтанной, 40 лет Победы, частично Первого Мая.В Джанкойском районе до 18 часов без воды село Восход.В Евпатории с полудня до 20 часов будет ограничено водоснабжение по улице Демышева,121, 123, 125, 125а, 127, 127а.В Керчи до 19.30 без воды улицы Орджоникидзе, 28, 30 и Мира, 2, 4, 6, 8.
https://crimea.ria.ru/20221108/v-sevastopole-poyavitsya-novyy-vodoprovodnyy-uzel-i-opresnitelnaya-stantsiya-1125284073.html
https://crimea.ria.ru/20221108/skolko-vody-poluchil-krym-posle-otkrytiya-severo-krymskogo-kanala-1125278686.html
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Новости
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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крым, вода в крыму, жилищно-коммунальное хозяйство крыма и севастополя
В пяти муниципалитетах Крыма в среду отключат воду – адреса и сроки

Часть Крыма во вторник осталась без воды из-за ремонта на сетях

09:29 09.11.2022
 
© Фото: pixabay.comВодопровод
Водопровод
© Фото: pixabay.com
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя - РИА Новости Крым. Пять муниципалитетов Крыма во вторник останутся без воды из-за ремонтов на сетях, сообщает компания "Вода Крыма".
По данным предприятия, в Симферополе в первой половине дня без воды улица Луговая и прилегающие улицы и переулки. В симферопольском селе Чистенькое до 13 часов отключение по улицам Советской, Чапаева, Калинина, в селе Тепловка до 15.00 без воды жители улиц Строителей и Космической.
Графская пристань в Севастополе - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
Вчера, 19:08
В Севастополе появится новый водопроводный узел и опреснительная станция
В Белогорском районе до 17 часов отключение в селе Земляничное по улицам Ленина, Подгорной, Фонтанной, 40 лет Победы, частично Первого Мая.
В Джанкойском районе до 18 часов без воды село Восход.
В Евпатории с полудня до 20 часов будет ограничено водоснабжение по улице Демышева,121, 123, 125, 125а, 127, 127а.
Северо-Крымский канал - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
Вчера, 14:23
Сколько воды получил Крым после открытия Северо-Крымского канала
В Керчи до 19.30 без воды улицы Орджоникидзе, 28, 30 и Мира, 2, 4, 6, 8.
 
КрымВода в КрымуЖилищно-коммунальное хозяйство Крыма и Севастополя
 
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