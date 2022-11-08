https://crimea.ria.ru/20221108/prognoz-pogody-v-krymu-na-vtornik-1125264240.html
Прогноз погоды в Крыму на вторник
Прогноз погоды в Крыму на вторник - РИА Новости Крым, 07.11.2022
Прогноз погоды в Крыму на вторник
В ближайшие трое суток погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. Без осадков. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 07.11.2022
2022-11-08T00:01
2022-11-08T00:01
2022-11-07T16:05
погода
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крымская погода
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. В ближайшие трое суток погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. Без осадков. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2, днем +10...+12.В Севастополе переменная облачность, без осадков. Ночью, утром на побережье туман. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6, днем +13…+15.В Евпатории переменная облачность. Сухо. Температура воздуха ночью +4…6, днем +11…13.В Ялте и Алуште переменная облачность, также без дождя. Температура воздуха ночью +7…9, днем +12…14.В Феодосии, Судаке, Керчи температура воздуха ночью +6…8, днем +10…12. Осадков также не прогнозируется.
https://crimea.ria.ru/20221107/kakoy-budet-predstoyaschaya-zima-v-rossii--prognoz-meteorologa---1125263290.html
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Прогноз погоды в Крыму на вторник
Прогноз погоды для Крыма на вторник, 8 ноября
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. В ближайшие трое суток погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. Без осадков. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4, на побережье до +9, днем 9…14 градусов тепла", - говорится в сообщении.
В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2, днем +10...+12.
В Севастополе переменная облачность, без осадков. Ночью, утром на побережье туман. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6, днем +13…+15.
В Евпатории переменная облачность. Сухо. Температура воздуха ночью +4…6, днем +11…13.
В Ялте и Алуште переменная облачность, также без дождя. Температура воздуха ночью +7…9, днем +12…14.
В Феодосии, Судаке, Керчи температура воздуха ночью +6…8, днем +10…12. Осадков также не прогнозируется.