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Прогноз погоды в Крыму на вторник - РИА Новости Крым, 07.11.2022
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Прогноз погоды в Крыму на вторник
Прогноз погоды в Крыму на вторник - РИА Новости Крым, 07.11.2022
Прогноз погоды в Крыму на вторник
В ближайшие трое суток погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. Без осадков. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 07.11.2022
2022-11-08T00:01
2022-11-07T16:05
погода
погода в крыму
крымская погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. В ближайшие трое суток погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. Без осадков. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2, днем +10...+12.В Севастополе переменная облачность, без осадков. Ночью, утром на побережье туман. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6, днем +13…+15.В Евпатории переменная облачность. Сухо. Температура воздуха ночью +4…6, днем +11…13.В Ялте и Алуште переменная облачность, также без дождя. Температура воздуха ночью +7…9, днем +12…14.В Феодосии, Судаке, Керчи температура воздуха ночью +6…8, днем +10…12. Осадков также не прогнозируется.
https://crimea.ria.ru/20221107/kakoy-budet-predstoyaschaya-zima-v-rossii--prognoz-meteorologa---1125263290.html
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РИА Новости Крым
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5
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news.crimea@rian.ru
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погода, погода в крыму, крымская погода, крым
Прогноз погоды в Крыму на вторник

Прогноз погоды для Крыма на вторник, 8 ноября

00:01 08.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОсень в ботаническом саду Крымского федерального университета
Осень в ботаническом саду Крымского федерального университета - РИА Новости, 1920, 08.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. В ближайшие трое суток погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. Без осадков. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.
"Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4, на побережье до +9, днем 9…14 градусов тепла", - говорится в сообщении.
В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2, днем +10...+12.
В Севастополе переменная облачность, без осадков. Ночью, утром на побережье туман. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6, днем +13…+15.
В Евпатории переменная облачность. Сухо. Температура воздуха ночью +4…6, днем +11…13.
В Ялте и Алуште переменная облачность, также без дождя. Температура воздуха ночью +7…9, днем +12…14.
В Феодосии, Судаке, Керчи температура воздуха ночью +6…8, днем +10…12. Осадков также не прогнозируется.
Повседневная жизнь в Ялте - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
Вчера, 15:11
Какой будет предстоящая зима в России – прогноз метеоролога
 
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00:01Прогноз погоды в Крыму на вторник
00:00Какой сегодня праздник: 8 ноября
22:27В Севастополе на выплаты мобилизованным выделяют дополнительные деньги
22:03Главные события и заявления дня: 7 ноября
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