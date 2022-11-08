https://crimea.ria.ru/20221108/prognoz-pogody-v-krymu-na-vtornik-1125264240.html

Прогноз погоды в Крыму на вторник

Прогноз погоды в Крыму на вторник - РИА Новости Крым, 07.11.2022

Прогноз погоды в Крыму на вторник

В ближайшие трое суток погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. Без осадков. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре. РИА Новости Крым, 07.11.2022

2022-11-08T00:01

2022-11-08T00:01

2022-11-07T16:05

погода

погода в крыму

крымская погода

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя - РИА Новости Крым. В ближайшие трое суток погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. Без осадков. Об этом сообщили в региональном гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 0...+2, днем +10...+12.В Севастополе переменная облачность, без осадков. Ночью, утром на побережье туман. Ветер северо-восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+6, днем +13…+15.В Евпатории переменная облачность. Сухо. Температура воздуха ночью +4…6, днем +11…13.В Ялте и Алуште переменная облачность, также без дождя. Температура воздуха ночью +7…9, днем +12…14.В Феодосии, Судаке, Керчи температура воздуха ночью +6…8, днем +10…12. Осадков также не прогнозируется.

https://crimea.ria.ru/20221107/kakoy-budet-predstoyaschaya-zima-v-rossii--prognoz-meteorologa---1125263290.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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