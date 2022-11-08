https://crimea.ria.ru/20221108/operativno-o-covid-19-skolko-novykh-sluchaev-v-krymu-i-sevastopole-1125271836.html

Оперативно о COVID-19: сколько новых случаев в Крыму и Севастополе

Оперативно о COVID-19: сколько новых случаев в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 08.11.2022

Оперативно о COVID-19: сколько новых случаев в Крыму и Севастополе

На территории Республики Крым зарегистрировано 20 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 209 151 положительных на COVID-19. Об... РИА Новости Крым, 08.11.2022

2022-11-08T10:25

2022-11-08T10:25

2022-11-08T10:25

коронавирус в крыму

распространение коронавируса в рф

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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 20 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 209 151 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.В Севастополе зарегистрированы восемь новых случаев заболевания COVID-19. В ковидные стационары госпитализированы два человека, выписаны 11."На данный момент в больницах находится 55 пациентов, из них 54 - с подтвержденным COVID-19", - проинформировали в правительстве города.По данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии в Севастополе заболели ковидом 96 087 человек, выздоровели 93 399.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф