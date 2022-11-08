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Оперативно о COVID-19: сколько новых случаев в Крыму и Севастополе
Оперативно о COVID-19: сколько новых случаев в Крыму и Севастополе - РИА Новости Крым, 08.11.2022
Оперативно о COVID-19: сколько новых случаев в Крыму и Севастополе
На территории Республики Крым зарегистрировано 20 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 209 151 положительных на COVID-19. Об... РИА Новости Крым, 08.11.2022
2022-11-08T10:25
2022-11-08T10:25
2022-11-08T10:25
коронавирус в крыму
распространение коронавируса в рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 20 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 209 151 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.В Севастополе зарегистрированы восемь новых случаев заболевания COVID-19. В ковидные стационары госпитализированы два человека, выписаны 11."На данный момент в больницах находится 55 пациентов, из них 54 - с подтвержденным COVID-19", - проинформировали в правительстве города.По данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии в Севастополе заболели ковидом 96 087 человек, выздоровели 93 399.
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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коронавирус в крыму, распространение коронавируса в рф
Оперативно о COVID-19: сколько новых случаев в Крыму и Севастополе
В Крыму и Севастополе выявили 28 новых случаев COVID-19
СИМФЕРОПОЛЬ, 8 ноя – РИА Новости Крым. На территории Республики Крым зарегистрировано 20 новых случаев коронавирусной инфекции, всего с начала пандемии выявлено 209 151 положительных на COVID-19. Об этом сообщили в региональном минздраве.
"За истекшие сутки госпитализировано пять пациентов, за все время на стационарном лечении находились 62 292 человека. Количество выздоровевших за сутки составляет 60 человек, за весь период – 201 813", - говорится в сообщении.
В Севастополе зарегистрированы восемь новых случаев заболевания COVID-19. В ковидные стационары госпитализированы два человека, выписаны 11.
"На данный момент в больницах находится 55 пациентов, из них 54 - с подтвержденным COVID-19", - проинформировали в правительстве города.
По данным Роспотребнадзора, за весь период пандемии в Севастополе заболели ковидом 96 087 человек, выздоровели 93 399.