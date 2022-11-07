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Школы в 11 округах Херсонской области закрыты из-за угрозы обстрелов - РИА Новости Крым, 07.11.2022
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Школы в 11 округах Херсонской области закрыты из-за угрозы обстрелов
Школы в 11 округах Херсонской области закрыты из-за угрозы обстрелов - РИА Новости Крым, 07.11.2022
Школы в 11 округах Херсонской области закрыты из-за угрозы обстрелов
В связи с угрозой обстрелов и эвакуацией школы в одиннадцати муниципальных округах Херсонской области остаются закрытыми после продолжительных каникул. Об этом... РИА Новости Крым, 07.11.2022
2022-11-07T11:26
2022-11-07T11:26
херсонская область
общество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. В связи с угрозой обстрелов и эвакуацией школы в одиннадцати муниципальных округах Херсонской области остаются закрытыми после продолжительных каникул. Об этом сообщили в администрации региона в понедельник.При этом отмечается, что школы, расположенные на правобережье, с 7 ноября возобновят учебный процесс."Работу возобновят только те учебные заведения, которые расположены на относительно безопасных территориях правобережья", – сообщает горадминистрация.ВСУ регулярно подвергают Херсон ракетным обстрелам. Преимущественно удары наносятся по Антоновскому мосту, соединяющему берега Днепра. Так, 5 ноября ВСУ нанесли ракетный удар по Херсону из HIMARS: две ракеты упали в районе автовокзала, четыре сбиты подразделениями ПВО.31 октября Херсонские власти заявили о расширении зоны эвакуации на 15 километров от Днепра. Вывоз населения организован для обеспечения безопасности в связи с возросшей угрозой обстрела со стороны Украины.
https://crimea.ria.ru/20221022/kak-vstrechayut-v-krymu-bezhentsev-iz-khersonskoy-oblasti-1125035615.html
https://crimea.ria.ru/20221019/khersonschinu-pokinuli-uzhe-okolo-40-zhiteley--saldo-1124974137.html
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херсонская область, общество
Школы в 11 округах Херсонской области закрыты из-за угрозы обстрелов

В 11 округах Херсонской области школы закрыты из-за угрозы обстрелов – администрация

11:26 07.11.2022
 
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкПустой класс
Пустой класс - РИА Новости, 1920, 07.11.2022
© РИА Новости . Евгений Епанчинцев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. В связи с угрозой обстрелов и эвакуацией школы в одиннадцати муниципальных округах Херсонской области остаются закрытыми после продолжительных каникул. Об этом сообщили в администрации региона в понедельник.
"В связи с угрозой обстрелов и эвакуацией ряд учебных заведений, расположенных на правом и левом берегах Днепра, временно функционировать не будут. Среди них школы Херсона, Белозерского, Бериславского, Снигиревского, Алешкинского, Голопристанского, Каховского, Новокаховского, Горностаевского, Великолепетихского и Верхнерогачикского муниципальных округов", – сказано в сообщении.
При этом отмечается, что школы, расположенные на правобережье, с 7 ноября возобновят учебный процесс.
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"Работу возобновят только те учебные заведения, которые расположены на относительно безопасных территориях правобережья", – сообщает горадминистрация.
ВСУ регулярно подвергают Херсон ракетным обстрелам. Преимущественно удары наносятся по Антоновскому мосту, соединяющему берега Днепра. Так, 5 ноября ВСУ нанесли ракетный удар по Херсону из HIMARS: две ракеты упали в районе автовокзала, четыре сбиты подразделениями ПВО.
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