https://crimea.ria.ru/20221107/shkoly-v-11-okrugakh-khersonskoy-oblasti-zakryty-iz-za-ugrozy-obstrelov-1125259095.html

Школы в 11 округах Херсонской области закрыты из-за угрозы обстрелов

Школы в 11 округах Херсонской области закрыты из-за угрозы обстрелов - РИА Новости Крым, 07.11.2022

Школы в 11 округах Херсонской области закрыты из-за угрозы обстрелов

В связи с угрозой обстрелов и эвакуацией школы в одиннадцати муниципальных округах Херсонской области остаются закрытыми после продолжительных каникул. Об этом... РИА Новости Крым, 07.11.2022

2022-11-07T11:26

2022-11-07T11:26

2022-11-07T11:26

херсонская область

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. В связи с угрозой обстрелов и эвакуацией школы в одиннадцати муниципальных округах Херсонской области остаются закрытыми после продолжительных каникул. Об этом сообщили в администрации региона в понедельник.При этом отмечается, что школы, расположенные на правобережье, с 7 ноября возобновят учебный процесс."Работу возобновят только те учебные заведения, которые расположены на относительно безопасных территориях правобережья", – сообщает горадминистрация.ВСУ регулярно подвергают Херсон ракетным обстрелам. Преимущественно удары наносятся по Антоновскому мосту, соединяющему берега Днепра. Так, 5 ноября ВСУ нанесли ракетный удар по Херсону из HIMARS: две ракеты упали в районе автовокзала, четыре сбиты подразделениями ПВО.31 октября Херсонские власти заявили о расширении зоны эвакуации на 15 километров от Днепра. Вывоз населения организован для обеспечения безопасности в связи с возросшей угрозой обстрела со стороны Украины.

https://crimea.ria.ru/20221022/kak-vstrechayut-v-krymu-bezhentsev-iz-khersonskoy-oblasti-1125035615.html

https://crimea.ria.ru/20221019/khersonschinu-pokinuli-uzhe-okolo-40-zhiteley--saldo-1124974137.html

херсонская область

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херсонская область, общество