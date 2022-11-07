https://crimea.ria.ru/20221107/nebo-zakryto-rezhim-ogranicheniya-poletov-v-krym-snova-prodlili-1125256396.html

Небо закрыто: режим ограничения полетов в Крым снова продлили

Небо закрыто: режим ограничения полетов в Крым снова продлили - РИА Новости Крым, 07.11.2022

Небо закрыто: режим ограничения полетов в Крым снова продлили

Режим ограничения полетов в аэропорты южной и центральной части России продлен до 15 ноября. Об этом сообщает Росавиация. РИА Новости Крым, 07.11.2022

2022-11-07T09:21

2022-11-07T09:21

2022-11-07T09:21

аэропорт симферополь

транспорт

росавиация

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 ноя – РИА Новости Крым. Режим ограничения полетов в аэропорты южной и центральной части России продлен до 15 ноября. Об этом сообщает Росавиация."Режим временного ограничения полетов в 11 российских аэропортов продлен до 15 ноября 2022 года 03:45 по московскому времени", - говорится в сообщении.Временно ограничены полеты в аэропорты городов Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Авиакомпаниям рекомендуют организовать перевозку пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.Остальные аэропорты России работают штатно. Росавиация советует пассажирам следить за изменениями в расписании работы аэропортов и авиакомпаний.Росавиация приостановила работу 11 аэропортов на юге страны 24 февраля из-за осложнения ситуации на Украине. С тех пор запрет на полеты постоянно продлевается. В качестве меры поддержки правительство в этом году выделит закрытым авиаузлам более 7,5 млрд рублей.

https://crimea.ria.ru/20221106/krymskiy-most-zakroyut-na-12-chasov--mintrans-rf----1125251661.html

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аэропорт симферополь, транспорт, росавиация, крым