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Чего ждать от погоды в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 05.11.2022
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Чего ждать от погоды в Крыму в субботу
Чего ждать от погоды в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 05.11.2022
Чего ждать от погоды в Крыму в субботу
В ближайшие сутки погода в Крыму будет определяться антициклоном с центром над европейской территорией страны и областью низкого давления над Черным морем,... РИА Новости Крым, 05.11.2022
2022-11-05T00:01
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погода в крыму
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки погода в Крыму будет определяться антициклоном с центром над европейской территорией страны и областью низкого давления над Черным морем, сообщают в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +2...4, днем +15...17.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...7, днем +15...17.В Ялте и Алуште сухо, ночью +9...11, днем - +15...17.В Евпатории осадков не ожидается. Ночью столбики термометров покажут +4...16, днем +15...15.В Судаке без осадков, ночью +10…12, днем до +15.В Феодосии и Керчи переменная облачность, дождей также не ожидается. Ночью +6...8, днем до 15 градусов тепла.В западных, центральных и восточных районах Крыма и в Севастополе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
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РИА Новости Крым
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4.7
96
news.crimea@rian.ru
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погода в крыму, крым, общество
Чего ждать от погоды в Крыму в субботу

Какой будет погода в Крыму в субботу, 5 ноября

00:01 05.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОсень в ботаническом саду Крымского федерального университета
Осень в ботаническом саду Крымского федерального университета - РИА Новости, 1920, 05.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки погода в Крыму будет определяться антициклоном с центром над европейской территорией страны и областью низкого давления над Черным морем, сообщают в республиканском гидрометцентре.
"Ветрено, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с, в степных и предгорных районах 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1…6, на побережье до +11, днем +12…17, в горах +5…10", - отмечают синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +2...4, днем +15...17.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...7, днем +15...17.
В Ялте и Алуште сухо, ночью +9...11, днем - +15...17.
В Евпатории осадков не ожидается. Ночью столбики термометров покажут +4...16, днем +15...15.
В Судаке без осадков, ночью +10…12, днем до +15.
В Феодосии и Керчи переменная облачность, дождей также не ожидается. Ночью +6...8, днем до 15 градусов тепла.
В западных, центральных и восточных районах Крыма и в Севастополе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Чего ждать от погоды в Крыму в субботу
00:00Какой сегодня праздник: 5 ноября
22:25Центральный аппарат СК взял на контроль дело о дельфинах
19:59Главные события и заявления дня: 4 ноября
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14:35ВКС РФ разбили цеха по сбору ракетных двигателей для ВСУ — Минобороны
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