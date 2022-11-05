https://crimea.ria.ru/20221105/chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-v-subbotu-1125237891.html

Чего ждать от погоды в Крыму в субботу

Чего ждать от погоды в Крыму в субботу - РИА Новости Крым, 05.11.2022

Чего ждать от погоды в Крыму в субботу

В ближайшие сутки погода в Крыму будет определяться антициклоном с центром над европейской территорией страны и областью низкого давления над Черным морем,... РИА Новости Крым, 05.11.2022

2022-11-05T00:01

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погода в крыму

крым

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 5 ноя - РИА Новости Крым. В ближайшие сутки погода в Крыму будет определяться антициклоном с центром над европейской территорией страны и областью низкого давления над Черным морем, сообщают в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 8-13 м/с, днем местами до 17 м/с. Температура воздуха ночью +2...4, днем +15...17.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5...7, днем +15...17.В Ялте и Алуште сухо, ночью +9...11, днем - +15...17.В Евпатории осадков не ожидается. Ночью столбики термометров покажут +4...16, днем +15...15.В Судаке без осадков, ночью +10…12, днем до +15.В Феодосии и Керчи переменная облачность, дождей также не ожидается. Ночью +6...8, днем до 15 градусов тепла.В западных, центральных и восточных районах Крыма и в Севастополе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

крым

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода в крыму, крым, общество