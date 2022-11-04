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Чего ждать от погоды в Крыму в пятницу
Чего ждать от погоды в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 04.11.2022
Чего ждать от погоды в Крыму в пятницу
В пятницу в Крыму ожидается сухая погода. Утром возможны туманы, днем воздух прогреется до +16 градусов. Об этом сообщают в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 04.11.2022
2022-11-04T00:01
2022-11-04T00:01
2022-11-04T00:01
крым
погода в крыму
крымская погода
погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму ожидается сухая погода. Утром возможны туманы, днем воздух прогреется до +16 градусов. Об этом сообщают в республиканском гидрометцентре. В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...7, днем +12...14.В Севастополе переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем сухо. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…10, днем +14…16.В Ялте и Алуште сухо, ночью +10...12, днем - +14...16. В Евпатории осадков не ожидается. Ночью столбики термометров покажут +8...10, днем +14...16.В Судаке и Феодосии также переменная облачность и без осадков. Ночью +10...12, днем до 15 градусов тепла.В западных, центральных и восточных районах Крыма и в Севастополе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
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РИА Новости Крым
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Чего ждать от погоды в Крыму в пятницу
Какой будет погода в Крыму в пятницу, 4 ноября
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму ожидается сухая погода. Утром возможны туманы, днем воздух прогреется до +16 градусов. Об этом сообщают в республиканском гидрометцентре.
"Погоду в Крыму будет определять область повышенного атмосферного давления. Без существенных осадков, в ночные и утренние часы в отдельных районах вероятны туманы. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4…9, днем +11…16, в горах +5…10", - отмечают синоптики.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...7, днем +12...14.
В Севастополе переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем сухо. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…10, днем +14…16.
В Ялте и Алуште сухо, ночью +10...12, днем - +14...16.
В Евпатории осадков не ожидается. Ночью столбики термометров покажут +8...10, днем +14...16.
В Судаке и Феодосии также переменная облачность и без осадков. Ночью +10...12, днем до 15 градусов тепла.
В западных, центральных и восточных районах Крыма и в Севастополе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.