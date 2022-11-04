https://crimea.ria.ru/20221104/chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-v-pyatnitsu-1125229080.html

Чего ждать от погоды в Крыму в пятницу

Чего ждать от погоды в Крыму в пятницу - РИА Новости Крым, 04.11.2022

Чего ждать от погоды в Крыму в пятницу

В пятницу в Крыму ожидается сухая погода. Утром возможны туманы, днем воздух прогреется до +16 градусов. Об этом сообщают в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 04.11.2022

2022-11-04T00:01

2022-11-04T00:01

2022-11-04T00:01

крым

погода в крыму

крымская погода

погода

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 ноя - РИА Новости Крым. В пятницу в Крыму ожидается сухая погода. Утром возможны туманы, днем воздух прогреется до +16 градусов. Об этом сообщают в республиканском гидрометцентре. В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-западный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +5...7, днем +12...14.В Севастополе переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем сухо. Ветер северный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…10, днем +14…16.В Ялте и Алуште сухо, ночью +10...12, днем - +14...16. В Евпатории осадков не ожидается. Ночью столбики термометров покажут +8...10, днем +14...16.В Судаке и Феодосии также переменная облачность и без осадков. Ночью +10...12, днем до 15 градусов тепла.В западных, центральных и восточных районах Крыма и в Севастополе сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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