https://crimea.ria.ru/20221103/politolog-obyasnil-prichiny-triumfa-pravykh-na-vyborakh-v-izraile-1125215468.html

Политолог объяснил причины триумфа правых на выборах в Израиле

Политолог объяснил причины триумфа правых на выборах в Израиле - РИА Новости Крым, 03.11.2022

Политолог объяснил причины триумфа правых на выборах в Израиле

Победа блока ультраортодоксальных и крайне правых партий во главе с Биньямином Нетаньяху на внеочередных выборах в Израиле объясняется ростом общественного... РИА Новости Крым, 03.11.2022

2022-11-03T03:37

2022-11-03T03:37

2022-11-03T03:37

израиль

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Победа блока ультраортодоксальных и крайне правых партий во главе с Биньямином Нетаньяху на внеочередных выборах в Израиле объясняется ростом общественного запроса на безопасность в связи с усилением Ирана и ливанской партии "Хезболла" и ростом радикальной активности Палестины, считает сотрудник отдела изучения Израиля и еврейских общин Института востоковедения РАН Сергей Мелконян.По словам Мелконяна, левые партии обещали народу повысить безопасность путем переговоров, однако в ответ угрозы для Израиля лишь росли. Альтернативой для избирателей стал блок правых партий, которые пообещали жестко отвечать на возникающие угрозы и надежно обеспечивать безопасность страны.1 ноября в Израиле прошли досрочные парламентские выборы. Согласно предварительным итогам голосования, победу одерживает блок экс-премьера Биньямина Нетаньяху, который сможет сформировать право-религиозное правительство со своими традиционными коалиционными партнерами – ультра-ортодоксальными и крайне-правыми партиями.

https://crimea.ria.ru/20221102/kak-pobeda-netanyakhu-povliyaet-na-kurs-izrailya-v-otnoshenii-rossii--mnenie-1125214269.html

израиль

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израиль, политика