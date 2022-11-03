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Политолог объяснил причины триумфа правых на выборах в Израиле
Политолог объяснил причины триумфа правых на выборах в Израиле - РИА Новости Крым, 03.11.2022
Политолог объяснил причины триумфа правых на выборах в Израиле
Победа блока ультраортодоксальных и крайне правых партий во главе с Биньямином Нетаньяху на внеочередных выборах в Израиле объясняется ростом общественного... РИА Новости Крым, 03.11.2022
2022-11-03T03:37
2022-11-03T03:37
2022-11-03T03:37
израиль
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Победа блока ультраортодоксальных и крайне правых партий во главе с Биньямином Нетаньяху на внеочередных выборах в Израиле объясняется ростом общественного запроса на безопасность в связи с усилением Ирана и ливанской партии "Хезболла" и ростом радикальной активности Палестины, считает сотрудник отдела изучения Израиля и еврейских общин Института востоковедения РАН Сергей Мелконян.По словам Мелконяна, левые партии обещали народу повысить безопасность путем переговоров, однако в ответ угрозы для Израиля лишь росли. Альтернативой для избирателей стал блок правых партий, которые пообещали жестко отвечать на возникающие угрозы и надежно обеспечивать безопасность страны.1 ноября в Израиле прошли досрочные парламентские выборы. Согласно предварительным итогам голосования, победу одерживает блок экс-премьера Биньямина Нетаньяху, который сможет сформировать право-религиозное правительство со своими традиционными коалиционными партнерами – ультра-ортодоксальными и крайне-правыми партиями.
https://crimea.ria.ru/20221102/kak-pobeda-netanyakhu-povliyaet-na-kurs-izrailya-v-otnoshenii-rossii--mnenie-1125214269.html
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израиль, политика
Политолог объяснил причины триумфа правых на выборах в Израиле
Политолог Мелконян: триумф правых в Израиле – реакция на рост угроз от Ирана и "Хезболлы"
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 ноя – РИА Новости Крым. Победа блока ультраортодоксальных и крайне правых партий во главе с Биньямином Нетаньяху на внеочередных выборах в Израиле объясняется ростом общественного запроса на безопасность в связи с усилением Ирана и ливанской партии "Хезболла" и ростом радикальной активности Палестины, считает сотрудник отдела изучения Израиля и еврейских общин Института востоковедения РАН Сергей Мелконян.
"Во многом это естественная реакция на то, что происходит как внутри, так и вокруг. Спектр угроз качественно и количественно увеличивается: усиление иранских позиций в Газе и в целом по всему Ближнему Востоку, усиление "Хезболлы", рост радикальной палестинской активности. Поэтому в израильском обществе справедливо растет запрос на национальную безопасность", - сказал эксперт на круглом столе в международном пресс-центре МИА "Россия сегодня".
По словам Мелконяна, левые партии обещали народу повысить безопасность путем переговоров, однако в ответ угрозы для Израиля лишь росли. Альтернативой для избирателей стал блок правых партий, которые пообещали жестко отвечать на возникающие угрозы и надежно обеспечивать безопасность страны.
1 ноября в Израиле прошли досрочные парламентские выборы. Согласно предварительным итогам голосования, победу одерживает блок экс-премьера Биньямина Нетаньяху, который сможет сформировать право-религиозное правительство со своими традиционными коалиционными партнерами – ультра-ортодоксальными и крайне-правыми партиями.