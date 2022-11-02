https://crimea.ria.ru/20221102/vsu-obstrelyali-territoriyu-vozle-zaes--minoborony-1125212456.html

ВСУ обстреляли территорию возле ЗАЭС — Минобороны

ВСУ обстреляли территорию возле ЗАЭС — Минобороны - РИА Новости Крым, 02.11.2022

ВСУ обстреляли территорию возле ЗАЭС — Минобороны

Вооруженные силы Украины продолжают обстрел прилегающей к Запорожской атомной электростанции территории. Об этом в среду сообщили в Министерстве обороны... РИА Новости Крым, 02.11.2022

2022-11-02T15:42

2022-11-02T15:42

2022-11-02T15:42

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины продолжают обстрел прилегающей к Запорожской атомной электростанции территории. Об этом в среду сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.Там добавили, что стрельба велась из подконтрольных ВСУ населенных пунктов Марганец и Червоногригоровка Днепропетровской области.Украинские военные регулярно обстреливают Энергодар, окрестные сила и территорию Запорожской АЭС, которая расположена рядом с городом.Как сообщал ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, 19 октября ВСУ предприняли попытку захватить ЗАЭС группой десанта. В результате украинские войска потеряли более 90 военнослужащих убитыми и 14 лодок.Как заявил директор концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа, говорить о перезапуске энергоблоков Запорожской атомной электростанции преждевременно, поскольку бесперебойное энергоснабжение из-за обстрелов со стороны Украины не обеспечено.

https://crimea.ria.ru/20221030/golubye-kaski-na-zaes-grossi-otsenil-veroyatnost-1125161718.html

заэс (запорожская атомная электростанция)

запорожская область

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заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, всу (вооруженные силы украины)