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ВСУ обстреляли территорию возле ЗАЭС — Минобороны - РИА Новости Крым, 02.11.2022
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ВСУ обстреляли территорию возле ЗАЭС — Минобороны
ВСУ обстреляли территорию возле ЗАЭС — Минобороны - РИА Новости Крым, 02.11.2022
ВСУ обстреляли территорию возле ЗАЭС — Минобороны
Вооруженные силы Украины продолжают обстрел прилегающей к Запорожской атомной электростанции территории. Об этом в среду сообщили в Министерстве обороны... РИА Новости Крым, 02.11.2022
2022-11-02T15:42
2022-11-02T15:42
заэс (запорожская атомная электростанция)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины продолжают обстрел прилегающей к Запорожской атомной электростанции территории. Об этом в среду сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.Там добавили, что стрельба велась из подконтрольных ВСУ населенных пунктов Марганец и Червоногригоровка Днепропетровской области.Украинские военные регулярно обстреливают Энергодар, окрестные сила и территорию Запорожской АЭС, которая расположена рядом с городом.Как сообщал ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, 19 октября ВСУ предприняли попытку захватить ЗАЭС группой десанта. В результате украинские войска потеряли более 90 военнослужащих убитыми и 14 лодок.Как заявил директор концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа, говорить о перезапуске энергоблоков Запорожской атомной электростанции преждевременно, поскольку бесперебойное энергоснабжение из-за обстрелов со стороны Украины не обеспечено.
https://crimea.ria.ru/20221030/golubye-kaski-na-zaes-grossi-otsenil-veroyatnost-1125161718.html
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заэс (запорожская атомная электростанция), запорожская область, всу (вооруженные силы украины)
ВСУ обстреляли территорию возле ЗАЭС — Минобороны

Минобороны: ВСУ продолжают обстрелы территории возле ЗАЭС

15:42 02.11.2022
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкМиссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС
Миссия МАГАТЭ посетила Запорожскую АЭС - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. Вооруженные силы Украины продолжают обстрел прилегающей к Запорожской атомной электростанции территории. Об этом в среду сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.
"Киевский режим продолжает провокации с целью создания угрозы техногенной катастрофы на ЗАЭС. В течение суток артиллерией ВСУ выпущено девять снарядов по району промышленной зоны ТЭЦ города Энергодара и территории, прилегающей к атомной электростанции", — сообщили в министерстве.
Там добавили, что стрельба велась из подконтрольных ВСУ населенных пунктов Марганец и Червоногригоровка Днепропетровской области.
"Ответным огнем российских артиллерийских подразделений огневые средства противника подавлены. Радиационная обстановка на Запорожской АЭС остается в норме", — заверили в оборонном ведомстве.
Украинские военные регулярно обстреливают Энергодар, окрестные сила и территорию Запорожской АЭС, которая расположена рядом с городом.
Как сообщал ранее официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, 19 октября ВСУ предприняли попытку захватить ЗАЭС группой десанта. В результате украинские войска потеряли более 90 военнослужащих убитыми и 14 лодок.
Как заявил директор концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа, говорить о перезапуске энергоблоков Запорожской атомной электростанции преждевременно, поскольку бесперебойное энергоснабжение из-за обстрелов со стороны Украины не обеспечено.
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