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В Крыму прохладно: прогноз погоды на среду - РИА Новости Крым, 02.11.2022
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В Крыму прохладно: прогноз погоды на среду
В Крыму прохладно: прогноз погоды на среду - РИА Новости Крым, 02.11.2022
В Крыму прохладно: прогноз погоды на среду
В ближайшие сутки в Крыму существенных осадков не ожидается, сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 02.11.2022
2022-11-02T00:01
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погода
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. В ближайшие сутки в Крыму существенных осадков не ожидается, сообщает региональный гидрометцентр. В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +1...3, днем +16...18. В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +5…7, днем +16…18. По данным гидрометцентра России, в Ялте и Алуште переменная облачность. Ночью без осадков, до +13 градусов, днем облачно с прояснениями, временами дожди, температура воздуха до +18 градусов. В Судаке, Феодосии, Керчи облачно, без осадков, ночная температура воздуха 10…12 градусов тепла, днем +16. В Евпатории также не прогнозируют дождей. Ночью +9…11, днем воздух прогреется до 17 градусов тепла.
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РИА Новости Крым
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погода, погода в крыму, крым
В Крыму прохладно: прогноз погоды на среду

Прогноз погоды в Крыму на среду, 2 ноября

00:01 02.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОсень в ботаническом саду Крымского федерального университета
Осень в ботаническом саду Крымского федерального университета - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. В ближайшие сутки в Крыму существенных осадков не ожидается, сообщает региональный гидрометцентр.
"Ветер юго-западный 8-13 м/с Температура воздуха ночью -1…+4, на побережье до +9, днем +14…+19, в горах +7…+12", – говорится в сообщении.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +1...3, днем +16...18.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +5…7, днем +16…18.
По данным гидрометцентра России, в Ялте и Алуште переменная облачность. Ночью без осадков, до +13 градусов, днем облачно с прояснениями, временами дожди, температура воздуха до +18 градусов.
В Судаке, Феодосии, Керчи облачно, без осадков, ночная температура воздуха 10…12 градусов тепла, днем +16. В Евпатории также не прогнозируют дождей. Ночью +9…11, днем воздух прогреется до 17 градусов тепла.
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Заголовок открываемого материала
00:01В Крыму прохладно: прогноз погоды на среду
22:04Главные события и заявления дня: 1 ноября
21:47Выбросивший собаку с пятого этажа севастополец отправится в колонию
21:13Сколько жителей Херсонщины прибыли в Севастополь
20:56Как россияне проводят ноябрьские каникулы – АТОР
20:23Запасы водохранилищ Крыма снизились
20:05Движения судов в рамках зерновой сделки приостановлено
20:03Сколько россиян имеют "финансовые подушки" – опрос
19:48Админресурс и "слив" Байдена: названы главные интриги выборов в США
19:33Сколько стоит безопасность в школах Крыма — власти
19:20Атаку на Севастополь необходимо расследовать – решение Путина и Эрдогана
19:09Путин дал новые поручения по созданию круглогодичных курортов у моря
19:00Что будет с жильем переселенцев из Херсона после получения сертификатов
18:45Путин и Эрдоган обсудили ситуацию вокруг зерновой сделки
18:16Крымчане за неделю отдали мошенникам 7 млн рублей
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