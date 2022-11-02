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В Крыму прохладно: прогноз погоды на среду
В Крыму прохладно: прогноз погоды на среду - РИА Новости Крым, 02.11.2022
В Крыму прохладно: прогноз погоды на среду
В ближайшие сутки в Крыму существенных осадков не ожидается, сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 02.11.2022
2022-11-02T00:01
2022-11-02T00:01
2022-11-02T00:01
погода
погода в крыму
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. В ближайшие сутки в Крыму существенных осадков не ожидается, сообщает региональный гидрометцентр. В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +1...3, днем +16...18. В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +5…7, днем +16…18. По данным гидрометцентра России, в Ялте и Алуште переменная облачность. Ночью без осадков, до +13 градусов, днем облачно с прояснениями, временами дожди, температура воздуха до +18 градусов. В Судаке, Феодосии, Керчи облачно, без осадков, ночная температура воздуха 10…12 градусов тепла, днем +16. В Евпатории также не прогнозируют дождей. Ночью +9…11, днем воздух прогреется до 17 градусов тепла.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
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погода, погода в крыму, крым
В Крыму прохладно: прогноз погоды на среду
Прогноз погоды в Крыму на среду, 2 ноября
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. В ближайшие сутки в Крыму существенных осадков не ожидается, сообщает региональный гидрометцентр.
"Ветер юго-западный 8-13 м/с Температура воздуха ночью -1…+4, на побережье до +9, днем +14…+19, в горах +7…+12", – говорится в сообщении.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +1...3, днем +16...18.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +5…7, днем +16…18.
По данным гидрометцентра России, в Ялте и Алуште переменная облачность. Ночью без осадков, до +13 градусов, днем облачно с прояснениями, временами дожди, температура воздуха до +18 градусов.
В Судаке, Феодосии, Керчи облачно, без осадков, ночная температура воздуха 10…12 градусов тепла, днем +16. В Евпатории также не прогнозируют дождей. Ночью +9…11, днем воздух прогреется до 17 градусов тепла.