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В Крыму прохладно: прогноз погоды на среду

В Крыму прохладно: прогноз погоды на среду - РИА Новости Крым, 02.11.2022

В Крыму прохладно: прогноз погоды на среду

В ближайшие сутки в Крыму существенных осадков не ожидается, сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 02.11.2022

2022-11-02T00:01

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погода

погода в крыму

крым

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. В ближайшие сутки в Крыму существенных осадков не ожидается, сообщает региональный гидрометцентр. В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +1...3, днем +16...18. В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер ночью восточный 3-8 м/с, днем юго-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +5…7, днем +16…18. По данным гидрометцентра России, в Ялте и Алуште переменная облачность. Ночью без осадков, до +13 градусов, днем облачно с прояснениями, временами дожди, температура воздуха до +18 градусов. В Судаке, Феодосии, Керчи облачно, без осадков, ночная температура воздуха 10…12 градусов тепла, днем +16. В Евпатории также не прогнозируют дождей. Ночью +9…11, днем воздух прогреется до 17 градусов тепла.

крым

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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