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Компания из США потратит на разминирование Украины 46 млн долларов за год - РИА Новости Крым, 02.11.2022
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Компания из США потратит на разминирование Украины 46 млн долларов за год
Компания из США потратит на разминирование Украины 46 млн долларов за год - РИА Новости Крым, 02.11.2022
Компания из США потратит на разминирование Украины 46 млн долларов за год
США запустили на Украине проект в разминировании территорий стоимостью в 47,6 млн долларов. Об этом сообщил Госдеп. РИА Новости Крым, 02.11.2022
2022-11-02T10:12
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сша
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. США запустили на Украине проект в разминировании территорий стоимостью в 47,6 млн долларов. Об этом сообщил Госдеп.Уточняется, что компания "укрепит возможности Украины по обнаружению и обезвреживанию наземных мин, неразорвавшихся и оставленных боеприпасов, самодельных взрывных устройств и других взрывоопасных предметов из гражданских районов".Также Tetra Tech предоставит Украине инструменты для выполнения работ по разминированию.Госдеп сообщил, что "данный проект является частью помощи в разминировании в размере 91,5 млн долларов, которую госдепартамент предоставит в течение предстоящего года".Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в сентябре Пентагон представил новый список военной помощи Украине на 600 млн.
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сша, украина
Компания из США потратит на разминирование Украины 46 млн долларов за год

Американская компания запустит на Украине проект по разминированию

10:12 02.11.2022
 
© РИА Новости . Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкДоллары США
Доллары США - РИА Новости, 1920, 02.11.2022
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. США запустили на Украине проект в разминировании территорий стоимостью в 47,6 млн долларов. Об этом сообщил Госдеп.
"30 сентября госдепартамент выделил 47,6 млн долларов компании Tetra Tech, Inc. из Пасадены, штат Калифорния, для оказания срочной гуманитарной помощи Украине в разминировании", – говорится в сообщении.
Уточняется, что компания "укрепит возможности Украины по обнаружению и обезвреживанию наземных мин, неразорвавшихся и оставленных боеприпасов, самодельных взрывных устройств и других взрывоопасных предметов из гражданских районов".
Также Tetra Tech предоставит Украине инструменты для выполнения работ по разминированию.
Госдеп сообщил, что "данный проект является частью помощи в разминировании в размере 91,5 млн долларов, которую госдепартамент предоставит в течение предстоящего года".
Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в сентябре Пентагон представил новый список военной помощи Украине на 600 млн.
 
СШАУкраина
 
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