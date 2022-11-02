https://crimea.ria.ru/20221102/kompaniya-iz-ssha-potratit-na-razminirovanie-ukrainy-46-mln-dollarov-za-god-1125204653.html

Компания из США потратит на разминирование Украины 46 млн долларов за год

Компания из США потратит на разминирование Украины 46 млн долларов за год - РИА Новости Крым, 02.11.2022

Компания из США потратит на разминирование Украины 46 млн долларов за год

США запустили на Украине проект в разминировании территорий стоимостью в 47,6 млн долларов. Об этом сообщил Госдеп. РИА Новости Крым, 02.11.2022

2022-11-02T10:12

2022-11-02T10:12

2022-11-02T10:12

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украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 ноя – РИА Новости Крым. США запустили на Украине проект в разминировании территорий стоимостью в 47,6 млн долларов. Об этом сообщил Госдеп.Уточняется, что компания "укрепит возможности Украины по обнаружению и обезвреживанию наземных мин, неразорвавшихся и оставленных боеприпасов, самодельных взрывных устройств и других взрывоопасных предметов из гражданских районов".Также Tetra Tech предоставит Украине инструменты для выполнения работ по разминированию.Госдеп сообщил, что "данный проект является частью помощи в разминировании в размере 91,5 млн долларов, которую госдепартамент предоставит в течение предстоящего года".Как сообщал сайт РИА Новости Крым, в сентябре Пентагон представил новый список военной помощи Украине на 600 млн.

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2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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