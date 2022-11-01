https://crimea.ria.ru/20221101/vs-rf-unichtozhili-tri-sklada-boepripasov-vsu-i-dve-amerikanskie-rls-1125194066.html

ВС РФ уничтожили три склада боеприпасов ВСУ и две американские РЛС

ВС РФ уничтожили три склада боеприпасов ВСУ и две американские РЛС - РИА Новости Крым, 01.11.2022

ВС РФ уничтожили три склада боеприпасов ВСУ и две американские РЛС

ВС РФ за сутки уничтожили три украинских склада боеприпасов и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы американского производства в зоне СВО. Об этом РИА Новости Крым, 01.11.2022

2022-11-01T15:59

2022-11-01T15:59

2022-11-01T16:09

специальная военная операция рф на украине

всу (вооруженные силы украины)

министерство обороны рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/1c/1125139270_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_00f365ad33df326e78dba8850ebae557.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. ВС РФ за сутки уничтожили три украинских склада боеприпасов и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы американского производства в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны России.Под Соледаром (ДНР) и Белогоровкой (ЛНР) уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, производства США, добавили в ведомстве.Кроме того, за сутки в районе Апостолово Днепропетровской области российской истребительной авиацией сбит самолет Су-24 ВС Украины. В Херсонской области ПВО сбили ракету "Точка-У", а в районе Донецка – шесть снарядов РСЗО "Ольха".Также средствами противовоздушной обороны уничтожены 9 беспилотников в Запорожской области (Энергодар), Херсонской области (Васильевка, Калининская, Дослидное, Червоное Подолье), а также в ДНР (Евгеновка, Красный Лиман) и ЛНР (Воеводовка), отмечается в сводке.

https://crimea.ria.ru/20221101/massirovannyy-udar-po-ukraine-narushil-koordinatsiyu-vsu--minoborony-1125192954.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф