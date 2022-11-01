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ВС РФ уничтожили три склада боеприпасов ВСУ и две американские РЛС - РИА Новости Крым, 01.11.2022
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ВС РФ уничтожили три склада боеприпасов ВСУ и две американские РЛС
ВС РФ уничтожили три склада боеприпасов ВСУ и две американские РЛС - РИА Новости Крым, 01.11.2022
ВС РФ уничтожили три склада боеприпасов ВСУ и две американские РЛС
ВС РФ за сутки уничтожили три украинских склада боеприпасов и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы американского производства в зоне СВО. Об этом РИА Новости Крым, 01.11.2022
2022-11-01T15:59
2022-11-01T16:09
специальная военная операция рф на украине
всу (вооруженные силы украины)
министерство обороны рф
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. ВС РФ за сутки уничтожили три украинских склада боеприпасов и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы американского производства в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны России.Под Соледаром (ДНР) и Белогоровкой (ЛНР) уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, производства США, добавили в ведомстве.Кроме того, за сутки в районе Апостолово Днепропетровской области российской истребительной авиацией сбит самолет Су-24 ВС Украины. В Херсонской области ПВО сбили ракету "Точка-У", а в районе Донецка – шесть снарядов РСЗО "Ольха".Также средствами противовоздушной обороны уничтожены 9 беспилотников в Запорожской области (Энергодар), Херсонской области (Васильевка, Калининская, Дослидное, Червоное Подолье), а также в ДНР (Евгеновка, Красный Лиман) и ЛНР (Воеводовка), отмечается в сводке.
https://crimea.ria.ru/20221101/massirovannyy-udar-po-ukraine-narushil-koordinatsiyu-vsu--minoborony-1125192954.html
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РИА Новости Крым
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news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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специальная военная операция рф на украине, всу (вооруженные силы украины), министерство обороны рф
ВС РФ уничтожили три склада боеприпасов ВСУ и две американские РЛС

МО: уничтожены три склада боеприпасов и две РЛС контрбатарейной борьбы производства США

15:59 01.11.2022 (обновлено: 16:09 01.11.2022)
 
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота артиллеристов ЮВО на Запорожском направлении
Работа артиллеристов ЮВО на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости . РИА Новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. ВС РФ за сутки уничтожили три украинских склада боеприпасов и две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы американского производства в зоне СВО. Об этом сообщили в Минобороны России.
"Уничтожены три склада боеприпасов в районах населенных пунктов Колодези, Невское Донецкой Народной Республики и Новая Каменка Херсонской области", – говорится в сообщении.
Под Соледаром (ДНР) и Белогоровкой (ЛНР) уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50, производства США, добавили в ведомстве.
Кроме того, за сутки в районе Апостолово Днепропетровской области российской истребительной авиацией сбит самолет Су-24 ВС Украины. В Херсонской области ПВО сбили ракету "Точка-У", а в районе Донецка – шесть снарядов РСЗО "Ольха".
Также средствами противовоздушной обороны уничтожены 9 беспилотников в Запорожской области (Энергодар), Херсонской области (Васильевка, Калининская, Дослидное, Червоное Подолье), а также в ДНР (Евгеновка, Красный Лиман) и ЛНР (Воеводовка), отмечается в сводке.
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