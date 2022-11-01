https://crimea.ria.ru/20221101/rnkb-voshel-v-top-20-reytinga-innovatsionnykh-bankov-po-versii-skolkovo-1125189143.html

РНКБ вошел в топ-20 рейтинга инновационных банков по версии "Сколково"

РНКБ вошел в топ-20 рейтинга инновационных банков по версии "Сколково" - РИА Новости Крым, 01.11.2022

РНКБ вошел в топ-20 рейтинга инновационных банков по версии "Сколково"

РНКБ Банк (ПАО) вошел в топ-20 рейтинга самых инновационных российских банков по версии "Сколково", поднявшись по итогам I полугодия 2022 года на семь позиций - РИА Новости Крым, 01.11.2022

2022-11-01T11:49

2022-11-01T11:49

2022-11-01T11:49

рнкб (пао)

крым

экономика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО) вошел в топ-20 рейтинга самых инновационных российских банков по версии "Сколково", поднявшись по итогам I полугодия 2022 года на семь позиций - с 25-го на 18-е место, сообщает банк.Всего в рейтинг вошли 30 российских банков. Skolkovo Fintech Hub проводит рейтинг инновационности банков с 2019 года. Эксперты анализируют деятельность банков, направленную на развитие инновационности, а также стремятся выявить новые тенденции в области цифровизации отрасли. Исследование проводилось по 18 критериям, которые были сгруппированы в шесть тематических блоков: "Инновационная оргструктура", "Венчурные инвестиции", "Сотрудничество со стартапами", "Инновационные мероприятия", "Инновационные сервисы" и "Поддержка государственных инициатив в сфере инноваций". Для анализа использовались данные из открытых источников.

https://crimea.ria.ru/20221024/bolee-20-tysyach-klientov-posetili-tsifrovye-ofisy-rnkb-1125053504.html

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), крым, экономика