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РНКБ вошел в топ-20 рейтинга инновационных банков по версии "Сколково" - РИА Новости Крым, 01.11.2022
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РНКБ вошел в топ-20 рейтинга инновационных банков по версии "Сколково"
РНКБ вошел в топ-20 рейтинга инновационных банков по версии "Сколково" - РИА Новости Крым, 01.11.2022
РНКБ вошел в топ-20 рейтинга инновационных банков по версии "Сколково"
РНКБ Банк (ПАО) вошел в топ-20 рейтинга самых инновационных российских банков по версии "Сколково", поднявшись по итогам I полугодия 2022 года на семь позиций - РИА Новости Крым, 01.11.2022
2022-11-01T11:49
2022-11-01T11:49
рнкб (пао)
крым
экономика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО) вошел в топ-20 рейтинга самых инновационных российских банков по версии "Сколково", поднявшись по итогам I полугодия 2022 года на семь позиций - с 25-го на 18-е место, сообщает банк.Всего в рейтинг вошли 30 российских банков. Skolkovo Fintech Hub проводит рейтинг инновационности банков с 2019 года. Эксперты анализируют деятельность банков, направленную на развитие инновационности, а также стремятся выявить новые тенденции в области цифровизации отрасли. Исследование проводилось по 18 критериям, которые были сгруппированы в шесть тематических блоков: "Инновационная оргструктура", "Венчурные инвестиции", "Сотрудничество со стартапами", "Инновационные мероприятия", "Инновационные сервисы" и "Поддержка государственных инициатив в сфере инноваций". Для анализа использовались данные из открытых источников.
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рнкб (пао), крым, экономика
РНКБ вошел в топ-20 рейтинга инновационных банков по версии "Сколково"

РНКБ вошел в топ-20 рейтинга самых инновационных российских банков по версии "Сколково"

11:49 01.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевРНКБ
РНКБ - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. РНКБ Банк (ПАО) вошел в топ-20 рейтинга самых инновационных российских банков по версии "Сколково", поднявшись по итогам I полугодия 2022 года на семь позиций - с 25-го на 18-е место, сообщает банк.
Всего в рейтинг вошли 30 российских банков. Skolkovo Fintech Hub проводит рейтинг инновационности банков с 2019 года. Эксперты анализируют деятельность банков, направленную на развитие инновационности, а также стремятся выявить новые тенденции в области цифровизации отрасли. Исследование проводилось по 18 критериям, которые были сгруппированы в шесть тематических блоков: "Инновационная оргструктура", "Венчурные инвестиции", "Сотрудничество со стартапами", "Инновационные мероприятия", "Инновационные сервисы" и "Поддержка государственных инициатив в сфере инноваций". Для анализа использовались данные из открытых источников.
"Мы постоянно совершенствуем наши продукты и услуги, и активно поддерживаем государственные инициативы в сфере инноваций. Например, вместе с крымскими властями мы реализуем масштабный республиканский проект "Цифровая среда", благодаря которому наш банк смог реализовать возможность безналичной оплаты за проезд и учёта пассажиров льготных категорий в городском и междугороднем транспорте, организовать в школах расчеты детскими банковскими картами за питание в школьных столовых, и в целом расширить возможности использования банковских карт", - приводится в сообщении комментарий предправления РНКБ Михаила Якунина.
РНКБ - РИА Новости, 1920, 24.10.2022
24 октября, 12:13
Более 20 тысяч клиентов посетили "цифровые офисы" РНКБ
РНКБ (ПАО)КрымЭкономика
 
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