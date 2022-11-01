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Политолог оценил итоги переговоров Путина, Алиева и Пашиняна в Сочи - РИА Новости Крым, 01.11.2022
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Политолог оценил итоги переговоров Путина, Алиева и Пашиняна в Сочи
Политолог оценил итоги переговоров Путина, Алиева и Пашиняна в Сочи - РИА Новости Крым, 01.11.2022
Политолог оценил итоги переговоров Путина, Алиева и Пашиняна в Сочи
Сам факт проведения переговоров лидеров Армении и Азербайджана при посредничестве президента России уже является позитивным моментом, несмотря на то, что не все РИА Новости Крым, 01.11.2022
2022-11-01T13:17
2022-11-01T13:17
армения
азербайджан
российская федерация (россия, рф)
политика
мнения
андрей никифоров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Сам факт проведения переговоров лидеров Армении и Азербайджана при посредничестве президента России уже является позитивным моментом, несмотря на то, что не все проблемные вопросы удалось согласовать. Такое мнение высказал политолог Андрей Никифоров, анализируя итоги саммита в Сочи.31 октября лидеры России, Армении и Азербайджана Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев обсудили в Сочи урегулирование армяно-азербайджанского конфликта. Лидеры кавказских республик пообещали друг другу решать все вопросы мирным путем. Вместе с тем они подчеркнули важность активной подготовки к заключению мирного договора. В итоговом заявлении руководители трех государств подтвердили прежние договоренности, достигнутые ради обеспечения безопасности, стабильности и экономического развития всего Южного Кавказа. По словам Путина, не все из того, что предварительно согласовали на экспертном уровне, удалось внести в итоговый документ."То, что президент Азербайджана и премьер Армении при посредничестве России учредили какие-то переговоры – это уже сам по себе достаточно знаменательный и позитивный факт. Как ни странно, если бы о чем-то конкретном договорились вчера, возможно, эта договоренность таила бы в себе гораздо больше негатива, чем такое промежуточное решение", – сказал Никифоров в эфире радио "Спутник в Крыму".Эксперт считает, что гораздо большие риски для безопасности в регионе носил бы публичный отказ армянской стороны от претензий на Нагорный Карабах и признание суверенитета Азербайджана над этим регионом, о чем ходили слухи в экспертном сообществе.При этом позиция России в этом вопросе не только посредническая, отметил Никифоров."Армения – союзник России, и Азербайджан является нашим важным партнером. Поэтому здесь достаточно тонкая линия, по которой надо провести эту посредническую работу. Уже неоднократно эта работа приводила к снятию напряжения в отношениях Баку и Еревана. Будем надеяться, что что-то, скажем так, "подковерное" и в этот раз тоже произошло", - заключил аналитик.
https://crimea.ria.ru/20221031/putin-sdelal-zayavlenie-po-armenii-i-azerbaydzhanu-1125184345.html
https://crimea.ria.ru/20221031/konflikt-vokrug-karabakha-nuzhno-zavershat--putin-1125177269.html
армения
азербайджан
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армения, азербайджан, российская федерация (россия, рф), политика, мнения, андрей никифоров
Политолог оценил итоги переговоров Путина, Алиева и Пашиняна в Сочи

Политолог Никифоров: то, что переговоры Баку и Еревана состоялись – уже позитивный факт

13:17 01.11.2022
 
© POOL / Перейти в фотобанкТрёхсторонние переговоры президента РФ, президента Азербайджана и премьер-министра Армении
Трёхсторонние переговоры президента РФ, президента Азербайджана и премьер-министра Армении
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Сам факт проведения переговоров лидеров Армении и Азербайджана при посредничестве президента России уже является позитивным моментом, несмотря на то, что не все проблемные вопросы удалось согласовать. Такое мнение высказал политолог Андрей Никифоров, анализируя итоги саммита в Сочи.
31 октября лидеры России, Армении и Азербайджана Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев обсудили в Сочи урегулирование армяно-азербайджанского конфликта. Лидеры кавказских республик пообещали друг другу решать все вопросы мирным путем. Вместе с тем они подчеркнули важность активной подготовки к заключению мирного договора. В итоговом заявлении руководители трех государств подтвердили прежние договоренности, достигнутые ради обеспечения безопасности, стабильности и экономического развития всего Южного Кавказа. По словам Путина, не все из того, что предварительно согласовали на экспертном уровне, удалось внести в итоговый документ.
"То, что президент Азербайджана и премьер Армении при посредничестве России учредили какие-то переговоры – это уже сам по себе достаточно знаменательный и позитивный факт. Как ни странно, если бы о чем-то конкретном договорились вчера, возможно, эта договоренность таила бы в себе гораздо больше негатива, чем такое промежуточное решение", – сказал Никифоров в эфире радио "Спутник в Крыму".
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Эксперт считает, что гораздо большие риски для безопасности в регионе носил бы публичный отказ армянской стороны от претензий на Нагорный Карабах и признание суверенитета Азербайджана над этим регионом, о чем ходили слухи в экспертном сообществе.
"Ожидалось, что Армения может вообще, грубо говоря, отказаться от Нагорного Карабаха. Но такого заявления от Пашиняна не последовало. А если бы он об этом заявил, последовало бы много чего неприятного уже для самого Пашиняна. Тогда, возможно, мы бы получили гораздо большее напряжение, чем последствия вчерашних переговоров", – пояснил политолог.
При этом позиция России в этом вопросе не только посредническая, отметил Никифоров.
"Армения – союзник России, и Азербайджан является нашим важным партнером. Поэтому здесь достаточно тонкая линия, по которой надо провести эту посредническую работу. Уже неоднократно эта работа приводила к снятию напряжения в отношениях Баку и Еревана. Будем надеяться, что что-то, скажем так, "подковерное" и в этот раз тоже произошло", - заключил аналитик.
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АрменияАзербайджанРоссийская Федерация (Россия, РФ)ПолитикаМненияАндрей Никифоров
 
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