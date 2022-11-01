https://crimea.ria.ru/20221101/politolog-otsenil-itogi-peregovorov-putina-alieva-i-pashinyana-v-sochi--1125190762.html

Политолог оценил итоги переговоров Путина, Алиева и Пашиняна в Сочи

Политолог оценил итоги переговоров Путина, Алиева и Пашиняна в Сочи - РИА Новости Крым, 01.11.2022

Политолог оценил итоги переговоров Путина, Алиева и Пашиняна в Сочи

Сам факт проведения переговоров лидеров Армении и Азербайджана при посредничестве президента России уже является позитивным моментом, несмотря на то, что не все РИА Новости Крым, 01.11.2022

2022-11-01T13:17

2022-11-01T13:17

2022-11-01T13:17

армения

азербайджан

российская федерация (россия, рф)

политика

мнения

андрей никифоров

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Сам факт проведения переговоров лидеров Армении и Азербайджана при посредничестве президента России уже является позитивным моментом, несмотря на то, что не все проблемные вопросы удалось согласовать. Такое мнение высказал политолог Андрей Никифоров, анализируя итоги саммита в Сочи.31 октября лидеры России, Армении и Азербайджана Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев обсудили в Сочи урегулирование армяно-азербайджанского конфликта. Лидеры кавказских республик пообещали друг другу решать все вопросы мирным путем. Вместе с тем они подчеркнули важность активной подготовки к заключению мирного договора. В итоговом заявлении руководители трех государств подтвердили прежние договоренности, достигнутые ради обеспечения безопасности, стабильности и экономического развития всего Южного Кавказа. По словам Путина, не все из того, что предварительно согласовали на экспертном уровне, удалось внести в итоговый документ."То, что президент Азербайджана и премьер Армении при посредничестве России учредили какие-то переговоры – это уже сам по себе достаточно знаменательный и позитивный факт. Как ни странно, если бы о чем-то конкретном договорились вчера, возможно, эта договоренность таила бы в себе гораздо больше негатива, чем такое промежуточное решение", – сказал Никифоров в эфире радио "Спутник в Крыму".Эксперт считает, что гораздо большие риски для безопасности в регионе носил бы публичный отказ армянской стороны от претензий на Нагорный Карабах и признание суверенитета Азербайджана над этим регионом, о чем ходили слухи в экспертном сообществе.При этом позиция России в этом вопросе не только посредническая, отметил Никифоров."Армения – союзник России, и Азербайджан является нашим важным партнером. Поэтому здесь достаточно тонкая линия, по которой надо провести эту посредническую работу. Уже неоднократно эта работа приводила к снятию напряжения в отношениях Баку и Еревана. Будем надеяться, что что-то, скажем так, "подковерное" и в этот раз тоже произошло", - заключил аналитик.

https://crimea.ria.ru/20221031/putin-sdelal-zayavlenie-po-armenii-i-azerbaydzhanu-1125184345.html

https://crimea.ria.ru/20221031/konflikt-vokrug-karabakha-nuzhno-zavershat--putin-1125177269.html

армения

азербайджан

российская федерация (россия, рф)

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армения, азербайджан, российская федерация (россия, рф), политика, мнения, андрей никифоров