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МАГАТЭ начало проверку украинских объектов по "грязной бомбе" - РИА Новости Крым, 01.11.2022
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МАГАТЭ начало проверку украинских объектов по "грязной бомбе"
МАГАТЭ начало проверку украинских объектов по "грязной бомбе" - РИА Новости Крым, 01.11.2022
МАГАТЭ начало проверку украинских объектов по "грязной бомбе"
МАГАТЭ начало инспекцию на объектах Украины после сообщений о подготовке в стране "грязной бомбы". Об этом говорится в докладе гендиректора МАГАТЭ Рафаэля... РИА Новости Крым, 01.11.2022
2022-11-01T10:05
2022-11-01T10:19
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СИМФЕРОПОЛЬ,1 ноя – РИА Новости Крым. МАГАТЭ начало инспекцию на объектах Украины после сообщений о подготовке в стране "грязной бомбы". Об этом говорится в докладе гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.Идею создания "грязной" ядерной бомбы Киев вынашивал еще до СВО – эксперт &gt;&gt;Результаты проверки Гросси обещал предоставить на этой неделе.Эксперты МАГАТЭ должны посетить Киев и Желтые Воды на Днепропетровщине.Визит пройдет по приглашению украинского Госатомрегулирования.Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в телефонных разговоров с министрами обороны США, Великобритании, Франции, Турции, Китая и Индии сообщил о намерении киевского режима взорвать "грязную" бомбу, обвинив в этой провокации Россию. Минобороны РФ привело в готовность силы и средства на случай применения Украиной такого оружия.Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство готовит визит своих представителей на два украинских ядерных объекта в ближайшие дни."Грязная" бомба – маломощный ядерный боеприпас, содержащий в себе радиоактивные изотопы и заряд обычного взрывчатого вещества. При подрыве такой бомбы ущерб происходит не от взрыва, а от распыления радиоактивных веществ на большой площади.
https://crimea.ria.ru/20221028/nazvany-vozmozhnye-stsenarii-ispolzovaniya-ukrainoy-gryaznoy-bomby-1125143018.html
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украина, магатэ, в мире
МАГАТЭ начало проверку украинских объектов по "грязной бомбе"

МАГАТЭ приступило к проверке двух украинских объектов после сообщений о "грязной бомбе"

10:05 01.11.2022 (обновлено: 10:19 01.11.2022)
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкСимволика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости . Стрингер
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СИМФЕРОПОЛЬ,1 ноя – РИА Новости Крым. МАГАТЭ начало инспекцию на объектах Украины после сообщений о подготовке в стране "грязной бомбы". Об этом говорится в докладе гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.
Идею создания "грязной" ядерной бомбы Киев вынашивал еще до СВО – эксперт >>
Результаты проверки Гросси обещал предоставить на этой неделе.
"Цель визитов — обнаружить любую возможную незаявленную ядерную деятельность и материалы, связанные с разработкой "грязных бомб"",— говорится в сообщении.
Эксперты МАГАТЭ должны посетить Киев и Желтые Воды на Днепропетровщине.
Визит пройдет по приглашению украинского Госатомрегулирования.
Люди в камуфляже - РИА Новости, 1920, 28.10.2022
28 октября, 16:36
Названы возможные сценарии использования Украиной "грязной" бомбы
Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в телефонных разговоров с министрами обороны США, Великобритании, Франции, Турции, Китая и Индии сообщил о намерении киевского режима взорвать "грязную" бомбу, обвинив в этой провокации Россию. Минобороны РФ привело в готовность силы и средства на случай применения Украиной такого оружия.
Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство готовит визит своих представителей на два украинских ядерных объекта в ближайшие дни.
"Грязная" бомба – маломощный ядерный боеприпас, содержащий в себе радиоактивные изотопы и заряд обычного взрывчатого вещества. При подрыве такой бомбы ущерб происходит не от взрыва, а от распыления радиоактивных веществ на большой площади.
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