https://crimea.ria.ru/20221101/magate-nachalo-proverku-ukrainskikh-obektov-po-gryaznoy-bombe-1125187121.html

МАГАТЭ начало проверку украинских объектов по "грязной бомбе"

МАГАТЭ начало проверку украинских объектов по "грязной бомбе" - РИА Новости Крым, 01.11.2022

МАГАТЭ начало проверку украинских объектов по "грязной бомбе"

МАГАТЭ начало инспекцию на объектах Украины после сообщений о подготовке в стране "грязной бомбы". Об этом говорится в докладе гендиректора МАГАТЭ Рафаэля... РИА Новости Крым, 01.11.2022

2022-11-01T10:05

2022-11-01T10:05

2022-11-01T10:19

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СИМФЕРОПОЛЬ,1 ноя – РИА Новости Крым. МАГАТЭ начало инспекцию на объектах Украины после сообщений о подготовке в стране "грязной бомбы". Об этом говорится в докладе гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Гросси.Идею создания "грязной" ядерной бомбы Киев вынашивал еще до СВО – эксперт >>Результаты проверки Гросси обещал предоставить на этой неделе.Эксперты МАГАТЭ должны посетить Киев и Желтые Воды на Днепропетровщине.Визит пройдет по приглашению украинского Госатомрегулирования.Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу в телефонных разговоров с министрами обороны США, Великобритании, Франции, Турции, Китая и Индии сообщил о намерении киевского режима взорвать "грязную" бомбу, обвинив в этой провокации Россию. Минобороны РФ привело в готовность силы и средства на случай применения Украиной такого оружия.Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство готовит визит своих представителей на два украинских ядерных объекта в ближайшие дни."Грязная" бомба – маломощный ядерный боеприпас, содержащий в себе радиоактивные изотопы и заряд обычного взрывчатого вещества. При подрыве такой бомбы ущерб происходит не от взрыва, а от распыления радиоактивных веществ на большой площади.

https://crimea.ria.ru/20221028/nazvany-vozmozhnye-stsenarii-ispolzovaniya-ukrainoy-gryaznoy-bomby-1125143018.html

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