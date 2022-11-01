https://crimea.ria.ru/20221101/kogda-mozhet-byt-podpisan-mir-mezhdu-armeniey-i-azerbaydzhanom--mnenie-1125193083.html
Когда может быть подписан мир между Арменией и Азербайджаном – мнение
Когда может быть подписан мир между Арменией и Азербайджаном – мнение - РИА Новости Крым, 01.11.2022
Когда может быть подписан мир между Арменией и Азербайджаном – мнение
Ожидать скорого согласования и подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном не стоит, на этот процесс уйдут годы, если не десятилетия. Такое... РИА Новости Крым, 01.11.2022
2022-11-01T16:31
2022-11-01T16:31
2022-11-01T16:31
мнения
политика
армения
азербайджан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/01/1125194432_0:176:3017:1873_1920x0_80_0_0_7198c83061a5e428c04d51df60bc1c13.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Ожидать скорого согласования и подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном не стоит, на этот процесс уйдут годы, если не десятилетия. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов, анализируя итоги переговоров в Сочи.31 октября лидеры России, Армении и Азербайджана Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев обсудили в Сочи урегулирование армяно-азербайджанского конфликта. Лидеры кавказских республик пообещали друг другу решать все вопросы мирным путем. Вместе с тем они подчеркнули важность активной подготовки к заключению мирного договора. В итоговом заявлении руководители трех государств подтвердили прежние договоренности, достигнутые ради обеспечения безопасности, стабильности и экономического развития всего Южного Кавказа. По словам Путина, не все из того, что предварительно согласовали на экспертном уровне, удалось внести в итоговый документ.По мнению Денисова, тот факт, что встреча лидеров Армении и Азербайджана состоялось – уже сам по себе большой плюс, и в том, что некоторые пункты выпали из итогового заявления из-за несогласованной позиции сторон, нет ничего удивительного.Он отметил, что между Баку и Ереваном существует множество сложных вопросов, требующих дополнительного обсуждения и урегулирования, в частности, по размещению российских миротворцев в Нагорном Карабахе."Мандат миротворцев рассчитан на пять лет, но Армения высказала инициативу, чтобы они там находились чуть ли ни 20 лет. Вместе с тем Баку не считает приемлемым, что Ереван обсуждает этот вопрос, с учетом того, что миротворцы, по мнению Баку, находятся на азербайджанской территории. И вот таких нюансов и аспектов остается достаточно много", - пояснил Денисов.По словам эксперта, сейчас основная тяжесть этих переговоров перекладывается на группы экспертов, уполномоченных правительствами обоих государств, но нет серьезных оснований ожидать, что этот процесс будет резко интенсифицирован, и в кратчайшее время будет разработан и подписан мирный договор.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе вдоль Лачинского коридора разместился российский миротворческий контингент.Также стороны должны были до 2023 года определить план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, который будет обеспечивать связь между Нагорным Карабахом и Арменией. Однако в августе 2022-го Никол Пашинян отметил, что плана до сих пор нет.Несмотря на договоренности, стороны регулярно нарушают режим прекращения огня. Последнее крупное обострение между Баку и Ереваном произошло 13-14 сентября.
https://crimea.ria.ru/20221101/politolog-otsenil-itogi-peregovorov-putina-alieva-i-pashinyana-v-sochi--1125190762.html
https://crimea.ria.ru/20221031/putin-soobschil-o-soglasovanii-sovmestnogo-zayavleniya-po-krabakhu-1125183160.html
армения
азербайджан
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Алексей Гончаров
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg
Алексей Гончаров
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0b/01/1125194432_144:0:2875:2048_1920x0_80_0_0_a69f3ec84acab1534e98e0451fec3669.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Алексей Гончаров
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111733/33/1117333305_938:0:4650:3712_100x100_80_0_0_4c282c247a9fbab961c08ac1a6a044a8.jpg
мнения, политика, армения, азербайджан
Когда может быть подписан мир между Арменией и Азербайджаном – мнение
Политолог Денисов: заключение мира между Баку и Ереваном может затянуться на десятилетия
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров
. Ожидать скорого согласования и подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном не стоит, на этот процесс уйдут годы, если не десятилетия. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым
высказал директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов, анализируя итоги переговоров в Сочи.
31 октября лидеры России, Армении и Азербайджана Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев обсудили в Сочи урегулирование армяно-азербайджанского конфликта. Лидеры кавказских республик пообещали друг другу решать все вопросы мирным путем. Вместе с тем они подчеркнули важность активной подготовки к заключению мирного договора. В итоговом заявлении руководители трех государств подтвердили прежние договоренности, достигнутые ради обеспечения безопасности, стабильности и экономического развития всего Южного Кавказа. По словам Путина, не все из того, что предварительно согласовали на экспертном уровне, удалось внести в итоговый документ.
По мнению Денисова, тот факт, что встреча лидеров Армении и Азербайджана состоялось – уже сам по себе большой плюс, и в том, что некоторые пункты выпали из итогового заявления из-за несогласованной позиции сторон, нет ничего удивительного.
"То есть, как обычно, договорились продолжить договариваться. Результатом должен стать мирный договор, который, конечно же, будет базироваться на компромиссах. Сейчас самое важное – посмотреть, готовы ли стороны к этим компромиссам. Потому что завышенные ожидания относительно того, что сейчас все разрешится и будет урегулировано, вряд ли обоснованы", – считает конфликтолог.
Он отметил, что между Баку и Ереваном существует множество сложных вопросов, требующих дополнительного обсуждения и урегулирования, в частности, по размещению российских миротворцев в Нагорном Карабахе.
"Мандат миротворцев рассчитан на пять лет, но Армения высказала инициативу, чтобы они там находились чуть ли ни 20 лет. Вместе с тем Баку не считает приемлемым, что Ереван обсуждает этот вопрос, с учетом того, что миротворцы, по мнению Баку, находятся на азербайджанской территории. И вот таких нюансов и аспектов остается достаточно много", - пояснил Денисов.
По словам эксперта, сейчас основная тяжесть этих переговоров перекладывается на группы экспертов, уполномоченных правительствами обоих государств, но нет серьезных оснований ожидать, что этот процесс будет резко интенсифицирован, и в кратчайшее время будет разработан и подписан мирный договор.
"Все-таки стороны до сих пор обладают достаточно высоким уровнем недоверия друг к другу, переговорный процесс идет крайне сложно и зачастую противоречиво, когда стороны делают одни заявления, а потом на практике их не реализуют. Так что нас ожидает еще очень долгий путь по урегулированию этого конфликта, который может затянуться на годы, а то и на десятилетия", – подытожил аналитик.
В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе вдоль Лачинского коридора разместился российский миротворческий контингент.
Также стороны должны были до 2023 года определить план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, который будет обеспечивать связь между Нагорным Карабахом и Арменией. Однако в августе 2022-го Никол Пашинян отметил, что плана до сих пор нет.
Несмотря на договоренности, стороны регулярно нарушают режим прекращения огня. Последнее крупное обострение между Баку и Ереваном произошло 13-14 сентября.