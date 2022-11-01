https://crimea.ria.ru/20221101/kogda-mozhet-byt-podpisan-mir-mezhdu-armeniey-i-azerbaydzhanom--mnenie-1125193083.html

Когда может быть подписан мир между Арменией и Азербайджаном – мнение

Когда может быть подписан мир между Арменией и Азербайджаном – мнение - РИА Новости Крым, 01.11.2022

Когда может быть подписан мир между Арменией и Азербайджаном – мнение

Ожидать скорого согласования и подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном не стоит, на этот процесс уйдут годы, если не десятилетия. Такое... РИА Новости Крым, 01.11.2022

2022-11-01T16:31

2022-11-01T16:31

2022-11-01T16:31

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политика

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азербайджан

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым, Алексей Гончаров. Ожидать скорого согласования и подписания мирного договора между Арменией и Азербайджаном не стоит, на этот процесс уйдут годы, если не десятилетия. Такое мнение в комментарии РИА Новости Крым высказал директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов, анализируя итоги переговоров в Сочи.31 октября лидеры России, Армении и Азербайджана Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев обсудили в Сочи урегулирование армяно-азербайджанского конфликта. Лидеры кавказских республик пообещали друг другу решать все вопросы мирным путем. Вместе с тем они подчеркнули важность активной подготовки к заключению мирного договора. В итоговом заявлении руководители трех государств подтвердили прежние договоренности, достигнутые ради обеспечения безопасности, стабильности и экономического развития всего Южного Кавказа. По словам Путина, не все из того, что предварительно согласовали на экспертном уровне, удалось внести в итоговый документ.По мнению Денисова, тот факт, что встреча лидеров Армении и Азербайджана состоялось – уже сам по себе большой плюс, и в том, что некоторые пункты выпали из итогового заявления из-за несогласованной позиции сторон, нет ничего удивительного.Он отметил, что между Баку и Ереваном существует множество сложных вопросов, требующих дополнительного обсуждения и урегулирования, в частности, по размещению российских миротворцев в Нагорном Карабахе."Мандат миротворцев рассчитан на пять лет, но Армения высказала инициативу, чтобы они там находились чуть ли ни 20 лет. Вместе с тем Баку не считает приемлемым, что Ереван обсуждает этот вопрос, с учетом того, что миротворцы, по мнению Баку, находятся на азербайджанской территории. И вот таких нюансов и аспектов остается достаточно много", - пояснил Денисов.По словам эксперта, сейчас основная тяжесть этих переговоров перекладывается на группы экспертов, уполномоченных правительствами обоих государств, но нет серьезных оснований ожидать, что этот процесс будет резко интенсифицирован, и в кратчайшее время будет разработан и подписан мирный договор.В конце сентября 2020 года в Нагорном Карабахе возобновились боевые действия, которые стали продолжением многолетнего конфликта и привели к жертвам среди мирного населения. Стороны предприняли несколько попыток заключить перемирие, но успешным оказалось трехстороннее соглашение, достигнутое в ночь на 10 ноября. При посредничестве Москвы Азербайджан и Армения договорились полностью прекратить огонь и обменяться пленными и телами погибших. Ереван также передал Баку Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы, которые с 1994 года находились под контролем непризнанной НКР. Кроме того, в регионе вдоль Лачинского коридора разместился российский миротворческий контингент.Также стороны должны были до 2023 года определить план строительства нового маршрута движения по Лачинскому коридору, который будет обеспечивать связь между Нагорным Карабахом и Арменией. Однако в августе 2022-го Никол Пашинян отметил, что плана до сих пор нет.Несмотря на договоренности, стороны регулярно нарушают режим прекращения огня. Последнее крупное обострение между Баку и Ереваном произошло 13-14 сентября.

https://crimea.ria.ru/20221101/politolog-otsenil-itogi-peregovorov-putina-alieva-i-pashinyana-v-sochi--1125190762.html

https://crimea.ria.ru/20221031/putin-soobschil-o-soglasovanii-sovmestnogo-zayavleniya-po-krabakhu-1125183160.html

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мнения, политика, армения, азербайджан