Эксперт оценил вероятность новой волны мобилизации в России
Политолог Никифоров о вероятности новой волны мобилизации в РФ: я бы не стал зарекаться
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОбмундирование и амуниция
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Политолог Андрей Никифоров считает, что в перспективе не стоит исключать вероятность новой волны мобилизации в России, поскольку Запад может интенсифицировать военную поддержку Украины. Такое мнение эксперт высказал в эфире радио "Спутник в Крыму".
"Я бы не стал зарекаться… Просто напомню, что в феврале-марте, когда начиналась спецоперация, планировалось, что мы вообще обойдемся без каких-либо мобилизаций. Но наши западные враги настолько вложились в происходящее и в киевский режим, что фраза "воевать до последнего украинца" перестала быть шуткой. И для этого потребовалась мобилизация, которая определена в тех масштабах, которые уже выбраны", – пояснил эксперт.
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По словам Никифорова, официально объявленное руководством страны и Минобороны завершение мероприятий по частичной мобилизации означает, что по расчетам российского военного командования, большего количества людей призывать не нужно, чтобы завершить спецоперацию и достичь тех целей, ради которых она начиналась. Но ситуация может измениться.
"Может, будут какие-то другие вложения в эту спецоперацию с той стороны, может, боевые действия еще как-то интенсифицируются со стороны Запада, хотя трудно даже представить, каким образом это может произойти без их личного участия. И на подобные шаги, конечно, будут ответные действия с нашей стороны", – добавил политолог.
Ранее в Минобороны заявили, что все связанные с призывом на военную службу по частичной мобилизации мероприятия завершены, подготовка и вручение повесток также прекращаются. Отныне формировать подразделения Вооруженных сил РФ возможно только за счет добровольцев и контрактников.
Накануне президент РФ Владимир Путин подтвердил, что точка в этом процессе поставлена.