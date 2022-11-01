Рейтинг@Mail.ru
Эксперт оценил вероятность новой волны мобилизации в России - РИА Новости Крым, 01.11.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Микрофон
Радио "Спутник в Крыму"
https://crimea.ria.ru/20221101/ekspert-otsenil-veroyatnost-novoy-volny-mobilizatsii-v-rossii-1125187655.html
Эксперт оценил вероятность новой волны мобилизации в России
Эксперт оценил вероятность новой волны мобилизации в России - РИА Новости Крым, 01.11.2022
Эксперт оценил вероятность новой волны мобилизации в России
Политолог Андрей Никифоров считает, что в перспективе не стоит исключать вероятность новой волны мобилизации в России, поскольку Запад может интенсифицировать... РИА Новости Крым, 01.11.2022
2022-11-01T10:36
2022-11-01T10:36
радио "спутник в крыму"
армия и флот
специальная военная операция рф на украине
частичная мобилизация
мнения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/06/1124738165_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_942519fdad24dc313d3db331d237a4a4.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Политолог Андрей Никифоров считает, что в перспективе не стоит исключать вероятность новой волны мобилизации в России, поскольку Запад может интенсифицировать военную поддержку Украины. Такое мнение эксперт высказал в эфире радио "Спутник в Крыму".По словам Никифорова, официально объявленное руководством страны и Минобороны завершение мероприятий по частичной мобилизации означает, что по расчетам российского военного командования, большего количества людей призывать не нужно, чтобы завершить спецоперацию и достичь тех целей, ради которых она начиналась. Но ситуация может измениться.Путин поручил модернизировать систему работы военкоматов в России &gt;&gt;"Может, будут какие-то другие вложения в эту спецоперацию с той стороны, может, боевые действия еще как-то интенсифицируются со стороны Запада, хотя трудно даже представить, каким образом это может произойти без их личного участия. И на подобные шаги, конечно, будут ответные действия с нашей стороны", – добавил политолог.Ранее в Минобороны заявили, что все связанные с призывом на военную службу по частичной мобилизации мероприятия завершены, подготовка и вручение повесток также прекращаются. Отныне формировать подразделения Вооруженных сил РФ возможно только за счет добровольцев и контрактников.Накануне президент РФ Владимир Путин подтвердил, что точка в этом процессе поставлена.
https://crimea.ria.ru/20221006/gordimsya-verim-zhdem-1124742174.html
https://crimea.ria.ru/20221031/aksenov-obyasnil-zaderzhki-v-snabzhenii-mobilizovannykh-krymchan-1125174112.html
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2022
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/06/1124738165_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_bd2e77ec96ef6720089ac9bf3817fb76.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
армия и флот, специальная военная операция рф на украине, частичная мобилизация, мнения
Эксперт оценил вероятность новой волны мобилизации в России

Политолог Никифоров о вероятности новой волны мобилизации в РФ: я бы не стал зарекаться

10:36 01.11.2022
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОбмундирование и амуниция
Обмундирование и амуниция - РИА Новости, 1920, 01.11.2022
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Политолог Андрей Никифоров считает, что в перспективе не стоит исключать вероятность новой волны мобилизации в России, поскольку Запад может интенсифицировать военную поддержку Украины. Такое мнение эксперт высказал в эфире радио "Спутник в Крыму".
"Я бы не стал зарекаться… Просто напомню, что в феврале-марте, когда начиналась спецоперация, планировалось, что мы вообще обойдемся без каких-либо мобилизаций. Но наши западные враги настолько вложились в происходящее и в киевский режим, что фраза "воевать до последнего украинца" перестала быть шуткой. И для этого потребовалась мобилизация, которая определена в тех масштабах, которые уже выбраны", – пояснил эксперт.
Боевое слаживание подразделений перед отправкой на фронт - РИА Новости, 1920, 06.10.2022
6 октября, 19:07Фотоленты
ГОРДИМСЯ. ВЕРИМ. ЖДЕМ.
По словам Никифорова, официально объявленное руководством страны и Минобороны завершение мероприятий по частичной мобилизации означает, что по расчетам российского военного командования, большего количества людей призывать не нужно, чтобы завершить спецоперацию и достичь тех целей, ради которых она начиналась. Но ситуация может измениться.
Путин поручил модернизировать систему работы военкоматов в России >>
"Может, будут какие-то другие вложения в эту спецоперацию с той стороны, может, боевые действия еще как-то интенсифицируются со стороны Запада, хотя трудно даже представить, каким образом это может произойти без их личного участия. И на подобные шаги, конечно, будут ответные действия с нашей стороны", – добавил политолог.
Ранее в Минобороны заявили, что все связанные с призывом на военную службу по частичной мобилизации мероприятия завершены, подготовка и вручение повесток также прекращаются. Отныне формировать подразделения Вооруженных сил РФ возможно только за счет добровольцев и контрактников.
Накануне президент РФ Владимир Путин подтвердил, что точка в этом процессе поставлена.
Мобилизация - РИА Новости, 1920, 31.10.2022
Вчера, 14:11
Аксенов объяснил задержки в снабжении мобилизованных крымчан
Радио "Спутник в Крыму"Армия и флотСпециальная военная операция РФ на УкраинеЧастичная мобилизацияМнения
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:06COVID-19 в Крыму и Севастополе – что изменилось за сутки
11:03Ситуация на Керченской переправе на утро вторника
10:45Восемь автомобилей сожгли на парковке полиции в Херсоне
10:44"Укрэнерго" продолжает отключать электричество у абонентов по всей стране
10:36Эксперт оценил вероятность новой волны мобилизации в России
10:31В Генштабе назвали количество добровольцев в России
10:05МАГАТЭ начало проверку украинских объектов по "грязной бомбе"
10:02Доступная среда для всех: как банки обслуживают инклюзивных клиентов
09:51Вывоз людей из Херсонской области: сколько жителей отселят и куда
09:18Володин назвал условие возобновления зерновой сделки
09:13Режим "закрытого неба" над югом РФ снова продлили
08:48Запад не смог опровергнуть причастность Киева к атаке на ЧФ
08:46Новый год не отменять: почему в тревожных ситуациях важны праздники
08:18В Севастополе рассказали о возможностях бизнеса помогать бойцам СВО
07:56Полное затмение Луны увидят россияне в ноябре
07:28Как помочь ребенку выбрать профессию и учебное заведение – мнение
07:01Реставрация святыни: в Феодосии воздвигли крест над древним храмом
06:34В Севастополе сбили беспилотник
03:36Повестки в армию и выплаты на карту: что ждет россиян в ноябре
00:09Путин пояснил позицию по переговорам с Киевом
Лента новостейМолния