https://crimea.ria.ru/20221101/ekspert-otsenil-veroyatnost-novoy-volny-mobilizatsii-v-rossii-1125187655.html

Эксперт оценил вероятность новой волны мобилизации в России

Эксперт оценил вероятность новой волны мобилизации в России - РИА Новости Крым, 01.11.2022

Эксперт оценил вероятность новой волны мобилизации в России

Политолог Андрей Никифоров считает, что в перспективе не стоит исключать вероятность новой волны мобилизации в России, поскольку Запад может интенсифицировать... РИА Новости Крым, 01.11.2022

2022-11-01T10:36

2022-11-01T10:36

2022-11-01T10:36

радио "спутник в крыму"

армия и флот

специальная военная операция рф на украине

частичная мобилизация

мнения

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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя – РИА Новости Крым. Политолог Андрей Никифоров считает, что в перспективе не стоит исключать вероятность новой волны мобилизации в России, поскольку Запад может интенсифицировать военную поддержку Украины. Такое мнение эксперт высказал в эфире радио "Спутник в Крыму".По словам Никифорова, официально объявленное руководством страны и Минобороны завершение мероприятий по частичной мобилизации означает, что по расчетам российского военного командования, большего количества людей призывать не нужно, чтобы завершить спецоперацию и достичь тех целей, ради которых она начиналась. Но ситуация может измениться.Путин поручил модернизировать систему работы военкоматов в России >>"Может, будут какие-то другие вложения в эту спецоперацию с той стороны, может, боевые действия еще как-то интенсифицируются со стороны Запада, хотя трудно даже представить, каким образом это может произойти без их личного участия. И на подобные шаги, конечно, будут ответные действия с нашей стороны", – добавил политолог.Ранее в Минобороны заявили, что все связанные с призывом на военную службу по частичной мобилизации мероприятия завершены, подготовка и вручение повесток также прекращаются. Отныне формировать подразделения Вооруженных сил РФ возможно только за счет добровольцев и контрактников.Накануне президент РФ Владимир Путин подтвердил, что точка в этом процессе поставлена.

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

армия и флот, специальная военная операция рф на украине, частичная мобилизация, мнения