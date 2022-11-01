https://crimea.ria.ru/20221101/dostupnaya-sreda-dlya-vsekh-kak-banki-obsluzhivayut-inklyuzivnykh-klientov-1125186478.html

Доступная среда для всех: как банки обслуживают инклюзивных клиентов

Доступная среда для всех: как банки обслуживают инклюзивных клиентов - РИА Новости Крым, 01.11.2022

Доступная среда для всех: как банки обслуживают инклюзивных клиентов

Банковские услуги нужны всем, в том числе, людям, которые из-за проблем со зрением не могут самостоятельно прочитать тексты финансовых документов. Тем не менее, РИА Новости Крым, 01.11.2022

2022-11-01T10:02

2022-11-01T10:02

2022-11-01T10:02

рнкб (пао)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/07/04/1119760908_0:169:1620:1080_1920x0_80_0_0_31292467da8c46d6275571674e6e781b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя - РИА Новости Крым. Банковские услуги нужны всем, в том числе, людям, которые из-за проблем со зрением не могут самостоятельно прочитать тексты финансовых документов. Тем не менее, до недавнего времени, не во всех российских кредитных организациях уделялось должное внимание запросам клиентов с особенностями здоровья. Крупнейшие банки Крыма разрабатывают и внедряют специальные программы, сервисы и продукты, ориентированные на инклюзивных людей, в том числе с нарушениями зрения.По данным кредитных организаций, доступная среда для всех в отделениях формируется на основании рекомендаций Центробанка, в соответствии с которыми залы ожидания в клиентских центрах должны быть оборудованы системами звукового оповещения, специальными кнопками вызова консультанта-помощника, крупными шрифтами, комфортной цветовой гаммой и контрастностью для людей с нарушениями зрения.Так, в крупнейшем банке Крыма - РНКБ - 57 % подразделений оснащены пандусами, подъемником, либо вход расположен на уровне земли, без порогов и препятствий, критичных для пользователей инвалидных колясок. Во всех офисах обеспечены контрастные таблички с информацией о режиме работы. Системой электронной очереди оборудованы 125 отделений (65 %). С 2023 года в отделениях введут голосовое оповещение системы управления очередью, а кнопки вызова персонала у входа в отделение установлены во всех подразделениях уже сейчас, за исключением передвижных пунктов кассовых операций.Кроме того, банковские услуги можно получить дистанционно, с помощью интернет-банкинга и мобильных приложений, что особенно удобно для маломобильных клиентов. После согласия клиента на цифровое обслуживание предоставление финансовых услуг в мобильном приложении осуществляется при подтверждении клиентом неквалифицированной электронной подписью для каждой услуги. Кроме того, маломобильным категориям граждан банковские карты могут привезти на дом:" С 2019 года действует Распоряжение "О порядке работы выездного обслуживания маломобильной категории клиентов", согласно которому по письменному обращению клиентов или их представителей осуществляется выезд сотрудников Банка к маломобильным клиентам с целью выпуска или перевыпуска банковских расчетных карт", - уточняют в РНКБ.Тем же, кто предпочитает получать услуги в офисах, гарантируют самое внимательное отношение, поскольку сотрудники кредитных организаций обязаны придерживаться строгих стандартов обслуживания инклюзивных людей и других маломобильных групп населения.Готовится к запуску дополнительный обучающий курс для сотрудников подразделений банка по коммуникации и взаимодействию с инклюзивными клиентами. Более того, планируется обучающий курс для дизайнеров и веб-разработчиков для развития компетенций сотрудников по повышению цифровой доступности подразделений Банка для людей с инвалидностью и маломобильных граждан", - констатируют в крупнейшем банке Крыма.

https://crimea.ria.ru/20221024/bolee-20-tysyach-klientov-posetili-tsifrovye-ofisy-rnkb-1125053504.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

рнкб (пао), общество