https://crimea.ria.ru/20221031/prognoz-pogody-v-krymu-na-ponedelnik-1125165713.html

Прогноз погоды в Крыму на понедельник

Прогноз погоды в Крыму на понедельник - РИА Новости Крым, 31.10.2022

Прогноз погоды в Крыму на понедельник

В понедельник в Крыму переменная облачность, без существенных осадков, ветер ослабеет до умеренного, сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 31.10.2022

2022-10-31T00:01

2022-10-31T00:01

2022-10-31T00:01

погода

погода в крыму

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/1e/1125165602_144:0:1456:738_1920x0_80_0_0_9ae8f1fd7eb47993742935acc64e804d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму переменная облачность, без существенных осадков, ветер ослабеет до умеренного, сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 7 – 12 м/с. Температура ночью 7...9 градусов тепла, днем 14...16.В Севастополе переменная облачность. Ночью небольшой дождь, ветер северо-западный 6-11 м/с. Днем без осадков, ветер 10-15 м/с. Ночная температура воздуха 11...13 градусов, днем незначительно потеплеет, до 14...16.В Ялте и Алуште переменная облачность. Без осадков. Ночью температура воздуха колеблется от 11 до 13, днем от 16 до 18 градусовВ Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью небольшой дождь, температура воздуха 10...12 градусов тепла. Днем без осадков, температура 14...16 градусов.В Евпатории переменная облачность, без осадков. Ночью +10… + 12, днем воздух прогреется до 14...16 градусов.

https://crimea.ria.ru/20221030/pogoda-v-krymu-v-nachale-noyabrya--prognoz-na-nedelyu-ot-fobos-1125136848.html

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, погода в крыму, крым