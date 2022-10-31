https://crimea.ria.ru/20221031/prognoz-pogody-v-krymu-na-ponedelnik-1125165713.html
Прогноз погоды в Крыму на понедельник
Прогноз погоды в Крыму на понедельник - РИА Новости Крым, 31.10.2022
Прогноз погоды в Крыму на понедельник
В понедельник в Крыму переменная облачность, без существенных осадков, ветер ослабеет до умеренного, сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 31.10.2022
2022-10-31T00:01
2022-10-31T00:01
2022-10-31T00:01
погода
погода в крыму
крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму переменная облачность, без существенных осадков, ветер ослабеет до умеренного, сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 7 – 12 м/с. Температура ночью 7...9 градусов тепла, днем 14...16.В Севастополе переменная облачность. Ночью небольшой дождь, ветер северо-западный 6-11 м/с. Днем без осадков, ветер 10-15 м/с. Ночная температура воздуха 11...13 градусов, днем незначительно потеплеет, до 14...16.В Ялте и Алуште переменная облачность. Без осадков. Ночью температура воздуха колеблется от 11 до 13, днем от 16 до 18 градусовВ Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью небольшой дождь, температура воздуха 10...12 градусов тепла. Днем без осадков, температура 14...16 градусов.В Евпатории переменная облачность, без осадков. Ночью +10… + 12, днем воздух прогреется до 14...16 градусов.
https://crimea.ria.ru/20221030/pogoda-v-krymu-v-nachale-noyabrya--prognoz-na-nedelyu-ot-fobos-1125136848.html
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погода, погода в крыму, крым
Прогноз погоды в Крыму на понедельник
Прогноз погоды в Крыму на понедельник, 31 октября
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. В понедельник в Крыму переменная облачность, без существенных осадков, ветер ослабеет до умеренного, сообщает региональный гидрометцентр.
"Ночью вероятны небольшие дожди, днем без осадков. Ветер северо-западный 8-13 м/с, местами 15-20 м/с", – говорится в сообщении.
В Симферополе переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 7 – 12 м/с. Температура ночью 7...9 градусов тепла, днем 14...16.
В Севастополе переменная облачность. Ночью небольшой дождь, ветер северо-западный 6-11 м/с. Днем без осадков, ветер 10-15 м/с. Ночная температура воздуха 11...13 градусов, днем незначительно потеплеет, до 14...16.
В Ялте и Алуште переменная облачность. Без осадков. Ночью температура воздуха колеблется от 11 до 13, днем от 16 до 18 градусов
В Судаке и Феодосии переменная облачность, ночью небольшой дождь, температура воздуха 10...12 градусов тепла. Днем без осадков, температура 14...16 градусов.
В Евпатории переменная облачность, без осадков. Ночью +10… + 12, днем воздух прогреется до 14...16 градусов.