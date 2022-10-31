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Отопительный сезон в Мелитополе: дома и школы подключили к газоснабжению
Отопительный сезон в Мелитополе: дома и школы подключили к газоснабжению - РИА Новости Крым, 31.10.2022
Отопительный сезон в Мелитополе: дома и школы подключили к газоснабжению
Жилые дома и социальные объекты Запорожской области снабжают газом. Школы, больницы и дома мелитопольцев уже обогреваются, на очереди Токмак и Энергодар. Об... РИА Новости Крым, 31.10.2022
2022-10-31T10:52
2022-10-31T10:52
2022-10-31T10:52
запорожская область
общество
новые регионы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Жилые дома и социальные объекты Запорожской области снабжают газом. Школы, больницы и дома мелитопольцев уже обогреваются, на очереди Токмак и Энергодар. Об этом сообщил врио главы администрации Запорожской области Евгений Балицкий.Он отметил, что отопительный сезон стартовал в регионе по плану и все соцобъекты будут обеспечены газоснабжением в сжатые сроки, несмотря на сложные условия работы специалистов.В социальные объекты Симферополя тепло начало поступать в понедельник 17 октября, к среде обещали подключить к отоплению многоквартирные дома. В Ялте также начали отапливать школы, садики, больницы. В жилой фонд отопление пока не подается из-за достаточно высокой температуры воздуха.
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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запорожская область, общество, новые регионы россии
Отопительный сезон в Мелитополе: дома и школы подключили к газоснабжению
Балицкий: соцобъекты Мелитополя подключили к газоснабжению к отопительному сезону