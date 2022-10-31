https://crimea.ria.ru/20221031/otopitelnyy-sezon-v-melitopole-doma-i-shkoly-podklyuchili-k-gazosnabzheniyu-1125169428.html

Отопительный сезон в Мелитополе: дома и школы подключили к газоснабжению

Отопительный сезон в Мелитополе: дома и школы подключили к газоснабжению - РИА Новости Крым, 31.10.2022

Отопительный сезон в Мелитополе: дома и школы подключили к газоснабжению

Жилые дома и социальные объекты Запорожской области снабжают газом. Школы, больницы и дома мелитопольцев уже обогреваются, на очереди Токмак и Энергодар. Об... РИА Новости Крым, 31.10.2022

2022-10-31T10:52

2022-10-31T10:52

2022-10-31T10:52

запорожская область

общество

новые регионы россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Жилые дома и социальные объекты Запорожской области снабжают газом. Школы, больницы и дома мелитопольцев уже обогреваются, на очереди Токмак и Энергодар. Об этом сообщил врио главы администрации Запорожской области Евгений Балицкий.Он отметил, что отопительный сезон стартовал в регионе по плану и все соцобъекты будут обеспечены газоснабжением в сжатые сроки, несмотря на сложные условия работы специалистов.В социальные объекты Симферополя тепло начало поступать в понедельник 17 октября, к среде обещали подключить к отоплению многоквартирные дома. В Ялте также начали отапливать школы, садики, больницы. В жилой фонд отопление пока не подается из-за достаточно высокой температуры воздуха.

запорожская область

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2022

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

запорожская область, общество, новые регионы россии