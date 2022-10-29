https://crimea.ria.ru/20221029/rossiyskie-voennye-otrazili-seriyu-atak-vsu-v-lnr-i-khersonskoy-oblasti-1125153325.html

Российские военные отразили серию атак ВСУ в ЛНР и Херсонской области

Российские военные отразили серию атак ВСУ в ЛНР и Херсонской области - РИА Новости Крым, 29.10.2022

Российские военные отразили серию атак ВСУ в ЛНР и Херсонской области

Российские военные успешно отразили серию атак украинских подразделений в Луганской Народной Республике и Херсонской области, сообщил официальный представитель... РИА Новости Крым, 29.10.2022

2022-10-29T15:06

2022-10-29T15:06

2022-10-29T15:06

игорь конашенков

министерство обороны рф

специальная военная операция рф на украине

херсонская область

луганская народная республика (лнр)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0a/06/1124738180_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_a027d203d4e6feb56061645c67d4afc7.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ 29 окт – РИА Новости Крым. Российские военные успешно отразили серию атак украинских подразделений в Луганской Народной Республике и Херсонской области, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. На Николаево-Криворожском направлении ВСУ предприняли пять атак ротными тактическими группами в направлениях населенных пунктов Мыловое, Суханово, Пятихатки, Ищенка, Брускинское и Садок Херсонской области. "В результате огневого поражения и успешных действий российских подразделений противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, 17 боевых бронированных машин и 12 автомобилей", - уточнил представитель ведомства. Также ударами беспилотных летательных аппаратов в районе населенных пунктов Высокополье и Новогригоровка Херсонской области уничтожена самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса Бук-М1 и две американских гаубицы М777.

https://crimea.ria.ru/20221029/vc-rf-unichtozhili-bolee-100-boytsov-vsu-i-2-ustanovki-himars-pod-kharkovom-1125153198.html

херсонская область

луганская народная республика (лнр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2022

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь конашенков, министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, херсонская область, луганская народная республика (лнр)