https://crimea.ria.ru/20221029/rossiyskie-voennye-otrazili-seriyu-atak-vsu-v-lnr-i-khersonskoy-oblasti-1125153325.html
Российские военные отразили серию атак ВСУ в ЛНР и Херсонской области
Российские военные отразили серию атак ВСУ в ЛНР и Херсонской области - РИА Новости Крым, 29.10.2022
Российские военные отразили серию атак ВСУ в ЛНР и Херсонской области
Российские военные успешно отразили серию атак украинских подразделений в Луганской Народной Республике и Херсонской области, сообщил официальный представитель... РИА Новости Крым, 29.10.2022
2022-10-29T15:06
2022-10-29T15:06
2022-10-29T15:06
игорь конашенков
министерство обороны рф
специальная военная операция рф на украине
херсонская область
луганская народная республика (лнр)
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 окт – РИА Новости Крым. Российские военные успешно отразили серию атак украинских подразделений в Луганской Народной Республике и Херсонской области, сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. На Николаево-Криворожском направлении ВСУ предприняли пять атак ротными тактическими группами в направлениях населенных пунктов Мыловое, Суханово, Пятихатки, Ищенка, Брускинское и Садок Херсонской области. "В результате огневого поражения и успешных действий российских подразделений противник отброшен на исходные позиции. Уничтожено более 60 украинских военнослужащих, 17 боевых бронированных машин и 12 автомобилей", - уточнил представитель ведомства. Также ударами беспилотных летательных аппаратов в районе населенных пунктов Высокополье и Новогригоровка Херсонской области уничтожена самоходная огневая установка зенитного ракетного комплекса Бук-М1 и две американских гаубицы М777.
https://crimea.ria.ru/20221029/vc-rf-unichtozhili-bolee-100-boytsov-vsu-i-2-ustanovki-himars-pod-kharkovom-1125153198.html
херсонская область
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РИА Новости Крым
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игорь конашенков, министерство обороны рф, специальная военная операция рф на украине, херсонская область, луганская народная республика (лнр)
Российские военные отразили серию атак ВСУ в ЛНР и Херсонской области
ВС РФ отразили атаки ВСУ на Красно-Лиманском и Николаево-Криворожском направлениях