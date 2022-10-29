https://crimea.ria.ru/20221029/pochemu-piloty-upavshego-v-irkutske-su-30-poteryali-soznanie--versiya-sk-1125150593.html
Почему пилоты упавшего в Иркутске Су-30 потеряли сознание – версия СК
Почему пилоты упавшего в Иркутске Су-30 потеряли сознание – версия СК - РИА Новости Крым, 29.10.2022
Почему пилоты упавшего в Иркутске Су-30 потеряли сознание – версия СК
Причиной потери сознания пилотов самолета Су-30, упавшего на частный дом в Иркутской области, могла стать неисправность бортовой системы кислородного... РИА Новости Крым, 29.10.2022
2022-10-29T11:04
2022-10-29T11:04
2022-10-29T11:04
ск рф (следственный комитет российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ 29 окт – РИА Новости Крым. Причиной потери сознания пилотов самолета Су-30, упавшего на частный дом в Иркутской области, могла стать неисправность бортовой системы кислородного оборудования, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.В настоящее время следователи проводятся следственные действия с сотрудниками Иркутского авиационного завода на предмет установления допущенных нарушений правил безопасности при производстве работ по обслуживанию системы кислородного оборудования воздушного судна, добавили в ведомстве.Самолет Су-30 упал на двухэтажный дом в Иркутске в ходе проведения летных испытаний 23 октября. В результате происшествия погибли два летчика-испытателя, жильцы разрушенного частного домовладения не пострадали.
https://crimea.ria.ru/20221024/sk-nazval-dve-glavnye-versii-krusheniya-su-30-v-irkutske-1125051951.html
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РИА Новости Крым
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ск рф (следственный комитет российской федерации)
Почему пилоты упавшего в Иркутске Су-30 потеряли сознание – версия СК
СК назвал возможную причину потери сознания пилотов упавшего в Иркутске самолета Су-30
СИМФЕРОПОЛЬ 29 окт – РИА Новости Крым. Причиной потери сознания пилотов самолета Су-30, упавшего на частный дом в Иркутской области, могла стать неисправность бортовой системы кислородного оборудования, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.
"Установлено, что экипаж потерпевшего крушение воздушного судна Су-30 перестал выходить на связь по причине нахождения летчиков-испытателей в бессознательном состоянии. В этой связи следствие проверяет версию о неисправности бортовой системы кислородного оборудования, вследствие чего оба летчика могли потерять контроль над его управлением", - говорится в пресс-релизе.
В настоящее время следователи проводятся следственные действия с сотрудниками Иркутского авиационного завода на предмет установления допущенных нарушений правил безопасности при производстве работ по обслуживанию системы кислородного оборудования воздушного судна, добавили в ведомстве.
Самолет Су-30 упал на двухэтажный дом в Иркутске в ходе проведения летных испытаний 23 октября. В результате происшествия погибли два летчика-испытателя, жильцы разрушенного частного домовладения не пострадали.