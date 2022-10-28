https://crimea.ria.ru/20221028/v-sevastopole-trolleybus-vekhal-v-ostanovku-est-postradavshie-1125143624.html

В Севастополе троллейбус въехал в остановку, есть пострадавшие

В Севастополе троллейбус въехал в остановку, есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 28.10.2022

В Севастополе троллейбус въехал в остановку, есть пострадавшие

В Севастополе водитель троллейбуса не справился с управлением, заехал на тротуар и врезался в остановку, пострадали женщина и ребенок. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 28.10.2022

2022-10-28T17:00

2022-10-28T17:00

2022-10-28T17:02

ситуация на дорогах крыма

севастополь

ситуация на дорогах крыма и хроника дтп

происшествия

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СЕВАСТОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе водитель троллейбуса не справился с управлением, заехал на тротуар и врезался в остановку, пострадали женщина и ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу."Водитель 1976 года рождения, управляя троллейбусом на конечной остановке при повороте налево не учел габариты транспортного средства, не справился с управлением и совершил наезд на остановочный комплекс", – рассказали в полиции.Инцидент произошел в 14.10 в районе Камышовой бухты. Троллейбус следовал со стороны проспекта Героев Сталинграда в направлении улицы Правда.Предварительно известно, что пострадали два пассажира – мать и ребенок, они доставлены в больницу "для осмотра и оказания помощи при необходимости".В Симферополе ребенок получил травмы в ДТП с такси и автобусом >>Ранее 28 октября в Бахчисарайском районе Крыма произошло смертельное ДТП.

https://crimea.ria.ru/20221011/v-sevastopole-trolleybus-sbil-shkolnitsu-1124819104.html

севастополь

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, происшествия