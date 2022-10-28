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В Севастополе троллейбус въехал в остановку, есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 28.10.2022
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Ситуация на дорогах Крыма
https://crimea.ria.ru/20221028/v-sevastopole-trolleybus-vekhal-v-ostanovku-est-postradavshie-1125143624.html
В Севастополе троллейбус въехал в остановку, есть пострадавшие
В Севастополе троллейбус въехал в остановку, есть пострадавшие - РИА Новости Крым, 28.10.2022
В Севастополе троллейбус въехал в остановку, есть пострадавшие
В Севастополе водитель троллейбуса не справился с управлением, заехал на тротуар и врезался в остановку, пострадали женщина и ребенок. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 28.10.2022
2022-10-28T17:00
2022-10-28T17:02
ситуация на дорогах крыма
севастополь
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
происшествия
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СЕВАСТОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе водитель троллейбуса не справился с управлением, заехал на тротуар и врезался в остановку, пострадали женщина и ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу."Водитель 1976 года рождения, управляя троллейбусом на конечной остановке при повороте налево не учел габариты транспортного средства, не справился с управлением и совершил наезд на остановочный комплекс", – рассказали в полиции.Инцидент произошел в 14.10 в районе Камышовой бухты. Троллейбус следовал со стороны проспекта Героев Сталинграда в направлении улицы Правда.Предварительно известно, что пострадали два пассажира – мать и ребенок, они доставлены в больницу "для осмотра и оказания помощи при необходимости".В Симферополе ребенок получил травмы в ДТП с такси и автобусом &gt;&gt;Ранее 28 октября в Бахчисарайском районе Крыма произошло смертельное ДТП.
https://crimea.ria.ru/20221011/v-sevastopole-trolleybus-sbil-shkolnitsu-1124819104.html
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РИА Новости Крым
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севастополь, ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, происшествия
В Севастополе троллейбус въехал в остановку, есть пострадавшие

В Севастополе троллейбус въехал в остановку, пострадали женщина и ребенок

17:00 28.10.2022 (обновлено: 17:02 28.10.2022)
 
© ВК/ Группа "Автопартнер Крым Севастополь ДТП"В Севастополе троллейбус въехал в остановку
В Севастополе троллейбус въехал в остановку
© ВК/ Группа "Автопартнер Крым Севастополь ДТП"
Читать в
СЕВАСТОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе водитель троллейбуса не справился с управлением, заехал на тротуар и врезался в остановку, пострадали женщина и ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по городу.
"Водитель 1976 года рождения, управляя троллейбусом на конечной остановке при повороте налево не учел габариты транспортного средства, не справился с управлением и совершил наезд на остановочный комплекс", – рассказали в полиции.
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Инцидент произошел в 14.10 в районе Камышовой бухты. Троллейбус следовал со стороны проспекта Героев Сталинграда в направлении улицы Правда.
Предварительно известно, что пострадали два пассажира – мать и ребенок, они доставлены в больницу "для осмотра и оказания помощи при необходимости".
В Симферополе ребенок получил травмы в ДТП с такси и автобусом >>
Ранее 28 октября в Бахчисарайском районе Крыма произошло смертельное ДТП.
 
Ситуация на дорогах КрымаСевастопольСитуация на дорогах Крыма и хроника ДТППроисшествия
 
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