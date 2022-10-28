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Путин, Алиев и Пашинян проведут переговоры в Сочи - РИА Новости Крым, 28.10.2022
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Путин, Алиев и Пашинян проведут переговоры в Сочи
Путин, Алиев и Пашинян проведут переговоры в Сочи - РИА Новости Крым, 28.10.2022
Путин, Алиев и Пашинян проведут переговоры в Сочи
Трехсторонние переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна... РИА Новости Крым, 28.10.2022
2022-10-28T15:38
2022-10-28T15:38
владимир путин (политик)
армения
азербайджан
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Трехсторонние переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна пройдут по инициативе российской стороны 31 октября в Сочи. Об этом сообщили в Кремле.В Кремле уточнили, что в рамках встречи предусмотрены отдельные беседы Владимира Путина с Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым.Ранее президент Путин заявил, что выполнение совместных заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана – единственный путь к миру между Баку и Ереваном. И добавил, что Москва сегодня делает все возможное для достижения комплексной и всеобъемлющей нормализации отношений между сторонами.
https://crimea.ria.ru/20221028/putin-nazval-edinstvennyy-put-k-miru-mezhdu-armeniey-i-azerbaydzhanom-1125138391.html
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владимир путин (политик), армения, азербайджан, политика
Путин, Алиев и Пашинян проведут переговоры в Сочи

Трехсторонние переговоры Путина, Алиева и Пашиняна пройдут в Сочи 31 октября

15:38 28.10.2022
 
© Пресс-служба президента Азербайджана / Перейти в фотобанкТрехсторонние переговоры президента РФ В. Путина с президентом Азербайджана И. Алиевым и премьер-министром Армении Н. Пашинянном
Трехсторонние переговоры президента РФ В. Путина с президентом Азербайджана И. Алиевым и премьер-министром Армении Н. Пашинянном
© Пресс-служба президента Азербайджана
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Трехсторонние переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна пройдут по инициативе российской стороны 31 октября в Сочи. Об этом сообщили в Кремле.
"Планируется рассмотреть ход реализации трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, дальнейшие шаги по укреплению стабильности и безопасности в Закавказье. Будут обсуждены также вопросы восстановления и развития торгово-экономических и транспортных связей", - говорится в сообщении.
В Кремле уточнили, что в рамках встречи предусмотрены отдельные беседы Владимира Путина с Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым.
Ранее президент Путин заявил, что выполнение совместных заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана – единственный путь к миру между Баку и Ереваном. И добавил, что Москва сегодня делает все возможное для достижения комплексной и всеобъемлющей нормализации отношений между сторонами.
Трехсторонние переговоры президента РФ В. Путина с президентом Азербайджана И. Алиевым и премьер-министром Армении Н. Пашинянном
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