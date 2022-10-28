https://crimea.ria.ru/20221028/putin-aliev-i-pashinyan-provedut-peregovory-v-sochi-1125141738.html

Путин, Алиев и Пашинян проведут переговоры в Сочи

Путин, Алиев и Пашинян проведут переговоры в Сочи - РИА Новости Крым, 28.10.2022

Путин, Алиев и Пашинян проведут переговоры в Сочи

Трехсторонние переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна... РИА Новости Крым, 28.10.2022

2022-10-28T15:38

2022-10-28T15:38

2022-10-28T15:38

владимир путин (политик)

армения

азербайджан

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Трехсторонние переговоры президента Российской Федерации Владимира Путина, президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна пройдут по инициативе российской стороны 31 октября в Сочи. Об этом сообщили в Кремле.В Кремле уточнили, что в рамках встречи предусмотрены отдельные беседы Владимира Путина с Николом Пашиняном и Ильхамом Алиевым.Ранее президент Путин заявил, что выполнение совместных заявлений лидеров России, Армении и Азербайджана – единственный путь к миру между Баку и Ереваном. И добавил, что Москва сегодня делает все возможное для достижения комплексной и всеобъемлющей нормализации отношений между сторонами.

https://crimea.ria.ru/20221028/putin-nazval-edinstvennyy-put-k-miru-mezhdu-armeniey-i-azerbaydzhanom-1125138391.html

армения

азербайджан

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владимир путин (политик), армения, азербайджан, политика