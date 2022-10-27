https://crimea.ria.ru/20221027/zhiteli-prigranichya-kurskoy-oblasti-poluchat-novye-mery-podderzhki-1125110592.html
Жители приграничья Курской области получат новые меры поддержки
Жители приграничья Курской области получат новые меры поддержки - РИА Новости Крым, 27.10.2022
Жители приграничья Курской области получат новые меры поддержки
Жители приграничных районов Курской области получат дополнительные меры поддержки, соответствующее решение поддержала Курская областная Дума. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 27.10.2022
2022-10-27T12:42
2022-10-27T12:42
2022-10-27T12:42
курская область
общество
соцзащита
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Жители приграничных районов Курской области получат дополнительные меры поддержки, соответствующее решение поддержала Курская областная Дума. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт."Принятый законопроект предусматривает, что население Беловского, Глушковского, Кореневского, Рыльского, Суджанского и Хомутовского районов сможет получить единый социальный проездной билет и адресную социальную помощь в газификации. Также они будут иметь право на внеочередное медицинское обслуживание и реабилитацию, а дети — на бесплатные путевки в оздоровительные санатории и лагеря", - написал он в своем Telegram.Кроме того, при соблюдении нескольких условий жители смогут получить звание "Ветеран труда Курской области". Для этого они должны работать во время проведения СВО, иметь удостоверение почетного жителя приграничья и соответствующий трудовой стаж – 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин. Порядок получения званий будет разработан правительством Курской области отдельно.В Курской области, как и других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности.19 октября президент РФ Владимир Путин своим указом ввел в Крыму и других приграничных регионах России "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.
https://crimea.ria.ru/20221017/v-kurskoy-oblasti-na-distant-perevedeny-shkoly-shesti-prigranichnykh-rayonov-1124930179.html
https://crimea.ria.ru/20221022/zheltyy-uroven-terroristicheskoy-opasnosti-prodlen-v-belgorode-i-kurske-1125035038.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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курская область, общество, соцзащита
Жители приграничья Курской области получат новые меры поддержки
Жители приграничных районов Курской области получат новые меры поддержки
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт – РИА Новости Крым. Жители приграничных районов Курской области получат дополнительные меры поддержки, соответствующее решение поддержала Курская областная Дума. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт.
"Принятый законопроект предусматривает, что население Беловского, Глушковского, Кореневского, Рыльского, Суджанского и Хомутовского районов сможет получить единый социальный проездной билет и адресную социальную помощь в газификации. Также они будут иметь право на внеочередное медицинское обслуживание и реабилитацию, а дети — на бесплатные путевки в оздоровительные санатории и лагеря", - написал он в своем Telegram.
Кроме того, при соблюдении нескольких условий жители смогут получить звание "Ветеран труда Курской области". Для этого они должны работать во время проведения СВО, иметь удостоверение почетного жителя приграничья и соответствующий трудовой стаж – 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин. Порядок получения званий будет разработан правительством Курской области отдельно.
В Курской области, как и других приграничных регионах России, действует "желтый" уровень террористической опасности.
19 октября президент РФ Владимир Путин своим указом ввел
в Крыму и других приграничных регионах России "средний уровень реагирования". Главы субъектов федерации наделены дополнительными полномочиями по обеспечению безопасности в регионах.