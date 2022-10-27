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В Крыму поставщик медоборудования обманул бюджет на 6,8 млн - РИА Новости Крым, 27.10.2022
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В Крыму поставщик медоборудования обманул бюджет на 6,8 млн
В Крыму поставщик медоборудования обманул бюджет на 6,8 млн - РИА Новости Крым, 27.10.2022
В Крыму поставщик медоборудования обманул бюджет на 6,8 млн
В Крыму правоохранители выявили факт хищения бюджетных денежных средств на сумму свыше 6,8 млн рублей, выделенных на закупку медицинского оборудования, сообщает РИА Новости Крым, 27.10.2022
2022-10-27T09:26
2022-10-27T09:26
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. В Крыму правоохранители выявили факт хищения бюджетных денежных средств на сумму свыше 6,8 млн рублей, выделенных на закупку медицинского оборудования, сообщает пресс-служба МВД по РК.По данным полиции, менеджер одной из организаций, торгующих медоборудованием, вместе с другими сотрудниками этой фирмы сформировали и предоставили в учреждение здравоохранения коммерческие предложения для участия в электронном аукционе, при этом сознательно завысив стоимость товаров и услуг."По результатам проведенного электронного аукциона с организацией заключен государственный контракт на поставку многофункциональных универсальных операционных хирургических столов на общую сумму свыше 27,2 млн рублей, данная сумма перечислена на расчетный счет организации. Согласно заключению эксперта, рыночная стоимость одного стола почти на 2 млн рублей ниже от стоимости по заключенному контракту. Таким образом, сотрудниками организации причинен ущерб учреждению на общую сумму свыше 6,8 млн рублей", - сообщили в пресс-службе.Теперь в отношении менеджера организации возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.
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РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
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мвд по республике крым, происшествия, крым
В Крыму поставщик медоборудования обманул бюджет на 6,8 млн

В Крыму поставщика подозревают в хищении 6,8 млн, выделенных на закупку медоборудования

09:26 27.10.2022
 
© Dmitry MakeevУголовный кодекс Российской Федерации
Уголовный кодекс Российской Федерации
© Dmitry Makeev
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. В Крыму правоохранители выявили факт хищения бюджетных денежных средств на сумму свыше 6,8 млн рублей, выделенных на закупку медицинского оборудования, сообщает пресс-служба МВД по РК.
По данным полиции, менеджер одной из организаций, торгующих медоборудованием, вместе с другими сотрудниками этой фирмы сформировали и предоставили в учреждение здравоохранения коммерческие предложения для участия в электронном аукционе, при этом сознательно завысив стоимость товаров и услуг.
"По результатам проведенного электронного аукциона с организацией заключен государственный контракт на поставку многофункциональных универсальных операционных хирургических столов на общую сумму свыше 27,2 млн рублей, данная сумма перечислена на расчетный счет организации. Согласно заключению эксперта, рыночная стоимость одного стола почти на 2 млн рублей ниже от стоимости по заключенному контракту. Таким образом, сотрудниками организации причинен ущерб учреждению на общую сумму свыше 6,8 млн рублей", - сообщили в пресс-службе.
Сотрудник ФСБ РФ
17 октября, 12:55
В Крыму два перевозчика попались на хищении 9 млн рублей из бюджета
Теперь в отношении менеджера организации возбуждено уголовное дело. Следствие продолжается.
 
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